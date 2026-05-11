Az idei nyár egészen új perspektívába helyezi a Balaton északi partját.
Váratlan lépésre szánta el magát a sztárborász: a megszokottnál jóval olcsóbban adja a prémium terméket
A borturizmus ma már nem a pohárról szól, hanem a teljes élményről, a vendégek komplex kikapcsolódást keresnek, ahol a bor, a gasztronómia, a programok és a városi atmoszféra együtt teremtenek értéket. A minőségorientált turisták megszólításához tudatos árstratégia, prémium szolgáltatások és erős együttműködés kell – Eger pedig akkor maradhat versenyben, ha a hagyomány mellé tudatos építkezés társul.
Az elmúlt évek turisztikai változásai egyértelműen megmutatták, hogy a vendégek igényei jelentősen átalakultak. Ma már nem egyetlen élményért érkeznek, hanem olyan komplex kikapcsolódást keresnek, ahol a bor, a gasztronómia, a környezet és a programok egymást erősítve alkotnak egészet. Ez a szemléletváltás a borturizmust is új szintre emeli: a hangsúly ma már az élményalapú gondolkodáson, a tudatos árazáson és az együttműködésen van.
Erről beszél Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonos-vezetője – amely az egri borvidék legnagyobb mennyiséget palackozó borászata –, valamint a Soltész prémium bormárka alapítója. A vállalkozás ennek a szemléletnek megfelelően nyitotta meg a Soltész SIGNO Bistro & Bar-t Eger szívében a Dobó téren.
A bor élményközpontú szerepe
„Az egri bor önmagában is vonzerőt jelent, de szükség van kiegészítő attrakciókra” – fogalmaz Soltész Gergő. Tapasztalata szerint a vendégek ma már nem egyetlen élményért utaznak. A bor a belépési pont. Ehhez társulnak a gasztronómiai lehetőségek, a programok, és ezek összképe együttesen határozza meg a választást. Ez a változás közvetlen gazdasági hatással is jár: minél komplexebb az élmény, annál magasabb a költés, hosszabb a tartózkodás, és annál erősebb az idelátogatási- vagy a visszatérési hajlandóság.
Új cél: minőségorientált vendégek
A borászat szerint egyértelmű az összefüggés a minőségi borfogyasztás és a magasabb vásárlóerő között:
Az egyik legfontosabb feladat, hogy a magasabb vásárlóerővel rendelkező turistákat még nagyobb számban idecsábítsuk.
Ehhez azonban komplex turisztikai környezet szükséges: élő, vonzó, városi atmoszféra, folyamatosan megújuló programok, magasz színvonalú szolgáltatások és megfelelő infrastruktúra. A prémium élmények iránti kereslet növekedése egyértelmű irányt mutat a fejlesztések számára.
Tudatos árstratégia: nem luxus a bor
A fogyasztási szokások is átalakulóban vannak. A vendégek egy része kevesebb bort fogyaszt, miközben érzékenyebb az árakra: „A kérdés sokszor az, hogy nem tud vagy nem akar annyit borra költeni a vendég.”
Erre válaszul a Soltész SIGNO Bistro & Bar tudatos döntést hozott: a borokat a megszokott éttermi árszintnél 25–30 százalékkal alacsonyabban kínálják. „Ne luxusfogyasztás legyen bort kérni, hanem természetes része az étkezésnek.” A cél nem a rövid távú árrés maximalizálása, hanem az élmény erősítése és a fogyasztás ösztönzése.
Amikor a borászat éttermet nyit
A vendéglátásba lépés mögött üzleti és személyes motiváció is állt. A borászat az Ostoros brand kapcsán már megtapasztalta, hogy bormárka építésben kulcsszerepe van a személyes kóstolási élménynek. A Soltész márkával a vendéglátást egy magasabb szintre emelte.
A baráti ajánlás és a kóstolás a legerősebb belépési pont.
A döntés mögött volt egy személyes élmény is: korábban egy vezető egri étteremben, - ahova gyakran szervezett üzleti tárgyalásokat - nem került fel a borlapra Soltész bor, pedig több nemzetközileg elismert igazán kiváló tételből is választhattak volna.
„Nekem fontos, hogy a saját borainkkal kínálhassam meg a vendégeimet. Arra jutottunk, hogy nyitunk egy éttermet, ahol biztosan vannak ilyenek.” – majd hozzáteszi: „Ez egy kicsit az az eset, hogy lett egy tehenünk, pedig csak tejet szerettünk volna.”
Jövő titka az együttműködés
Eger továbbra is kiemelkedő adottságokkal rendelkező borvidék, ugyanakkor a verseny ma már nem csak a borvidékekkel, hanem minden élményalapú turisztikai desztinációval zajlik. Soltész szerint a jövő kulcsa az együttműködés, a tudatos marketing és a folyamatos megújulás: „A ‘megy minden magától’ gondolat nem szabad, hogy elkényelmesítsen.”
A borvidék előtt továbbra is komoly lehetőség áll, hogy a prémium gasztro- és borturizmus egyik központja legyen, de ehhez már nem elég a hagyomány. Tudatos építkezésre van szükség.
