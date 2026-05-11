Sokan ártalmatlan játéknak hiszik, pedig rengeteg magyar gyerek kerül kórházba miatta: az autósoknak esélyük sincs időben lépni

„Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted!" Az Autós Nagykoalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal a gyermekek közlekedésbiztonságára irányítja a figyelmet a mikromobilitási eszközök használata terén.

Egy pillanat. Ennyi idő alatt dől el minden. Egy kisgyerek kilép a parkoló autók közül, rollerrel átsuhan a zebrán, biciklivel hirtelen irányt vált. Az autósnak nincs második esélye, csak az első reakciója. Magyarországon 2025-ben 8 gyermek halt meg közúti balesetben, és 1608, 14 év alatti gyerek sérült meg – közülük 217 súlyosan. Ez nem megnyugtató szám: ez figyelmeztetés.

A gyerekek nem azért veszélyeztetettek, mert nem tartják be a szabályokat. Azért, mert az agyuk még fejlődik. Nehezebben mérik fel a járművek sebességét és távolságát, könnyebben eltereli a figyelmüket valami, és hajlamosabbak hirtelen döntéseket hozni. Kutatások szerint a 12–13 éves gyerekek is jóval több hibát követnek el az úttesten való átkeléskor, és csak 14 éves kor körül közelítik meg a felnőttek döntési szintjét. Ez ismert kockázat, nem meglepetés. Az autósnak ezzel számolnia kell - áll az Autós Nagykoalíció közleményében.

A mikromobilitás: nem játék, de annak kezeljük

Nem az eszköz veszélyes – hanem az, ha egy gyerek olyan helyzetbe kerül, amit még nem tud biztonságosan kezelni. Az elmúlt években gyökeresen megváltozott, ahogyan a gyerekek közlekednek. Az elektromos rollerek, hagyományos rollerek és hasonló eszközök tömegesen megjelentek – és ezzel új kockázatok is. Ezek az eszközök nem ritkán 20–25 km/órával haladnak, halkak, instabilak, és semmiféle védelmet nem nyújtanak esés esetén. Mégis a legtöbb gyerek sisak nélkül, nem csak a közlekedésre figyelve használja őket, és leszállás nélkül hajt rá a zebrára – az autósnak nem sok esélyt adva.

A hamis biztonságérzet különösen veszélyes: „kicsi az eszköz, nem lehet komoly baj." Valójában a sérülések súlyossága sok esetben eléri a kerékpáros balesetekét – különösen fej- és arcsérüléseknél. A sisak nem ajánlás, hanem minimumfeltétel.

A kulcs: nem a szabály, hanem a minta

A szabályok fontosak, de önmagukban nem védenek meg, a közlekedés biztonsága végső soron a résztvevők viselkedésén múlik. A gyerekek nem tankönyvből tanulnak közlekedni, hanem megfigyeléssel. Ha a szülő telefonál vezetés közben, nem lassít iskola előtt, vagy nem veszi komolyan a szabályokat, a gyerek is ezt fogja normálisnak tekinteni. A biztonságos közlekedés nem magától alakul ki: együtt kell közlekedni velük, közben magyarázni, miért nem indulunk el, mire figyelünk, mikor biztonságos az átkelés. Zebránál leszállunk a rollerről. Nem gurulunk ki az útra körültekintés nélkül. Közlekedés közben nem mobilozunk. És ebből nem szabad engedni.

Az autós felelőssége nagyobb, mint gondolnánk

Az iskolák környéke reggel és délután az egyik legkockázatosabb közlekedési környezet. A gyerek kiszámíthatatlansága nem mentség egy baleset bekövetkezésekor, hanem olyan tényező, amire a sofőrnek előre fel kell készülnie. Aki olyan helyen vezet, ahol gyerekek jelenléte várható, annak nem az a kérdés, hogy elsőbbsége van-e, hanem az, hogy képes-e időben megállni.

A gyerekek nem kis felnőttek az utakon. Másképp érzékelik a sebességet és a veszélyeket, ezért a felnőtt közlekedők felelőssége, hogy előre számítsanak és felkészüljenek a váratlan helyzetekre. Emellett a legtöbbet azzal tehetjük, ha példamutatással, valamint a közlekedési helyzetek megbeszélésével és begyakorlásával készítjük fel őket az önálló közlekedésre.

– mondta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke. A közlekedésben a gyerekek nem hibáznak, hanem fejlődnek. A kérdés az, hogy mi, felnőttek ehhez alkalmazkodunk-e.