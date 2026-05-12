A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
Hozzányúlhatnak a 13. havi nyugdíjhoz és a korhatárhoz is? Megszólalt a nyugdíjszakértő, erre számít az új kormánytól
A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása. Farkas András nyugdíjszakértő heti hírlevelében arra hívja fel a figyelmet, hogy a választási ígéretek elsősorban a legszegényebbek megsegítésére fókuszálnak. A hosszú távú fenntarthatósághoz, a modernizációhoz és a felfüggesztett uniós források feloldásához azonban átfogóbb reformokra van szükség. Ezek a lépések esetenként komoly politikai kockázatot is jelenthetnek.
A kormánypárt programjában szereplő vállalások elsősorban a legszegényebb idősek helyzetét rendeznék. Emellett a nyugdíjas társadalom szinte egészének nyújtanának némi többletjuttatást. Ezek a lépések azonban önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer igazságosabbá váljon, és megfeleljen a modern európai normáknak. A rendszer érdemi javításához további átgondolt intézkedésekre van szükség, amelyek megvalósíthatósága és politikai kockázata eltérő - hangsúlyozza Farkas András.
Viszonylag könnyen és kockázatmentesen megléphető intézkedés lenne a nyugdíjkorhatár hozzáigazítása a 65 éves korban várható élettartamhoz. Hasonlóan egyszerű lépés lenne a nyugdíj-megállapítási skála kiegyenesítése is. Bár ezek logikus szakmai lépések lennének, a jelenlegi kormányzati vállalások nem térnek ki rájuk.
Közepes politikai kockázatot jelentene a járulékplafon visszavezetése és a degresszió újraszabályozása. Szintén ebbe a kategóriába tartozna a nők kedvezményes nyugdíjazási feltételeinek fokozatos szigorítása. Ez utóbbi felvetés éles ellentétben áll a jelenlegi tervekkel. A kormány ugyanis a "Nők 40" program fenntartását, sőt, a férfiakra vonatkozó hasonló kedvezmény lehetőségének vizsgálatát ígérte.
Kifejezetten kockázatos, de a szakértő szerint megfontolandó lépés lenne a 13. és az esetleges 14. havi juttatások összegének korlátozása, illetve fix összegűvé tétele. Ugyancsak idetartozik egy általános nyugdíjplafon bevezetése. Jelenleg ezek az elemek sem szerepelnek a kormányzati tervek között.
A rendszer igazságosabbá tételéhez elengedhetetlenek lennének bizonyos összetettebb reformok is. Ilyen lenne a nyugdíjba vonulás rugalmasabbá tétele, valamint a nyugdíjemelési és -megállapítási szabályok átalakítása az eddigi méltánytalanságok kiküszöbölése érdekében. Ezt a folyamatot a szakértő szerint a nyugdíjemelés újraszabályozásával kellene kezdeni. A juttatásokat az infláció teljes mértékű ellentételezése mellett az előző évi nettó reálkereset-növekedés felével is növelni kellene.
Hosszú távon, a rendszer fenntarthatósága érdekében nehéz, de elkerülhetetlen feladatnak tűnik egy foglalkoztatói nyugdíjpillér kiépítése. Szintén elengedhetetlen az egyéni nyugdíjszámlák, illetve az automatikus egyenlegjavító mechanizmusok bevezetése.
Az átalakítások nemcsak a belső fenntarthatóság, hanem a felfüggesztett európai uniós források megszerzése miatt is kulcsfontosságúak. Az uniós pénzek gyors hazahozatalához elegendő lenne teljesíteni a tervezett nyugdíjemelési vállalásokat. Emellett meg kellene lépni a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését. Ezekkel az intézkedésekkel minimális szinten már teljesülnének az EU nyugdíjrendszerre vonatkozó elvárásai. Ráadásul az ehhez szükséges jogszabály-módosítások akár egyetlen nap alatt is végrehajthatók lennének.
