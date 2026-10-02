Bár a strandszezonnak vége, októberben sem marad program nélkül a Balaton: szüreti mulatságok, gasztrofesztiválok, borkóstolók, túrák és családi programok várják.
Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött
Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.
Jövő szombaton (október 10-én) újra látogatható lesz a Sándor-palota.
A közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
A jelentkezés feltételei a Sándor-palota honlapján olvashatók - jelezték.
A Pénzcentrum 2026. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hőmérsékleti kontraszt csap le ránk a napokban: kiderült, mit tartogat az időjárás a hétvégére
A hétvégén és a jövő hét elején is zavartalanul folytatódik a vénasszonyok nyara.
A "free tour" elnevezés mögött olyan üzleti modell húzódik meg, amelyet a legtöbb turista nem ismer.
A légitársaságok sorra hosszabbítják meg járataik felfüggesztését, a Flydubai különös incidense pedig tovább ronthat a helyzeten.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
Miért nem árulja el a legtöbb osztrák síterep, mennyibe fog kerülni a februári napijegye — és miért büszke rá a másik fele, hogy nála kiszámítható?
Az európai múzeumokban az utóbbi években meredeken emelkedett a betörések és műkincslopások száma.
A legolcsóbb közeli síterepek: itt még nem kerül vagyonokba a téli csúszás
Akár Michelin-csillagos étteremben is vacsorázhatunk kedvezményes, fix áras menüsorral az október 18-ig tartó Étterem Héten.
A személyzet és az utasok akadályozták meg, hogy a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának másodpilótája katasztrófát okozzon.
Mínuszokkal indulhatnak a reggelek, délutánonként viszont 28 fokig is felkúszhat a hőmérséklet a hétvégén.
Nagyot koppant a magyar turizmus októberben: messziről elkerülik a külföldi turisták a magyar szállodákat - ez az oka
Jelentős visszaeséssel zárta az idei nyár utolsó hónapját a hazai turizmus.
Tovább apad a Duna, a hétvégén újabb negatív rekord dőlhet meg Budapesten a tartós csapadékhiány miatt.
A Pénzcentrum 2026. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank