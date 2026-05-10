Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet

A világ útleveleit rangsoroló Henley Passport Index legfrissebb összeállításának élén ismét Szingapúr áll, melynek útlevele 192 úti célhoz biztosít szabad beutazást. A második helyen Japán, Dél-Korea és az Egyesült Arab Emírségek osztozik, míg a dobogó harmadik fokára Svédország került. A magyar útlevél továbbra is erősnek számít, jelenleg a hatodik helyen áll, így jelentős számú úti cél érhető el vele vízum nélkül.
Megjelent a Henley Passport Index legfrisebb rangsora, mely az útleveleket teszi sorba aszerint, hogy birtokosa hány országba és területre tud belépni előzetes vízumkérelem benyújtása nélkül. Minél több ilyen úti célhoz jogosít fel egy útlevél, annál magasabb pontszámot ér el a rangsorban. Ha az adott ország vízum nélkül, érkezéskor kiállított vízummal (VOA) vagy elektronikus beutazási engedéllyel (ETA) látogatható az útlevéllel, az 1 pontot ér. A pontszám összesen 227 lehet, mivel ennyi a vizsgált úti célok száma. Ez a rangsor nem pusztán egy statisztika, hanem egy olyan világtérkép is, ami megmutatja a diplomáciai kapcsolatok erejét és az országok nemzetközi megítélését.
Az indexet havonta frissítik, hogy tükrözze a vízumpolitikák és az beutazási szabályok változásait. Ez azért is fontos, mert a diplomáciai megállapodások és a szabályozások módosulása gyorsan befolyásolhatja, mely országokba lehet vízum nélkül utazni egy adott útlevéllel.
Minél több országba juthat el valaki vízummentesen, annál valószínűbb az, hogy az adott állam stabil politikai helyzetűnek, gazdaságilag megbízhatónak és biztonságosnak számít a nemzetközi közösség szemében. Valószínűsíthetőek az erős diplomáciai kapcsolatrendszerek, amely lehetővé teszi a kölcsönös vízummentességi megállapodásokat, valamint ezekben az országokban megfelelő a biztonsági és adminisztratív háttér (például alacsony migrációs kockázat és megbízható személyazonosítási rendszerek vannak).
A lista végén szereplő országok esetében ezzel szemben gyakran politikai instabilitás, fegyveres konfliktusok, gazdasági nehézségek vagy a nemzetközi bizalom hiánya korlátozza az állampolgároknak az utazási lehetőségeket. Ilyen helyzetekben a vízumkötelezettség nem csupán adminisztratív akadály, hanem egyfajta biztonsági és ellenőrzési eszköz is a fogadó országok részéről.
A legfrissebb rangsor élén ezúttal is Szingapúr áll, ezzel az útlevéllel a 227 vizsgált ország és terület közül 192 érhető el vízum nélkül. A dobogó második foka már megosztott, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Arab Emírségek foglalnak rajta helyet, amelyek állampolgárai 187 úti célba utazhatnak szabadon. A harmadik legértékesebb útlevél pedig a svéd, ami 186 országba és területre biztosít szabad belépést.
A magyar útlevél sincs túlságosan lemaradva, ezúttal a hatodik helyen szerepel a rangsorban Malajziával, Lengyelországgal és az Egyesült Királysággal holtversenyben. Ezen országok útleveleivel 183 úti cél látogatható vízum nélkül.
Nem túlságosan meglepő a rangsor másik vége sem, jelenleg ugyanis a leggyengébb útlevél az afganisztáni, ezzel csupán 23 ország és terület látogatható szabadon. Szíria esetében ez a szám 26, Iraknál 29, Jemennél és Pakisztánnál pedig 31.
