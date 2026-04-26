Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban

Európa híres luxusvonata 2026-ban is útjára indul. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő Orient express szezonális menetrend szerint közlekedik, és olyan városokat köt össze, mint Párizs, Velence vagy Isztambul, de Budapesten a Nyugati pályaudvaran is megfordul pár alkalommal. Cikkünkben megmutatjuk, mikor és milyen útvonalon közlekedik a legendás vonat, hogy mennyibe kerül egy Orient Express jegy, valamint azt is, mit kapunk a méregdrága jegyekért cserébe.

Venice Simplon-Orient Express: egy évszázados vonat és a modern luxus találkozása

Az Orient Expressz a vasúti közlekedés egyik legismertebb jelképe, amely régóta a luxusutazások és a különleges élmények szimbóluma, és amit még Agatha Christie is egyik híres regénye helyszínéül választott. A ma ismert Orient Expressz tiszteleg évszázados kulturális gyökerei és emlékezete előtt, ám nem egyetlen, folyamatosan közlekedő történelmi járatról van szó. A Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) jelenlegi formájában az 1980-as évek óta működik, amikor a korabeli, jellemzően az 1920–30-as évekből származó vasúti kocsikat restaurálták és újra forgalomba állították.

A szerelvény különlegességét az adja, hogy több kocsija eredetileg is az egykori Orient Express hálózat részeként közlekedett, és megőrizte az Art Deco stílus jellegzetes elemeit, beleértve a kézzel készített faburkolatokat, üvegberakásokat és korhű enteriőrt. A szerelvény egyszerre tekinthető nosztalgiavonatnak és modern luxusutazási szolgáltatásnak, hiszen a modern utazói igényeket is kiszolgálja luxus szolgáltatásaival.

Orient Expressz jegyárak és kabintípusok 2026-ban

Az Orient Expressz árak 2026-ban is híven tükrözik a szolgáltatás exkluzivitását. Az alábbiakban a hivatalos árlista alapján mutatjuk be a legfontosabb útvonalak induló árait. Fontos kiemelni, hogy az árakat a szolgáltató brit fontban rögzítette a 2026-os szezonra, így a magyar vásárlók számára a végösszeget a font árfolyama is befolyásolja. Cikkünk megjelenésekor ez a legolcsóbb jegytípusnál is több mint 1,6 millió forintot jelent, de az ár jelentősen függ a választott kabin típusától is:

Historic Twin (Klasszikus hálófülke): Ez a kategória az 1920-as évek eredeti vasúti utazásait idézi meg, a fülkék nappal kényelmes kanapés elrendezésűek, amelyeket a vacsora alatt a stewardok emeletes ággyá alakítanak át. A felszereltséghez tartozik egy saját, hideg-meleg vízzel ellátott mosdókagyló a fülkében, a toalettek azonban a kocsik végén, közösen használhatók.

Suite (Lakosztály): A 2023-ban debütált kategória hidat képez a történelem és a mai luxusigények között, tágasabb életteret kínálva az utasoknak. Ezek a lakosztályok már zuhanyzóval, toalettel és márványburkolatokkal felszerelt privát fürdőszobával rendelkeznek, a nappali rész pedig rugalmasan franciaággyá vagy két külön ággyá alakítható.

Grand Suite (Elnöki lakosztály): Ez a vonat legexkluzívabb szintje, ahol minden egység egyedi tematikát (például Budapest, Isztambul vagy Párizs stílusát) kapott. A lakosztály tágas hálószobából, külön nappaliból, étkezősarokból és hatalmas, saját fürdőszobából áll, a szolgáltatás pedig olyan extrákat tartalmaz, mint a 24 órás személyes inas, a korlátlan pezsgőfogyasztás és a privát transzferek.

Orient Express jegyárak 2026 (Forrás: Luxury Train Ticket)

Az Orient Expressz 2026-os menetrendje

Az Orient Expressz nem hagyományos közlekedési rend, hanem egyedi turnusok alapján közlekedik a márciustól novemberig tartó szezonban. A 2026-os Orient Express menetrend gerincét a heti rendszerességgel induló nyugat-európai járatok adják, amelyek elsősorban Párizst, Londont, Velencét és Veronát kötik össze. A szezon legexkluzívabb eseménye 2026-ban is a történelmi útvonalat követő Párizs–Budapest–Bukarest–Isztambul járat lesz, amelyre a hivatalos menetrend szerint mindössze két alkalommal kerül sor: a szerelvény 2026. május 25-én, valamint 2026. szeptember 25-én indul útjára a párizsi Gare d'Austerlitz pályaudvarról.

Orient Expressz Budapesten: Mikor érkezik a vonat Magyarországra?

