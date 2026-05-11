Váratlan fordulat a magyaroknál: teljesen másra vágynak az idei nyaraláson, egyre többen döntenek emellett

Friss kutatás igazolja: az európaiak a digitális élet növekvő kihívásaira a személyes élmények előtérbe helyezésével válaszolnak. Az utazás, a gasztronómiai kirándulások és a szabadtéri tevékenységek a legfontosabb szabadidős prioritások; a programválasztásnál az Európában élők kétharmada a személyes ajánlásokat preferálja az algoritmusokkal szemben.

Az európaiak ezen a nyáron le akarnak csatlakozni az internetről, és belevetnék magukat a személyes élmények sűrűjébe: élni akarnak, megszabadulva az algoritmusoktól valamint a digitális nyomástól. Az „always-on” eszközök és a mesterséges intelligencia alkalmazások egyre inkább jelen vannak az életünkben és a munkánkban, ám a Mastercard kutatása szerint az európaiak egyre inkább vágynak a valós szabadidős élményekre.

Az európai kontinensen több mint 27 000 főt megkérdező tanulmány viselkedési trendeket vizsgált; az eredmények a nyári szezon előtt az emberi tényezők erősödését jelzik az élményközpontú gazdaságban. A kutatás rávilágított arra, hogy a válaszadók idén nyáron szeretnének részben lekapcsolódni a technológiáról: közel kétharmaduk (64%) célzottan a személyes ajánlásokat helyezi előtérbe, és kevésbé támaszkodik az algoritmusokra szabadidős programjai kiválasztása során. Háromból ketten (60%) szabadidejükben inkább offline tevékenységeknek adnak teret, hogy így egyensúlyozzák ki az online térben eltöltött időt. Mivel a képernyők versenyeznek a figyelmünkért, az európaiak két harmada (63%) tervezi, hogy részt vesz „digitális detox”-rendezvényeken, míg 58% közösségi tevékenységeket keres a digitális zaj enyhítésére. Ez a változás a fogyasztói kiadások prioritásában is megmutatkozik. A nagyobb pénzügyi kihívások közepette az

európaiak 46%-a hajlandó kevesebbet költeni technológiára, kütyükre vagy streaming-szolgáltatásokra, hogy több pénze maradjon szabadidős tevékenységekre,

míg háromból két válaszadó (59%) állítja: ma jobban értékeli a személyes élményeket, mint valaha. A Mastercard Economics Institute1 adatai szerint a fogyasztók élményekre fordított kiadásainak aránya (utazás nélkül) tavaly 20,4%-ra emelkedett a 2024-es 19,9%-ról.

Natalia Lechmanova, a Mastercard Economics Institute európai vezető közgazdásza elmondta: „Egész Európában jelentős változásnak vagyunk tanúi. A fogyasztók átalakítják a költési prioritásaikat és a szabadidejük egyensúlyát. Eredményeink mélyebb tendenciára utalnak, amely túlmutat a viselkedési szokások megváltozásán. Ahogy a digitális világ vonzása erősödik, úgy nő a párhuzamos igény az emberi kapcsolatokon alapuló tevékenységek iránt. Legyen szó élő eseményekről, kulturális programokról vagy személyes ajánlás alapján felfedezett aktivitásokról – az emberek olyan pillanatokra vágynak, amelyek összehozzák őket, és életre szóló élményeket okoznak."

A kutatás szerint az élő, személyes élmények a legértékesebbek az európaiak számára: négyötödük (79%) az utazást és a turizmust prefrálja, ezt követik a gasztronómiai élmények (70%) és a szabadtéri programok (69%).

A 10 legkívánatosabb élmény, amelyből az európaiak idén nyáron többet szeretnének:

Utazás és turizmus (79%) Gasztronómiai élmények (70%) Szabadtéri programok (69%) Élő rendezvények (69%) Wellness és egészséghez kapcsolódó élmények (68%) Filmes élmények (66%) Családi programok (63%) Szabadtéri játékok (63%) Történelmi- vagy kulturális örökséggel kapcsolatos élmények (62%) Színházi előadások (62%)

A ciprusiak Európa leglelkesebb közönsége – ők szeretik legjobban az eseményfókuszú élményeket (59%). A portugálok a leginkább társas lények, kétharmaduk (76%) másokkal együtt szeret programokon részt venni. A románok járnak az élen, ha trendek vagy népszerűség alapján kiválasztott élményekről van szó (46%), az pedig az íreknél a legvalószínűbb, hogy barátok, családtagok vagy kollégák ajánlásait veszik figyelembe a szabadidős döntéseknél (70%).

