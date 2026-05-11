Vitézy Dávid bejelentette, ő lesz a legfontosabb államtitkára: komoly feladatokat kap a minisztertől

Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium leendő vezetője hétfőn bejelentette, hogy Tárkányi Zsoltot kéri fel a tárca parlamenti államtitkárának. A debreceni országgyűlési képviselő feladata a minisztérium parlamenti képviselete lesz. Emellett ő felel majd a kormányzati és a frakciószintű kapcsolattartásért is.

A miniszterjelölt egy közösségi médiában közzétett videóban mutatta be leendő államtitkárát. A felvételből kiderült, hogy már több mint tíz éve ismerik egymást. Tárkányi Zsolt felel majd a közlekedéssel, az építészettel és a beruházásokkal kapcsolatos ügyekért az Országgyűlésben. Ezenfelül ő tartja majd a kapcsolatot a kormány többi tagjával és a Tisza-frakcióval is.

A tárca jövőbeli tervei közül külön kiemelték a Tárkányi Zsolt választókerületéhez tartozó debreceni Nagyállomás ügyét. Vitézy Dávid szerint ez az épület kiváló példája az előző kormányzat mulasztásainak. Úgy véli, a korábbi vezetés képtelen volt érdemben fejleszteni az ország vasútállomásait és pályaudvarait.

A felkérést elfogadó Tárkányi Zsolt 2025 nyarán sajtófőnökként csatlakozott a Tisza Párthoz. Politikai pályafutását megelőzően újságíróként dolgozott. Korábban az MTI és a Hír TV munkatársa volt, később pedig az RTL riportereként tevékenykedett.