Magyarország a Párizs–Isztambul vonal egyik kulcsfontosságú állomása, a szerelvény pedig 2026-ban is a budapesti Nyugati pályaudvarra érkezik. A 2026-os menetrend szerint a szerelvény több alkalommal is tiszteletét teszi a magyar fővárosban, akár tranzitmegállóként, akár kiindulópontként. A hivatalos menetrend alapján az alábbi napokon lesz látható az Orient Express a Nyugati pályaudvaron:

2026. május 13.: Budapest – Párizs járat (indulás).

2026. május 26-27.: Párizs – Isztambul járat (az utasok budapesti szállodában éjszakáznak).

2026. szeptember 2.: Isztambul – Párizs járat (tranzit megálló).

2026. szeptember 26-27.: Párizs – Isztambul járat (az utasok budapesti szállodában éjszakáznak).

2026. szeptember 30.: Budapest – Párizs járat (indulás).

Az isztambuli út különlegessége, hogy az utasok ilyenkor egy éjszakát budapesti luxusszállodákban töltenek, miközben a szerelvény a pályaudvar királyi várójánál vagy a Vasúttörténeti Parkban várakozik.

Orient Express útvonalai térképen (Forrás: Luxury Train Ticket)

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hasznos tudnivalók a luxusvonat utasainak

Az Orient Expressz fedélzetén a szolgáltatások a klasszikus luxusra és a történelmi hűségre épülnek. Az ötcsillagos gasztronómia keretében a reggelit és a délutáni teát a stewardok a kabinba viszik, míg a több fogásos ebédet és vacsorát a három étkezőkocsi egyikében szolgálják fel. Fontos tudni, hogy a vonaton nincs wifi, a mobilhálózati lefedettség pedig az útvonaltól függően változó.

Technológia és digitális elérhetőség

A Venice Simplon-Orient-Express szándékosan korlátozza a modern technológiai eszközök jelenlétét, hogy megőrizze a múlt századi utazási élményt, ezért érdemes figyelembe venni néhány dolgot a készülődéskor.

Wifi és internet: A vonaton nincs kiépített wifi-szolgáltatás. Az utasok saját mobiladat-forgalmukra támaszkodhatnak, ám a lefedettség a távoli tájakon vagy hegyi szakaszokon (pl. az Alpokban) gyakran szakadozik vagy teljesen megszűnik.

Digitális eszközök: A közösségi terekben (étkező- és bárkocsikban) kérik a mobiltelefonok és laptopok használatának mellőzését. A kabinokban természetesen használhatók az eszközök, de a vonat "digitális detox" élményt hirdet.

Elektromos hálózat: A kabinokban találhatók elektromos csatlakozók (jellemzően 230V, európai szabvány), így a telefonok, laptopok töltése megoldott, azonban a nagy teljesítményű eszközök (pl. hajszárító, vasaló) használata a hálózat terhelhetősége miatt korlátozott lehet.

Dress Code: Megjelenési előírások

A vonaton kötelező az alkalomhoz illő viselet. Napközben az elegáns utcai ruha (zakó, ing, kosztüm) az elvárt. A vacsorákhoz szigorú formal dress code van érvényben: férfiaknak szmoking vagy sötét öltöny, hölgyeknek estélyi ruha kötelező. Farmerben vagy sportcipőben az étkezőkocsik és a bárkocsi nem látogatható.

Kényelem és felszereltség

A szerelvény eredeti, restaurált kocsikból áll. A Historic Twin kabinokban nincs zuhanyzó és toalett (csak közös használatú a vagon végén), saját fürdőszoba kizárólag a Suite és Grand Suite kategóriákban található. A 24 órás steward-szolgáltatás minden utas számára biztosított, ez tartalmazza az ágyazást és a szobaszervizt is.

Jegyvásárlás és foglalás: Hogyan juthatunk fel a vonatra?

Az Orient Expresszre szóló jegyek nem válthatók meg a hagyományos vasúti pénztárakban; a foglalás kizárólag az üzemeltető hivatalos partnerein, például a Luxury Train Tickets oldalán keresztül lehetséges. A jegyek a luxus árazás ellenére is kelendőek, ezért érdemes előre tervezni, és időben lefoglalni a helyet az Orient Express járataira.

Bár a szerelvény rendszeresen megfordul Budapesten, a kocsik belső tereit csak az utasok látogathatják. Az Orient Expressz épp annyira vonat, mint amennyire szálloda is, így a biztonsági és diszkréciós szabályok értelmében kizárólag érvényes menetjeggyel rendelkezők léphetnek a kocsikba. A kíváncsiskodók és vasútrajongók a szerelvényt csak kívülről, a peronról tekinthetik meg, amíg az a Nyugati pályaudvaron várakozik.