Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 23.)

Névnap

Emőke

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 394.85 Ft

CHF: 433.53 Ft

GBP: 455.35 Ft

USD: 342.58 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 19.

A Hatoslottó nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 20, 25, 26, 31, 33



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 23 db

4-es találat: 993 db

3-as találat: 16224 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35950 Ft

MOL: 3916 Ft

RICHTER: 11740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.24: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Néhány helyen előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14, 18 fok között várható.

2026.03.25: Fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a nyugati tájakon estefelé már előfordulhat eső, zápor. A délire, délnyugatira forduló szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban -2 és +6, délután 15 és 19 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.23)

Akciók

