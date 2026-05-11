Ismét nem kapták meg időben a fizetésüket a Ryanair és a Buzz budapesti bázisán dolgozó légiutas-kísérők.
Három évtizede vártunk erre Magyarországon: elképesztő változás élesedhet hamarosan, sokakat érint
A magyar turisztikai ágazat szakmai szervezetei május 8-án közös szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben hitet tettek egy átfogó, kiszámítható és szakmai alapokon nyugvó turizmustörvény szükségessége mellett. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében tartott egyeztetésen 23 szakmai szervezet képviseltette magát, elindítva ezzel a szakma által három évtizede várt törvényre tett egységes szakmai javaslat kidolgozását.
A Magyar TDM Szövetség (MTDMSZ) és a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége (TUTSZ) kezdeményezésére szakmai egyeztetésre került sor a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében egy átfogó turizmustörvény előkészítéséről. A találkozón a turisztikai szervezetek közös szándéknyilatkozatot fogadtak el arról, hogy az ágazat versenyképessége, válságállósága, átlátható finanszírozása és széleskörű szakmai alapokra helyezése érdekében szükség van egy átfogó, kiszámítható törvényi keretre.
Az eseményen Baráth Gergely, a vendéglátó Fővárosi Polgármesteri Hivatal turisztikai tanácsadója köszöntötte a megjelenteket, ezt Bártfai Endre (TUTSZ) szakmai bevezetője, majd Semsei Sándor (MTDMSZ) átfogó prezentációja követte.
A résztvevők áttekintették az ágazat jelenlegi szabályozási helyzetét, a korábbi turizmustörvény-kísérletek tanulságait, valamint azokat a területeket, ahol a magyar turizmus működése erősebb, átláthatóbb és szakmai alapokon nyugvó törvényi kereteket igényel.
Az egyeztetésen minden szervezet szót kapott. A hozzászólások során a szervezetek saját területük szabályozási prioritásait, az együttműködés lehetséges formáit és az előkészítő munka munkacsoportjaiban való részvétel kereteit ismertették.
A szervezetek támogatták azt a szándéknyilatkozatot, amely az átfogó turizmusszabályozási javaslatcsomag közös előkészítését rögzíti. A szervezők a héten véglegesítik a munkacsoportok résztvevői körét, valamint lezárják a szándéknyilatkozathoz kapcsolódó csatlakozásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
A szervezetek közösen meghatározták a munkacsoport-struktúrát is. A következő hetekben megkezdődik a részletes szakmai munka az intézményrendszer, a pénzügyi környezet és a finanszírozás, az ágazatspecifikus szabályozás, az adat- és digitalizációs kérdések, valamint a fenntarthatóság, munkaerő és képzés területén.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A résztvevők álláspontja szerint az új jogszabályi kereteknek nem pusztán fejlesztési forrásokról kell szólnia, hanem a turizmus teljes működési ökoszisztémájáról: az országos szintű stratégiai kompetenciákról, a helyi és térségi desztinációs működésről, a szakmai szervezetek intézményes szerepéről, az átlátható finanszírozásról, a minőségbiztosításról, az adathasználatról és a válságálló működés biztosítékairól is.
A munka eredményeként, a tervek szerint szeptemberre, a szakmai szervezetek által közösen jegyzett törvényi javaslat-csomag áll majd elő, amely a későbbi kormányzati és parlamenti egyeztetések alapjául szolgálhat, és amelynek végeredményeként megszülethet a szakma által 30 éve várt, a politika és a szakma konszenzusára épülő, átfogó turizmus törvény.
Az egyeztetésen részt vett a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Autókölcsönzők Szövetsége, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Kempingszövetség, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar TDM Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a SKÅL International Hungary - Budapest, a Személyhajósok Szövetsége, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége, valamint a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége. Az egyeztetésen képviseltette magát és a kezdeményezést támogatásáról biztosította Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala és a Visit Hungary Zrt is, illetve a NiT Hungary és az MLTKSZ írásban jelezte, hogy mindenben támogatja a szövetségek munkáját.
Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtti miniszterjelölti meghallgatásán ismertette a formálódó tárca legfontosabb céljait.
A Pénzcentrum 2026. május 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a hivatalos riasztást Magyarországra: több hullámban támadnak a zivatarok, érdemes lesz behúzódni
Országszerte elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hétfőn várható zivatarok miatt.
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
A magyar útlevél továbbra is a világ legerősebbjei között található, jelenleg az okmánnyal 183 országba lehet vízummentesen belépni.
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
Megjöttek a Velencei-tó 2026-os strandbüféárai: lángos 2400 Ft-ig, burger 3290 Ft-ért, fagyi 950 Ft-tól. Mutatjuk a fotókat és az árakat!
Hogyan válik egy apró tokaj-hegyaljai település a világ egyik legismertebb zarándokhelyévé?
Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés
Jamie Oliver különleges bejelentéssel lepte meg magyar rajongóit a hivatalos TikTok-oldalán közzétett rövid videóban.
A Pénzcentrum 2026. május 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szörnyű jóslatot közöltek a népszerű turistacélpontról: a térség ivóvize és mezőgazdasága is rámehet a katasztrófára
Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korond-patak teljesen elárasztotta a parajdi sóbánya tárnáit, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen.
Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban
2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet.
Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre
Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.
Idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a magyar tengernél. Mutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.
Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság
A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.
Vészesen párolog a magyarok egyik kedvenc tava: megszólalt a szakember, erre kell készülni a következő hetekben
Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra
A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.
A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifőváros‑imázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a...
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n