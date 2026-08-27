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Villena városa az Alt Vinalopo comarcában, Alicante tartományban, a Valenciai Közösségben, Spanyolországban.
Utazás

Felfoghatatlan múzeumi betörés: elvitték Európa egyik legértékesebb aranykincsét, puszta fémértéke is több mint félmilliárd forint

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 21:33

Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából - közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön.

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Elmondása szerint kora reggel törtek be a múzeum épületébe, a riasztó nem sokkal fél hat előtt szólalt meg. A biztonsági szolgálat percek alatt kiérkezett, de az elkövetők addigra már elmenekültek. A tolvajok a műkincsek jelentős részét elvitték, mindössze három ezüstedény, egy karkötő, és jogardíszek maradtak hátra, valamint egy korona, amelyet sietségükben elejthettek - tette hozzá.

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A polgármester szerint az ellopott kincsek értéke felbecsülhetetlen, de pusztán aranytömege meghaladhatja a másfélmillió eurót. A gyűjtemény 66 darabból áll, főként karkötők, tálak és palackok alkotják, amelyek összesen 9,7 kilogramm aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteoritvasat tartalmaznak.

A tárgyak a késő bronzkorban, időszámításunk előtt ezer évvel készülhettek, és rendkívüli ötvösművészi tudásról tanúskodnak. A régészek egy bronzkori közösség királyának vagy törzsfőnökének tulajdonítják. José María Soler régész és csapata találta meg a leletet 1963-ban Villena kiszáradt folyómedrében. Az ásatást azután kezdték meg, hogy néhány hónappal korábban egy építkezés törmelékei közül előkerült egy karkötő. A múzeum honlapja szerint a szakértők úgy vélik, hogy a görögországi Mükéné királyi sírjaiban talált kincsek mellett ez az egyik legjelentősebb bronzkori leletegyüttes Európában.
Címlapkép: Getty Images
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