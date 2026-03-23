Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 23.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 23., hétfő.
Névnap
Emőke
Friss hírek
- Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
- Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
- Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
- Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
- Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk
- Hihetetlen, mi a világ negyedik legnagyobb illegális üzlete, brutális, mi pénzek mozognak benne
Deviza árfolyam
EUR: 394.85 Ft
CHF: 433.53 Ft
GBP: 455.35 Ft
USD: 342.58 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 19.
A Hatoslottó nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 20, 25, 26, 31, 33
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 23 db
4-es találat: 993 db
3-as találat: 16224 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35950 Ft
MOL: 3916 Ft
RICHTER: 11740 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.24: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Néhány helyen előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14, 18 fok között várható.
2026.03.25: Fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a nyugati tájakon estefelé már előfordulhat eső, zápor. A délire, délnyugatira forduló szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban -2 és +6, délután 15 és 19 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.23)
Felejtsd el a tavaszias időt: durva lehűlés és viharos szél tarolja le az ország egy részét a jövő héten
A jövő hét elején még sok napsütés várható 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd a hét közepén viharos széllel lehűlés érkezik.
A Pénzcentrum 2026. március 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.
Európa nagy részén anticiklon alakítja az időjárást, nálunk viszont egy hidegörvény hoz több felhőt, de kevés csapadékot.
A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.
A United hangsúlyozta, hogy a kapacitáscsökkentés ellenére nem változtat hosszú távú növekedési stratégiáján.
A Pénzcentrum 2026. március 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
A külföldi látogatók aránya ugyan még mindig alacsony, de a rekordévnek számító 2024 és a folyamatos fejlesztések azt mutatják, hogy Románia turisztikai vonzereje évről évre...
A globális bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek ellenére is kiemelkedően jól alakul az idei horvátországi előfoglalási szezon.
A Pénzcentrum 2026. március 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton már gyakrabban takarják el a felhők a napot, és helyenként teljesen be is borulhat az ég.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
A világ legnépszerűbb úti céljai 2026-ra sorra vezették be azokat a szigorításokat, amelyek közvetlenül megdrágítják az utazást.
Tömegesen fordítanak hátat a magyarok a kedvenc nyaralóhelyeiknek: kiderült, hova utaznak idén a káosz elől
A közel-keleti konfliktusok és a légi közlekedés akadozása érezhetően átalakította az utazási szokásokat.
A MÁV–Volán csoport 750 ezer forintos belépési bónusszal próbál új buszvezetőket toborozni.
A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű szél komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. március 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többnyire nyugodt, kora tavaszias idő várható Magyarországon.
Szokatlanul korai és rendkívül intenzív hőhullám sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét.
