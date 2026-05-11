Váratlan pofont kapott a népszerű ázsiai utazási célpont, elképesztő vagyonból mentenék a helyzetet

Szingapúr az idei évre a turisztikai bevételek visszaesésére számít, de ezzel párhuzamosan a turisták száma tovább nőhet. Mindennek hátterében a közel-keleti feszültségek miatti bizonytalanság, valamint a fogyasztói és az üzleti kiadások mérséklődése áll, jelentette a CNBC.

A Szingapúri Turisztikai Hivatal 2026-ra 31–32,5 milliárd szingapúri dollár (24–25,6 milliárd amerikai dollár) turisztikai bevételre számít. Ez az érték elmarad a tavalyi, rekordnak számító 32,8 milliárd szingapúri dollártól. A turisták száma ugyanakkor a 2025-ös 16,9 millióról 17–18 millióra emelkedhet. Bár az első negyedévben éves összevetésben 3 százalékkal nőtt a beutazók száma, a hivatal vezetője, Melissa Ow a bevételek mérséklődésére számít. Ezt az "elkövetkező hónapokban várható visszafogott kereslet" indokolja.

A szingapúriak óvatossága az üzleti utazási ágazatban tapasztalható aggodalmakat is tükrözi. A Global Business Travel Association (GBTA) szerint a geopolitikai feszültségek és a magasabb üzemanyagköltségek destabilizálják a nemzetközi utazási piacokat, még akkor is, ha Ázsia viszonylag ellenállónak bizonyul.

A szingapúri kormány jelentős anyagi forrásokat mozgósít a turizmus fejlesztésére. Grace Fu kereskedelmi kapcsolatokért felelős miniszter bejelentette, hogy az elkövetkező öt évben 740 millió szingapúri dollárt juttatnak a Turisztikai Fejlesztési Alapba. Ez az összeg a 2024-ben már bejelentett több mint 300 millió szingapúri dolláron felül értendő. Emellett további 5 millió szingapúri dollárt különítenek el egy keretből, amely révén a turisztikai vállalkozások új piacokra történő terjeszkedését támogatják.

Szingapúr a tengeri körutazások piacán is bővülést mutat. Ennek egyik oka, hogy a közel-keleti légtérkorlátozások és az ingadozó repülőgép-üzemanyagárak komoly nyomást gyakorolnak a légi közlekedésre. Márciusban indult el Szingapúrból a Disney Adventure, a Disney flottájának legnagyobb óceánjárója. Ez egyben a vállalat első, az Egyesült Államokon kívül üzemeltetett hajója. Július 15-én egy új hajó- és kompterminált is átadnak, amely VIP-váróval és automatizált poggyászkezelő rendszerrel lesz felszerelve. Tavaly 375 hajóérkezést és több mint kétmillió utast regisztráltak a szingapúri kikötőkben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A városállam az élményturizmusra is nagy hangsúlyt fektet. Idén decemberben a BTS dél-koreai együttes négy koncertet ad Szingapúrban. Emellett hároméves együttműködés indult a Mr Romance dél-koreai filmgyártó céggel. Az első közös produkció, a "Buy King" című sorozat már Szingapúrban forog Csu Dzsiun és I Dzsunho főszereplésével. Szingapúr hosszú távú turisztikai stratégiája, a "Tourism 2040" keretében 2040-re 47–50 milliárd szingapúri dollárra kívánják növelni az ágazat bevételeit.