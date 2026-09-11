A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély.
Teljesen megőrül az időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire kell ma és a hétvégén számítani
Akár 20 fokos hőmérséklet-különbség is lehet itthon két tájegység értékei között, de ez a kettősség nem tart sokáig.
Egy hazánkat elérő mediterrán ciklon jelentős csapadékot és szélsőséges hőmérséklet-különbséget hoz magával. Míg északnyugaton áztató esőre, keleten heves zivatarokra van kilátás, szombatra pedig akár 20 fokos eltérés is kialakulhat az egyes országrészek között, mielőtt a hétvége végére megnyugodna az időjárás. - tudatta előrejelzésében a HungaroMet.
A felettünk lévő légörvény hatására végre megérkezik a kiadós csapadék, amelynek súlypontja az ország északnyugati felére esik. A keleti tájakon ezzel szemben jóval mozgalmasabbá válik a légkör, arrafelé inkább záporok és zivatarok alakulnak ki, helyenként pedig akár hevesebb viharok is lecsaphatnak.
A front legszembetűnőbb hatása a hatalmas hőmérsékleti megosztottság lesz: szombaton a hűvös, csapadékos északnyugati és északi tájak, valamint a délkeleti országrész között egészen elképesztő, akár 20 Celsius-fokos különbség is lehet a csúcsértékekben. Az extrém kettősség azonban nem tart sokáig, a hétvége folytatásában ugyanis fokozatosan megnyugszik a légkör, a ciklon elvonulásával pedig szárazabb, naposabb és mérsékelten meleg, kora őszi idő köszönt be.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
Mutatjuk, hogy a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint, mire érdemes költeni, és mire nem.
Elektronikai hulladékot már nem vesznek át az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtésen Ferencvárosban, miután a MOHU egy friss döntés alapján nem fogadja be ezeket.
A budapesti lakáspiac az elmúlt időszakban egyértelmű lassulást mutat, amit a túlzottan magas árak és a megváltozott támogatási feltételek egyaránt hűtenek.
Az európai városlakók több mint fele sürgős problémának érzi a lakhatási helyzetet a saját környezetében.
Az eladó oldaláról kiemelt jelentőségű a hibabejelentések dokumentálása és a javítások határidőben történő elvégzése.
A települést eredetileg 250 ezer emberre tervezték, mára viszont hozzávetőleg 50 ezren maradtak.
A diákok körében különösen keresett lakásokat a ponthatárhirdetés körüli hetekben átlagosan mintegy 8-10 ezer forinttal magasabb havi bérleti díjjal kínálták.
Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, amit már kezdenek érezni a vevők és az eladók is.
Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: ha ezt a fura hangot hallod, azonnal gyanakodj a legrosszabbra
Nem minden furcsa hang miatt kell azonnal szerelőt hívni, vannak azonban olyan zajok, amelyeket jobb komolyan venni.
Eladó a Rothschildok titokzatos kastélya: évente százmilliókba kerül fenntartani az elképesztő palotát
180 millió euróért, vagyis több mint 70 milliárd forintért kerülhet új tulajdonoshoz Franciaország egyik legkülönlegesebb kastélybirtoka.
Négy megyében is dolgoznak a katasztrófavédők a különböző tüzek miatt, személyi sérülésről eddig nem érkezett bejelentés.
A magyar lakásvásárlók többsége valamilyen kompromisszumra kényszerül, amikor ingatlant vesz.
Hatalmas változás jön a gyermekvédelemben: felszámolják a jelenlegi rendszert, a vezetők helye sem automatikus
Megkezdődött a gyermekvédelmi szakellátás átfogó szervezeti átalakításának előkészítése, amelynek első lépései a tervek szerint 2027. január 1-jén lépnek életbe.
Egy helyen a 2026-os őszi zsidó ünnepek dátumai, a legfontosabb tudnivalókkal és hagyományokkal.
Elindult a Lakossági Portál, ahol a hulladékszállítási díjak már online is rendezhetők, az új regisztrálók pedig 1000 forint kedvezményt kapnak a befizetésükből.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
A Balaton déli partján egyre látványosabban találkozik két, külön-külön is zavaró jelenség: a szúnyoginvázió és a víz időszakos visszahúzódása.
Szennyezés került a talajba az iváncsai akkugyárból: most elmondta a község vezetése, mi van az ivóvízzel
Oldószeres szennyezés került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén, a község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását.
A hétvégén egy szombaton érkező hidegfront hoz átmeneti változást erős széllel és elszórt záporokkal.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul