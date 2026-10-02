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Magyarország, Budapest, Sándor-palota, az elnök rezidenciája,
Utazás

Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött

MTI
2026. október 2. 16:28

Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.

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Jövő szombaton (október 10-én) újra látogatható lesz a Sándor-palota.

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A közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

A jelentkezés feltételei a Sándor-palota honlapján olvashatók - jelezték.
Címlapkép: Getty Images
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