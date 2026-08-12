Nagyon komoly veszélyt rejt a sekély víz a Balatonnál: erre kell figyelnie annak, aki a déli-parton nyaral

A sekély víz ellenére is komoly veszélyt jelenthet a Balaton déli partján húzódó marásvonal - figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrség. A meder egyes helyeken néhány lépés alatt akár 1-2 métert is mélyülhet.

Az alacsony vízállás miatt sokan a megszokottnál beljebb gyalogolnak a Balatonba, illetve SUP-pal is távolabb merészkednek a parttól. A rendőrség szerint azonban a parttól néhány száz méterre húzódó marásvonal komoly veszélyforrás.

Ezeken a részeken a meder nem fokozatosan mélyül, hanem akár egy-két lépésen belül 1-2 métert is süllyedhet. A hirtelen mélyülés könnyen pánikot, rosszullétet vagy balesetet okozhat.

A rendőrség azt javasolja, hogy a fürdőzők elsősorban kijelölt fürdőhelyeket válasszanak, és tartsák be a bóják, illetve figyelmeztető táblák jelzéseit.

Aki nem kijelölt helyen megy a vízbe, annak fokozott óvatosságot javasolnak.

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