2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SIOFOK, MAGYARORSZÁG – 2016. július 30.: Hatalmas tömeg a Balaton-tó Siófoki Aranypartján, Magyarországon
Utazás

Nagyon komoly veszélyt rejt a sekély víz a Balatonnál: erre kell figyelnie annak, aki a déli-parton nyaral

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 10:28

A sekély víz ellenére is komoly veszélyt jelenthet a Balaton déli partján húzódó marásvonal - figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrség. A meder egyes helyeken néhány lépés alatt akár 1-2 métert is mélyülhet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az alacsony vízállás miatt sokan a megszokottnál beljebb gyalogolnak a Balatonba, illetve SUP-pal is távolabb merészkednek a parttól. A rendőrség szerint azonban a parttól néhány száz méterre húzódó marásvonal komoly veszélyforrás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezeken a részeken a meder nem fokozatosan mélyül, hanem akár egy-két lépésen belül 1-2 métert is süllyedhet. A hirtelen mélyülés könnyen pánikot, rosszullétet vagy balesetet okozhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendőrség azt javasolja, hogy a fürdőzők elsősorban kijelölt fürdőhelyeket válasszanak, és tartsák be a bóják, illetve figyelmeztető táblák jelzéseit.

Aki nem kijelölt helyen megy a vízbe, annak fokozott óvatosságot javasolnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha valaki bajba kerül a vízben, vagy bajba jutott embert lát, azonnal értesítse a segélyhívót.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #baleset #rendőrség #víz #veszély #figyelmeztetés #fürdőzés #strandolás #somogy #vízállás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
1 hete
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
4
2 hete
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
5
1 hete
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben