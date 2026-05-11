Kiadták a hivatalos riasztást Magyarországra: több hullámban támadnak a zivatarok, érdemes lesz behúzódni

Országszerte elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hétfőn várható zivatarok miatt. A nap folyamán több hullámban érkezhet csapadék. A déli és keleti tájakon akár heves viharokra és erős széllökésekre is készülni kell.

A hét első napján erőteljes gomolyfelhősödés várható, így csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. A déli óráktól a kezdeti záporokat egyre nagyobb eséllyel váltják fel a zivatarok. Ezek több hullámban érik el az országot. Különösen a déli és a keleti régiókban számíthatunk intenzív időjárási jelenségekre - számolt be a 24.hu.

A csapadék mellett nagy területen megerősödik a délnyugati szél. A viharok környezetében hirtelen lecsapó, viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére az időjárás enyhe marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 Celsius-fok között alakul.