Teljesen megőrül az időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire kell ma és a hétvégén számítani

Akár 20 fokos hőmérséklet-különbség is lehet itthon két tájegység értékei között, de ez a kettősség nem tart sokáig.

Egy hazánkat elérő mediterrán ciklon jelentős csapadékot és szélsőséges hőmérséklet-különbséget hoz magával. Míg északnyugaton áztató esőre, keleten heves zivatarokra van kilátás, szombatra pedig akár 20 fokos eltérés is kialakulhat az egyes országrészek között, mielőtt a hétvége végére megnyugodna az időjárás. - tudatta előrejelzésében a HungaroMet.

A felettünk lévő légörvény hatására végre megérkezik a kiadós csapadék, amelynek súlypontja az ország északnyugati felére esik. A keleti tájakon ezzel szemben jóval mozgalmasabbá válik a légkör, arrafelé inkább záporok és zivatarok alakulnak ki, helyenként pedig akár hevesebb viharok is lecsaphatnak.

A front legszembetűnőbb hatása a hatalmas hőmérsékleti megosztottság lesz: szombaton a hűvös, csapadékos északnyugati és északi tájak, valamint a délkeleti országrész között egészen elképesztő, akár 20 Celsius-fokos különbség is lehet a csúcsértékekben. Az extrém kettősség azonban nem tart sokáig, a hétvége folytatásában ugyanis fokozatosan megnyugszik a légkör, a ciklon elvonulásával pedig szárazabb, naposabb és mérsékelten meleg, kora őszi idő köszönt be.