Hiába az eső, súlyos krízis sújtja Magyarországot: nagy a baj, szinte az ország teljes területe érintett

A 2026-os aszály megmutatta, hogy a Paksi Atomerőmű termelése sem független az időjárástól.
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A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély. Az ország több mint 96 százalékát továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály sújtja, az Alföldön pedig sokfelé a legsúlyosabb a helyzet. A csapadékra nagy szükség lenne: az elmúlt három hónapban 110–180 milliméterrel kevesebb eső hullott a szokásosnál, a kukoricatermés pedig több térségben katasztrofálisan alakult.
A HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzése szerint a szerdán délután érkezett hullámzó frontrendszerhez kötődően a Dunántúlon és a Duna térségében többfelé voltak záporok, zivatarok, néhol 5 millimétert meghaladó mennyiség is előfordult, és csütörtökön is főként ez a térség kap némi esőt.
Az elmúlt 30 napban a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és helyenként északkeleten hullott 20 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék, azonban ez is csak fele-harmada a sokéves átlagnak, a középső és déli országrészekben azonban nagy területen 5 milliméter sem esett.
Az elmúlt 90 napban 110-180 milliméterrel kevesebb esett a szokásosnál. Az elmúlt 24 óra esői a talaj felszínközeli néhány centiméteres rétegét nedvesítették át, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj.
Az ország több mint 96 százalékán továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van. A hőmérséklet szeptember első dekádjában 4-5 Celsius-fokkal alakult magasabban a sokéves átlagnál, a maximumok a múlt hét közepén jellemző 30 fok fölötti értékekről egy szombaton átvonult hidegfront mögött átmenetileg több fokkal visszaestek, de kedden és szerdán ismét országszerte 30-35 fok közötti értékeket mértek.
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A nyári kapás növények jellemzően teljesen elszáradtak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál, a napraforgót sokfelé már le is aratták. A kukoricánál katasztrofális a termés, kivéve a délnyugati országrészt, ahol kicsit több eső esett a nyáron, így arrafelé kisebb a kár.
Az előrejelzés szerint a következő egy hétben változékony idő várható, csütörtökön az éjszaka második felétől péntek estig egyre többfelé kell csapadékra számítani, helyenként kiadósabb mennyiség is előfordulhat, így többfelé mérséklődik az aszály. Szombaton csökken a csapadékhajlam, vasárnaptól pedig jellemzően száraz idő valószínű. A hőmérséklet pénteken a csapadékos tájakon 20 fok alatt, míg délkeleten 30 fok fölött várható, majd a hétvégén 20-25 fok között alakulnak a maximumok.
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