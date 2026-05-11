Nő rózsaszín bőrönddel és útlevéllel, beszállókártyával a repülőgép utaslétráján áll a pálmafás tengerrel szemben. Turizmus koncepció
Utazás

Váratlan pofont kapott a népszerű ázsiai utazási célpont, elképesztő vagyonból mentenék a helyzetet

Pénzcentrum
2026. május 11. 13:16

Szingapúr az idei évre a turisztikai bevételek visszaesésére számít, de ezzel párhuzamosan a turisták száma tovább nőhet. Mindennek hátterében a közel-keleti feszültségek miatti bizonytalanság, valamint a fogyasztói és az üzleti kiadások mérséklődése áll, jelentette a CNBC.

A Szingapúri Turisztikai Hivatal 2026-ra 31–32,5 milliárd szingapúri dollár (24–25,6 milliárd amerikai dollár) turisztikai bevételre számít. Ez az érték elmarad a tavalyi, rekordnak számító 32,8 milliárd szingapúri dollártól. A turisták száma ugyanakkor a 2025-ös 16,9 millióról 17–18 millióra emelkedhet. Bár az első negyedévben éves összevetésben 3 százalékkal nőtt a beutazók száma, a hivatal vezetője, Melissa Ow a bevételek mérséklődésére számít. Ezt az "elkövetkező hónapokban várható visszafogott kereslet" indokolja.

A szingapúriak óvatossága az üzleti utazási ágazatban tapasztalható aggodalmakat is tükrözi. A Global Business Travel Association (GBTA) szerint a geopolitikai feszültségek és a magasabb üzemanyagköltségek destabilizálják a nemzetközi utazási piacokat, még akkor is, ha Ázsia viszonylag ellenállónak bizonyul.

A szingapúri kormány jelentős anyagi forrásokat mozgósít a turizmus fejlesztésére. Grace Fu kereskedelmi kapcsolatokért felelős miniszter bejelentette, hogy az elkövetkező öt évben 740 millió szingapúri dollárt juttatnak a Turisztikai Fejlesztési Alapba. Ez az összeg a 2024-ben már bejelentett több mint 300 millió szingapúri dolláron felül értendő. Emellett további 5 millió szingapúri dollárt különítenek el egy keretből, amely révén a turisztikai vállalkozások új piacokra történő terjeszkedését támogatják.

Szingapúr a tengeri körutazások piacán is bővülést mutat. Ennek egyik oka, hogy a közel-keleti légtérkorlátozások és az ingadozó repülőgép-üzemanyagárak komoly nyomást gyakorolnak a légi közlekedésre. Márciusban indult el Szingapúrból a Disney Adventure, a Disney flottájának legnagyobb óceánjárója. Ez egyben a vállalat első, az Egyesült Államokon kívül üzemeltetett hajója. Július 15-én egy új hajó- és kompterminált is átadnak, amely VIP-váróval és automatizált poggyászkezelő rendszerrel lesz felszerelve. Tavaly 375 hajóérkezést és több mint kétmillió utast regisztráltak a szingapúri kikötőkben.

A városállam az élményturizmusra is nagy hangsúlyt fektet. Idén decemberben a BTS dél-koreai együttes négy koncertet ad Szingapúrban. Emellett hároméves együttműködés indult a Mr Romance dél-koreai filmgyártó céggel. Az első közös produkció, a "Buy King" című sorozat már Szingapúrban forog Csu Dzsiun és I Dzsunho főszereplésével. Szingapúr hosszú távú turisztikai stratégiája, a "Tourism 2040" keretében 2040-re 47–50 milliárd szingapúri dollárra kívánják növelni az ágazat bevételeit.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #gazdaság #ázsia #szingapúr #hajózás #beutazás #üzemanyagárak

