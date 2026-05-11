Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 11.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. május 11., hétfő.
Névnap
Ferenc
Friss hírek
- Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
- Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
- Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
- Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
- Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
- Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
Deviza árfolyam
EUR: 355.09 Ft
CHF: 387.7 Ft
GBP: 410.5 Ft
USD: 302.15 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. május 7.
A Hatoslottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 9, 11, 12, 31, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 928 db
3-as találat: 15807 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 42180 Ft
MOL: 4164 Ft
RICHTER: 12660 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.12: Éjjel erősen megnövekszik, megvastagszik, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól, estétől a Dunától keletre tevődik át, majd reggelre jórészt ott is lecseng a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt főként az Észak-Dunántúlon olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 9, 14, napközben 12, 22 fok valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő, de a Nyugat-Dunántúlon délelőttől kezdve már csökkenhet a hőmérséklet.
2026.05.13: Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű, de a Bükk-Békéscsaba vonalban lévő összeáramlási zóna mentén több lesz a felhő, és ott napközben helyenként zápor előfordulhat. Másutt nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk széllökések. Éjjel általában 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a Nyugat-Dunántúlon néhol -1, 0 fok is lehet. Délután 16, 19 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.05.10)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A magyar útlevél továbbra is a világ legerősebbjei között található, jelenleg az okmánnyal 183 országba lehet vízummentesen belépni.
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
Megjöttek a Velencei-tó 2026-os strandbüféárai: lángos 2400 Ft-ig, burger 3290 Ft-ért, fagyi 950 Ft-tól. Mutatjuk a fotókat és az árakat!
Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés
Jamie Oliver különleges bejelentéssel lepte meg magyar rajongóit a hivatalos TikTok-oldalán közzétett rövid videóban.
Szörnyű jóslatot közöltek a népszerű turistacélpontról: a térség ivóvize és mezőgazdasága is rámehet a katasztrófára
Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korond-patak teljesen elárasztotta a parajdi sóbánya tárnáit, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen.
Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban
2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet.
Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre
Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.
Idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a magyar tengernél. Mutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.
Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság
A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.
Vészesen párolog a magyarok egyik kedvenc tava: megszólalt a szakember, erre kell készülni a következő hetekben
Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra
A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.
Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifőváros‑imázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a...
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
A legjobb fagylaltok receptjeit a fagyizók megosztják, így szinte bárhol megkósolhatjuk őket a Balaton partján.
Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem...
Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál
A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
