2026. szeptember 10. csütörtök Nikolett, Hunor
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kiszáradó kukoricaföld Malawi déli részén, Nsanje körzetében, kék, felhős ég alatt, az El Niño által okozott 2016-os súlyos aszály idején.
Gazdaság

Hiába az eső, súlyos krízis sújtja Magyarországot: nagy a baj, szinte az ország teljes területe érintett

MTI
2026. szeptember 10. 19:33

A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély. Az ország több mint 96 százalékát továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály sújtja, az Alföldön pedig sokfelé a legsúlyosabb a helyzet. A csapadékra nagy szükség lenne: az elmúlt három hónapban 110–180 milliméterrel kevesebb eső hullott a szokásosnál, a kukoricatermés pedig több térségben katasztrofálisan alakult.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzése szerint a szerdán délután érkezett hullámzó frontrendszerhez kötődően a Dunántúlon és a Duna térségében többfelé voltak záporok, zivatarok, néhol 5 millimétert meghaladó mennyiség is előfordult, és csütörtökön is főként ez a térség kap némi esőt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt 30 napban a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és helyenként északkeleten hullott 20 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék, azonban ez is csak fele-harmada a sokéves átlagnak, a középső és déli országrészekben azonban nagy területen 5 milliméter sem esett.

Az elmúlt 90 napban 110-180 milliméterrel kevesebb esett a szokásosnál. Az elmúlt 24 óra esői a talaj felszínközeli néhány centiméteres rétegét nedvesítették át, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj.

Az ország több mint 96 százalékán továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van. A hőmérséklet szeptember első dekádjában 4-5 Celsius-fokkal alakult magasabban a sokéves átlagnál, a maximumok a múlt hét közepén jellemző 30 fok fölötti értékekről egy szombaton átvonult hidegfront mögött átmenetileg több fokkal visszaestek, de kedden és szerdán ismét országszerte 30-35 fok közötti értékeket mértek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A nyári kapás növények jellemzően teljesen elszáradtak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál, a napraforgót sokfelé már le is aratták. A kukoricánál katasztrofális a termés, kivéve a délnyugati országrészt, ahol kicsit több eső esett a nyáron, így arrafelé kisebb a kár.

Az előrejelzés szerint a következő egy hétben változékony idő várható, csütörtökön az éjszaka második felétől péntek estig egyre többfelé kell csapadékra számítani, helyenként kiadósabb mennyiség is előfordulhat, így többfelé mérséklődik az aszály. Szombaton csökken a csapadékhajlam, vasárnaptól pedig jellemzően száraz idő valószínű. A hőmérséklet pénteken a csapadékos tájakon 20 fok alatt, míg délkeleten 30 fok fölött várható, majd a hétvégén 20-25 fok között alakulnak a maximumok.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #hőmérséklet #eső #gazdaság #csapadék #mezőgazdaság #időjárás előrejelzés #szárazság #aszály #agrár #hungaromet

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
54 perce
Itt a Duna-parttól 200 méterre is mennek tönkre a parkok, az elmúlt években ültetett összes facsemete elpusztult és a nagy öregek is haldokolnak mert öntözés az nuku, arra nem telik a mutyizás és korrupció miatt. Sivatag lesz ebből az országból hamarosan.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:16
20:02
19:47
19:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 10. 16:55
Megjött az ítélet: sok mindent újra kell húzni, hogy eurónk lehessen  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 10. 18:40
Kiderült, ki lett Magyar Péter miniszterelnök protokollosa
A szakember korábban a Magyar Nemzeti Bankban, majd az MNB-EduLabnál is dolgozott, és kiválóan beszé...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 10. 16:51
Ezek a legkedvezőbb lakáshitel-ajánlatok szeptemberben
Soha nem látott összegek mozognak idén a magyar lakáshitelpiacon. A Bankmonitor becslése szerint 202...
Holdblog  |  2026. szeptember 10. 14:59
Anglia túl igazságos ahhoz, hogy uralja Európát
A Premier League ma pénzügyileg külön világ: klubjai többet költenek, mint Európa többi topligája eg...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 10.
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
2026. szeptember 10.
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
2026. szeptember 10.
Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 10. csütörtök
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
4 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
1 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
11 órája
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 19:01
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 18:04
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 10. 20:31
Óriási csavar lesz az időjárásban: eddig tartott a nyár, jön a lehűlés?