Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött

Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.

Jövő szombaton (október 10-én) újra látogatható lesz a Sándor-palota.

A közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

A jelentkezés feltételei a Sándor-palota honlapján olvashatók - jelezték.