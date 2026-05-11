Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

Hétfőn megérkezik az év első komolyabb viharhulláma. A déli óráktól heves zivatarokra, 90 km/órát meghaladó széllökésekre, felhőszakadásra és jégesőre kell készülni. Este ráadásul egy hidegfront is eléri az országot, amely éjszakára újabb csapadékot és viharos szelet hoz.

A heves időjárást egy északi ciklon hatására kialakuló erős légköri labilitás okozza. A felszín közelében beáramló meleg, nedves levegő és a magasban érkező hideg légtömegek találkozása ugyanis ideális feltételeket teremt a zivatarfelhők képződéséhez - írja az Időkép.

A nyugodtabb délelőtti esőzést követően, kora délutántól délnyugat felől egyre több helyen alakulnak ki zivatarok. Ezek zivatarrendszerbe szerveződve vonulnak északkelet felé. A legerősebb viharcellákat kifejezetten veszélyes kísérőjelenségek követhetik. A széllökések sebessége meghaladhatja a 90 km/órát, és rövid idő alatt akár 25-30 milliméter csapadék is lezúdulhat. Emellett a jégszemek átmérője a két centimétert is meghaladhatja. A helyzet komolysága miatt a nap folyamán akár másodfokú, narancs fokozatú riasztást is elrendelhetnek.

Az esti órákban északnyugat felől egy hidegfront éri el hazánkat, amely az éjszaka folyamán kelet felé halad át az országon. Egészen a reggeli órákig számítani kell az újabb zivatarokra. Ezeket továbbra is viharos szél és kisebb méretű jégeső kísérheti.