A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. Szemben középen Karácsony Gergely főpolgármester, mellette balról Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, jobbról Számadó Tamás főjegyző.
Utazás

Három évtizede vártunk erre Magyarországon: elképesztő változás élesedhet hamarosan, sokakat érint

Pénzcentrum
2026. május 11. 10:29

A magyar turisztikai ágazat szakmai szervezetei május 8-án közös szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben hitet tettek egy átfogó, kiszámítható és szakmai alapokon nyugvó turizmustörvény szükségessége mellett. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében tartott egyeztetésen 23 szakmai szervezet képviseltette magát, elindítva ezzel a szakma által három évtizede várt törvényre tett egységes szakmai javaslat kidolgozását.

A Magyar TDM Szövetség (MTDMSZ) és a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége (TUTSZ) kezdeményezésére szakmai egyeztetésre került sor a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében egy átfogó turizmustörvény előkészítéséről. A találkozón a turisztikai szervezetek közös szándéknyilatkozatot fogadtak el arról, hogy az ágazat versenyképessége, válságállósága, átlátható finanszírozása és széleskörű szakmai alapokra helyezése érdekében szükség van egy átfogó, kiszámítható törvényi keretre.

Az eseményen Baráth Gergely, a vendéglátó Fővárosi Polgármesteri Hivatal turisztikai tanácsadója köszöntötte a megjelenteket, ezt Bártfai Endre (TUTSZ) szakmai bevezetője, majd Semsei Sándor (MTDMSZ) átfogó prezentációja követte.

A résztvevők áttekintették az ágazat jelenlegi szabályozási helyzetét, a korábbi turizmustörvény-kísérletek tanulságait, valamint azokat a területeket, ahol a magyar turizmus működése erősebb, átláthatóbb és szakmai alapokon nyugvó törvényi kereteket igényel.

Az egyeztetésen minden szervezet szót kapott. A hozzászólások során a szervezetek saját területük szabályozási prioritásait, az együttműködés lehetséges formáit és az előkészítő munka munkacsoportjaiban való részvétel kereteit ismertették.

A szervezetek támogatták azt a szándéknyilatkozatot, amely az átfogó turizmusszabályozási javaslatcsomag közös előkészítését rögzíti. A szervezők a héten véglegesítik a munkacsoportok résztvevői körét, valamint lezárják a szándéknyilatkozathoz kapcsolódó csatlakozásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A szervezetek közösen meghatározták a munkacsoport-struktúrát is. A következő hetekben megkezdődik a részletes szakmai munka az intézményrendszer, a pénzügyi környezet és a finanszírozás, az ágazatspecifikus szabályozás, az adat- és digitalizációs kérdések, valamint a fenntarthatóság, munkaerő és képzés területén.

A résztvevők álláspontja szerint az új jogszabályi kereteknek nem pusztán fejlesztési forrásokról kell szólnia, hanem a turizmus teljes működési ökoszisztémájáról: az országos szintű stratégiai kompetenciákról, a helyi és térségi desztinációs működésről, a szakmai szervezetek intézményes szerepéről, az átlátható finanszírozásról, a minőségbiztosításról, az adathasználatról és a válságálló működés biztosítékairól is.

A munka eredményeként, a tervek szerint szeptemberre, a szakmai szervezetek által közösen jegyzett törvényi javaslat-csomag áll majd elő, amely a későbbi kormányzati és parlamenti egyeztetések alapjául szolgálhat, és amelynek végeredményeként megszülethet a szakma által 30 éve várt, a politika és a szakma konszenzusára épülő, átfogó turizmus törvény.

Az egyeztetésen részt vett a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Autókölcsönzők Szövetsége, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Kempingszövetség, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar TDM Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a SKÅL International Hungary - Budapest, a Személyhajósok Szövetsége, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége, valamint a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége. Az egyeztetésen képviseltette magát és a kezdeményezést támogatásáról biztosította Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala és a Visit Hungary Zrt is, illetve a NiT Hungary és az MLTKSZ írásban jelezte, hogy mindenben támogatja a szövetségek munkáját.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
#utazás #Budapest #turizmus #vendéglátás #magyarország #törvény #szabályozás #fenntarthatóság #turisztika #törvényjavaslat #szálláshely

