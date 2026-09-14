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Sport

Robbantották a bombát a legnagyobb teniszsztárok: elképesztő összeget harcoltak ki maguknak

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 14:15

A világ legjobb teniszezői lezárták a Grand Slam-tornák ellen indított, másfél éve tartó akciójukat, amelyet a magasabb pénzdíjak, a játékosok jóléti juttatásai és a döntéshozatalban való részvétel kikényszerítése érdekében folytattak. A felek azután jutottak megállapodásra, hogy a négy nagy torna képviselői létrehozták a játékosok tanácsadó testületét - írta meg a The Guardian.

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A férfi US Open döntőjét követően vasárnap kiadott közleményben a teniszezők bejelentették a nyomásgyakorlás felfüggesztését. A kezdeményezés csúcspontja az idei Roland Garroson tartott médiabojkott volt, a Wimbledonra tervezett hasonló akciót pedig az All England Club engedményei nyomán fújták le. A mozgalom legaktívabb képviselői Jannik Sinner és Arina Szabalenka voltak, miközben Carlos Alcaraz augusztusban kivált a csoportból.

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A játékosok eredetileg három fő követeléssel léptek fel: a Grand Slam-tornák bevételeinek nagyobb hányadát kérték pénzdíjként, hozzájárulást vártak a jóléti és nyugdíjellátásukhoz, valamint hivatalos beleszólást követeltek a döntéshozatalba egy játékostanács felállításával. Augusztusban mind a négy torna beleegyezett egy Grand Slam-szintű játékos-tanácsadó testület létrehozásába, amely a kompromisszum kulcseleme lett.

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A kiadott nyilatkozat szerint a nyomásgyakorlás mindhárom területen eredményt hozott. Az Amerikai Teniszszövetség idén kétmillió dolláros hozzájárulást vállalt a játékosok jóléti programjára az US Openen. A pénzdíjak összdíjazása a négy Grand Slam-tornán így 415,6 millió dollárra nőtt, amiből a játékosok becslése alapján több mint 30 millió dollár a korábbi növekedési ütemet meghaladó többletet jelent.

A játékosok eredeti célkitűzése, vagyis a tornabevételek 22 százalékának pénzdíjként történő kifizetése ugyanakkor nem valósult meg. A jelenlegi arány mind a négy tornán nagyjából 15 százalék körül mozog, és egyelőre kizárólag a Roland Garros jelezte, hogy új bevételmegosztási modellt vezet be.

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A teniszezők fenntartották a jogot a kampány újraindítására, ha az újonnan létrejött tanácsadó testületen keresztül nem sikerül érdemi előrelépést elérniük a még nyitott kérdésekben. Az egységes csoportos fellépés ezzel véget ért, a további tárgyalásokat pedig már az új testület keretein belül folytatják a felek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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