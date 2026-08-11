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Ingyenes koncertek a Balaton közepén: három napig zenél a víziszínpad Balatonfüreden

HelloVidék
2026. augusztus 11. 18:45

Ha valaki idén nyáron még nem bulizott a Balaton partján úgy, hogy közben tényleg a tó legyen a koncert háttere, most pótolhatja. Augusztus 11. és 13. között ismét víziszínpad költözik a Balatonfüred előtti vízre, a Tagore sétány mellett, ahol három estén át ismert hazai előadók váltják egymást.

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A BalatONkoncert idén is a balatonfüredi Borhetekhez kapcsolódik, vagyis a koncertek mellé a tóparti borozás is jár. A belépés mindhárom napon ingyenes, a programok pedig este 7 órakor kezdődnek és egészen éjfélig tartanak.

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Paulina, Happy Gang, Fish! és FLM is jön

A keddi nyitónapon a Joulence duó kezdi a programot este 7-kor, majd 21 órától Paulina lép a színpadra. Az estét DJ Matthew Lenner zárja.

Szerdán 19 órától Lóbó Szalóky Lázár, a Dirty Slippers frontembere játszik egy szál gitárral, 20 órától pedig a kilencvenes évek egyik ismert slágerzenekara, a Happy Gang következik. A napot 22 órától a Fish! akusztikus koncertje vár.

A csütörtöki finálé sem lesz visszafogott: 19 órától Cozombolis Péter lép fel, 20 órától az ABBA Back tribute-zenekar hozza a svéd popklasszikusokat. 21 órától az FLM, 22 órától pedig az Unisex következik.

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A Balaton lesz a koncertterem

A rendezvény egyik leglátványosabb része természetesen maga a helyszín. A koncerteket az MVM Energiaszínpad nevű, önálló elektromos rendszerrel működő úszó színpadon tartják, amely a Tagore sétány előtti vízterületen áll. A szervezők szerint éppen ez a programsorozat egyik legfontosabb célja: ne egyszerűen a Balaton mellett legyen koncert, hanem maga a tó váljon a rendezvény részévé. Sötétedés után ehhez a színpad fényei is hozzátesznek, amelyek visszatükröződnek a vízen.

A BalatONkoncert sorozat 2022-ben indult, és a szervezők adatai szerint az elmúlt években már 152 ingyenes koncertet rendeztek a különleges úszó színpadon különböző balatoni helyszíneken. Balatonfüreden pedig most három napon át lehet megnézni, milyen az, amikor a koncertterem gyakorlatilag maga a Balaton.
Címlapkép: Getty Images
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