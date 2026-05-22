Kettős csapás éri a szervezetünket a hétvégén: hiába a csodás idő, ez sokakat ágyba parancsolhat

Napos, egyre melegebb idővel indul a hétvége, a hőmérséklet szombaton már a 28 fokot is elérheti. A gyors felmelegedés azonban megviselheti a szervezetünket. Ráadásul az allergiásoknak is nehezebb napokra kell készülniük a fokozatosan erősödő pollenterhelés miatt - írja az időkép előrejelzése.

Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás. Ezt legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja meg, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északi, északkeleti szél mindkét nap gyakran megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet folyamatosan emelkedik. Pénteken a 14 fokos hajnalt követően délutánra 25 fokig melegszik a levegő, szombaton pedig a 7-16 fok közötti reggelt követően napközben már 23-28 fokot is mérhetünk.

A fokozódó felmelegedés erőteljesen meghatározza az orvosmeteorológiai helyzetet. A délelőtti gyors hőmérséklet-emelkedés vérnyomás-ingadozást, szédülést és keringési problémákat okozhat. A melegfrontra érzékenyeknél migrén, gyulladásos és mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokaknál általános fáradékonyság, bágyadtság és koncentrációs zavar is előfordulhat.

A szelesebb vidékeken élők a fejfájás mellett fokozott ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. Bár a sok napsütés kifejezetten jó hatással lesz a hangulatunkra, a szervezet tehermentesítése érdekében kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás és az immunrendszer erősítése.

A melegedéssel párhuzamosan a pollenterhelés is egyre nő. Jelenleg a fenyő- és pázsitfűfélék virágpora okozhatja a legtöbb panaszt, ezek koncentrációja már a közepes és magas tartományban alakul. Emellett alacsonyabb mértékben számos más fa, például az eperfa, a tölgy, a platán és a nyír pollenje is jelen van a levegőben. Szintén kimutathatóak a különféle lágyszárú gyomnövények pollenjei, valamint a kültéri allergén gombák spórái is.