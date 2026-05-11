Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron

A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. A Holiday Barometer szerint a biztonság minden eddiginél nagyobb súllyal befolyásolja az utazási döntéseket: az európaiak harmada már ezt tekinti meghatározó szempontnak az úti cél kiválasztásakor. A kockázatok ugyanakkor nem fékezik a turizmust: az európaiak közel négyötöde (77%) idén is útnak indulna, a válaszadók csaknem fele pedig (46%) többet is költene. Az utazások megszervezésében eközben egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia is.

Az Europ Assistance idei nyári turisztikai trendeket vizsgáló globális felmérésének egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság mára kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Európában minden harmadik utazó (30%) tartja ezt döntő szempontnak, míg Indiában, Észak-Ázsiában (37%) és Észak-Amerikában (32%) egyértelműen ez a legfontosabb tényező.

2023-hoz képest Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában megháromszorozódott azok aránya, akik a fegyveres konfliktusok kockázatát figyelembe veszik a nyári úti cél kiválasztásakor. A politikai és társadalmi stabilitás egyre inkább meghatározza azt is, mely országok kerülnek le a turisták térképéről: sokan elkerülnék Iránt, Izraelt, Afganisztánt és az Egyesült Államokat is.

Az európaiak közel négyötöde tervez idén nyaralást

Mindezek ellenére továbbra is magas az utazási kedv: az európaiak közel négyötöde (77%) tervez nyaralást idén, ami megközelíti a tavalyi rekordot (79%). Európában, Észak-Ázsiában, Indiában és Óceániában a válaszadók egynegyede kifejezetten gyakori utazónak számít, vagyis évente legalább három alkalommal indul útnak. Az utazások gyakorisága Európában különösen magas: Lengyelországban a lakosság 83%-a, Svájcban pedig 91%-a utazik évente többször is.

EZ IS ÉRDEKELHET Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.

A kontinensen élők elsősorban a nyári hónapokban kelnek útra: az európai válaszadók több mint fele (52%) júliusban vagy augusztusban indul nyaralni, míg harmaduk szeptemberre időzíti a vakációt. A főszezonon kívül a tavasz is népszerű időszak: áprilisban és májusban az európaiak 34%-a utazik.

Európában a 2026-os a nyaralás átlagos költségvetése 2 089 euró.

A Holiday Barometer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között: Nyugat-Európában a legmagasabbak a büdzsék (2 491 euró), míg Dél-Európában (1 775 euró) és Kelet-Európában (1 412 euró) alacsonyabbak.

Az európai utazók csaknem fele (46%) idén a tavalyinál magasabb költségvetéssel számol, miközben a nyaralások hossza változatlan: átlagosan 1,8 hetet töltenek vakáción.

A nemzetközi utazások továbbra is előnyt élveznek

Európában a megkérdezettek több mint harmada (36%) belföldön tölti szabadságát, míg közel felük (49%) külföldre utazna. Dél-Európában, ahol számos kiemelten népszerű turisztikai célpont is található, a válaszadók több mint fele (57%) a belföldi nyaralást választaná. Az utazást nem tervező európaiak kétötöde (41%) anyagi okok miatt nem vakációzik idén nyáron.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tengerpart egyértelműen a legnépszerűbb választás az európaiak körében, 62%-uk itt nyaralna a legszívesebben. Különösen a németek, a franciák és a svájciak részesítik előnyben ezt az úti célt.

A mesterséges intelligencia szerepe a szabadidős utazások tervezésében

A kutatás szerint egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia az utazások tervezésében: idén már sokkal többen fordultak AI-hoz a nyaralás megszervezésekor, mint egy évvel korábban. Indiában a válaszadók 69%-a, az Egyesült Arab Emírségekben 60%, Malajziában pedig 54% használt ilyen eszközöket utazástervezéshez vagy foglaláshoz, míg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ez az arány jóval alacsonyabb, mindössze 19%.

A trend azonban erősödik: különösen Indiában (79%) és a Közel-Keleten (70%) nyitottak arra, hogy akár teljes egészében MI tervezze meg az utazásukat. Európában és Óceániában ezzel szemben még visszafogottabb a lelkesedés, de a digitális utazástervezés iránti érdeklődés így is folyamatosan nő.

Az európai válaszadók közel harmada (28%) használja rendszeresen az AI-t: információkeresésben (72%), műszaki vagy összetett kérdések megoldásában (49%) és a szabadidős utazások előkészítésében (29%) kérnek segítséget.

A nyaralás során az AI elsősorban gyakorlati segítséget nyújt: útvonaltervezéshez (89%), a helyi látnivalók felkutatásához (88%), valamint az időjárással, az egészségügyi előírásokkal és a pénzügyekkel kapcsolatos információk gyors eléréséhez használják.