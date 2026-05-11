A képen a Cote de Beaune szőlőültetvényeinek panorámaképe nyári szürkületben, a Route des Grands Crus borúton, Côte-dOr megyében, Burgundia régióban, Kelet-Franciaországban. A képen borászfalvak (Meursault, Volnay, Pommard), elszige
Utazás

Váratlan lépésre szánta el magát a sztárborász: a megszokottnál jóval olcsóbban adja a prémium terméket

Pénzcentrum
2026. május 11. 20:01

A borturizmus ma már nem a pohárról szól, hanem a teljes élményről, a vendégek komplex kikapcsolódást keresnek, ahol a bor, a gasztronómia, a programok és a városi atmoszféra együtt teremtenek értéket. A minőségorientált turisták megszólításához tudatos árstratégia, prémium szolgáltatások és erős együttműködés kell – Eger pedig akkor maradhat versenyben, ha a hagyomány mellé tudatos építkezés társul.

Az elmúlt évek turisztikai változásai egyértelműen megmutatták, hogy a vendégek igényei jelentősen átalakultak. Ma már nem egyetlen élményért érkeznek, hanem olyan komplex kikapcsolódást keresnek, ahol a bor, a gasztronómia, a környezet és a programok egymást erősítve alkotnak egészet. Ez a szemléletváltás a borturizmust is új szintre emeli: a hangsúly ma már az élményalapú gondolkodáson, a tudatos árazáson és az együttműködésen van.

Erről beszél Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonos-vezetője – amely az egri borvidék legnagyobb mennyiséget palackozó borászata –, valamint a Soltész prémium bormárka alapítója. A vállalkozás ennek a szemléletnek megfelelően nyitotta meg a Soltész SIGNO Bistro & Bar-t Eger szívében a Dobó téren.

A bor élményközpontú szerepe

„Az egri bor önmagában is vonzerőt jelent, de szükség van kiegészítő attrakciókra” – fogalmaz Soltész Gergő. Tapasztalata szerint a vendégek ma már nem egyetlen élményért utaznak. A bor a belépési pont. Ehhez társulnak a gasztronómiai lehetőségek, a programok, és ezek összképe együttesen határozza meg a választást. Ez a változás közvetlen gazdasági hatással is jár: minél komplexebb az élmény, annál magasabb a költés, hosszabb a tartózkodás, és annál erősebb az idelátogatási- vagy a visszatérési hajlandóság.

Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.

Új cél: minőségorientált vendégek

A borászat szerint egyértelmű az összefüggés a minőségi borfogyasztás és a magasabb vásárlóerő között:

Az egyik legfontosabb feladat, hogy a magasabb vásárlóerővel rendelkező turistákat még nagyobb számban idecsábítsuk.

Ehhez azonban komplex turisztikai környezet szükséges: élő, vonzó, városi atmoszféra, folyamatosan megújuló programok, magasz színvonalú szolgáltatások és megfelelő infrastruktúra. A prémium élmények iránti kereslet növekedése egyértelmű irányt mutat a fejlesztések számára. 

Tudatos árstratégia: nem luxus a bor

A fogyasztási szokások is átalakulóban vannak. A vendégek egy része kevesebb bort fogyaszt, miközben érzékenyebb az árakra: „A kérdés sokszor az, hogy nem tud vagy nem akar annyit borra költeni a vendég.”

Erre válaszul a Soltész SIGNO Bistro & Bar tudatos döntést hozott: a borokat a megszokott éttermi árszintnél 25–30 százalékkal alacsonyabban kínálják. „Ne luxusfogyasztás legyen bort kérni, hanem természetes része az étkezésnek.” A cél nem a rövid távú árrés maximalizálása, hanem az élmény erősítése és a fogyasztás ösztönzése.

Amikor a borászat éttermet nyit

A vendéglátásba lépés mögött üzleti és személyes motiváció is állt. A borászat az Ostoros brand kapcsán már megtapasztalta, hogy bormárka építésben kulcsszerepe van a személyes kóstolási élménynek. A Soltész márkával a vendéglátást egy magasabb szintre emelte.

A baráti ajánlás és a kóstolás a legerősebb belépési pont.

A döntés mögött volt egy személyes élmény is: korábban egy vezető egri étteremben, - ahova gyakran szervezett üzleti tárgyalásokat - nem került fel a borlapra Soltész bor, pedig több nemzetközileg elismert igazán kiváló tételből is választhattak volna.

„Nekem fontos, hogy a saját borainkkal kínálhassam meg a vendégeimet. Arra jutottunk, hogy nyitunk egy éttermet, ahol biztosan vannak ilyenek.” – majd hozzáteszi: „Ez egy kicsit az az eset, hogy lett egy tehenünk, pedig csak tejet szerettünk volna.”

Jövő titka az együttműködés 

Eger továbbra is kiemelkedő adottságokkal rendelkező borvidék, ugyanakkor a verseny ma már nem csak a borvidékekkel, hanem minden élményalapú turisztikai desztinációval zajlik. Soltész szerint a jövő kulcsa az együttműködés, a tudatos marketing és a folyamatos megújulás: „A ‘megy minden magától’ gondolat nem szabad, hogy elkényelmesítsen.”

A borvidék előtt továbbra is komoly lehetőség áll, hogy a prémium gasztro- és borturizmus egyik központja legyen, de ehhez már nem elég a hagyomány. Tudatos építkezésre van szükség.
Címlapkép: Getty Images