Az európaiak közül a bolgárok négyötöde (81%) érzi úgy, hogy a személyes élmények nyújtják a legemlékezetesebb pillanatokat az életben.

A magyarok motivációi közül – amikor új élményeket keresve útnak indulnak – a legfontosabb, hogy közös emlékek szülessenek a családtagokkal és a barátokkal (59%), de arra is sokan törekszenek, hogy szélesítsék a látókörüket, és jobban megértsék a világot (43% nyilatkozott így). Pontosan az egyharmaduk (33%) mondta azt, hogy új kulináris és kulturális benyomásokra vágynak. Figyelemreméltó adat az is, hogy a 38%-uk idén növelni tervezi az élményszerzésre költött ráfordításait a tavalyi költéshez képest.

Nyár formáló trendek és következményük

A Mastercard a világ legnagyobb trend-előrejelző platformjával, a Trend Hunterrel közös jelentése hat fő trendet emel ki, és bemutatja, hogyan fejlődik az élményközpontú gazdaság 2026-ban:

Analógba menekülés - Fogyasztók, akik tudatosan választanak „kikapcsolt” (offline) élményeket, mint például a bakelitlemezekre specializálódott bárok vagy okostelefon-mentesek rendezvények látogatása.

Közös nevezők - Közösségek, amelyek közös szenvedélyek mentén kapcsolódnak össze.

Közösségi megküzdés - Emberek, akik együtt néznek szembe a modern élet kihívásaival.

Tudatos kapcsolódás - A gyors baráti találkozókat felváltja a minőségi idő. Az emberek megosztott élményeken keresztül mélyítik kapcsolataikat – legyen szó barátokkal közös vonatutakról, vagy közös vacsorákról, amelyek mélyebb párbeszédeket indítanak el.

Aranykori nosztalgia - Az erősödő nosztalgia-élmények iránti vágy még azokra is kiterjed, akik az adott korszakot nem is élték át (pl régi tinisztárok koncertjeinek látogatása)

Alternatív és underground mindenek felett - A vintage-divat és a garázskoncertek népszerűbbek, mint valaha, az utazók pedig a tömegturizmus sláger-célpontjai helyett egyre inkább érintetlen úti célokat keresnek.

Courtney Scharf, a Trend Hunter futuristája megjegyezte:

Európa idén nyáron az emberi kapcsolódást helyezi előtérbe az élmények terén, de ez nem egyszerűen a technológia elutasítása. A fogyasztók az automatizálást a munka és a mindennapi élet hatékonyabbá tételére használják, amit egyre inkább azzal ellensúlyoznak, hogy a szabadidejüket kifejezetten emberi módon töltik el. Minél elterjedtebbé válik a mesterséges intelligencia, és minél több időt töltünk online, annál értékesebbek a személyes élmények.

A mesterséges intelligencia pillanatok alatt képes lenyűgöző meglátásokat nyújtani, de nem tudja reprodukálni sem az ugyanazon térben lévő emberek kapcsolódását, sem egy élő pillanat kiszámíthatatlanságát. Az emberek egyre tudatosabban töltik el társaságban a szabadidejüket: az élő zenét választják a streaming helyett, a közösségi tevékenységeket a magányos görgetés helyett, és a mélyebb kapcsolatokat a felszínes találkozók helyett. 2026 az az év, amelyben a fogyasztók újra felfedezik mindazt, amit csak a valódi világ tud kínálni.

A nosztalgia egyre meghatározóbb szerepet játszik az élménygazdaságban. Az európaiak kétötöde (41%) számít arra, hogy idén több nosztalgikus élményben vesz részt, 72%-uk pedig olyan élményeket keres, amelyek felidézik a múlt kulturális pillanatait.

A kisvállalkozások lehetősége

A bensőségesebb és személyesebb tevékenységek felé való elmozdulás nagy lehetőséget teremt a kisvállalkozások számára. A vásárlók kétharmada úgy nyilatkozott, hogy szabadabban költ, amikor valamilyen élményt él át (64%), 57%-uk pedig szívesen fizet többet olyan programokért, amelyek a helyi közösséget vagy vállalkozásokat támogatják. A fogyasztók több mint fele (51%) előnyben részesíti a KKV-kat a foglalások során.