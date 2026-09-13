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Elképesztő időjárás közeleg: kettészakad az ország jövő héten, mutatjuk a friss előrejelzést

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 13. 16:35

Változékony, kora őszi időjárás várható a jövő héten, a nappali maximumok többnyire 20 és 27 fok között alakulnak. A hét elején többfelé felhős, helyenként csapadékos időre van kilátás, majd átmenetileg naposabbra fordul az idő. Csütörtöktől ismét több helyen lehet zápor, zivatar, miközben a szél is megerősödhet. A hét végére több napsütés érkezik, 22–27 fokos maximumokkal.

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Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20-27 Celsius-fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, és a szél időnként megerősödik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

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Hétfőn a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

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Kedden az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható, majd estére ezek is eltűnnek és kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hajnali 8-14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán túlnyomóan derült lesz az ég, majd késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fok valószínű.

Csütörtökön nyugat felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami az ország felett tovább szakadozik. A Dunántúlon lehetnek borult időszakok, a Tiszántúlon viszont jobbára derült vagy gyengén felhős marad. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben alakulhat ki helyenként zápor, egy-egy zivatar. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 19 és 29 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé emelkedik a hőmérséklet.

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Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, nyugatról kelet felé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton a gyengén vagy közepesen felhős ég mellett általában sok napsütés valószínű, néhol kisebb zápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet a hajnali 8-14 fokról délutánra 22-27 fok közé emelkedik.

Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
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