Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás.
Kettős csapás éri a szervezetünket a hétvégén: hiába a csodás idő, ez sokakat ágyba parancsolhat
Napos, egyre melegebb idővel indul a hétvége, a hőmérséklet szombaton már a 28 fokot is elérheti. A gyors felmelegedés azonban megviselheti a szervezetünket. Ráadásul az allergiásoknak is nehezebb napokra kell készülniük a fokozatosan erősödő pollenterhelés miatt - írja az időkép előrejelzése.
Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás. Ezt legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja meg, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északi, északkeleti szél mindkét nap gyakran megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet folyamatosan emelkedik. Pénteken a 14 fokos hajnalt követően délutánra 25 fokig melegszik a levegő, szombaton pedig a 7-16 fok közötti reggelt követően napközben már 23-28 fokot is mérhetünk.
A fokozódó felmelegedés erőteljesen meghatározza az orvosmeteorológiai helyzetet. A délelőtti gyors hőmérséklet-emelkedés vérnyomás-ingadozást, szédülést és keringési problémákat okozhat. A melegfrontra érzékenyeknél migrén, gyulladásos és mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Emellett sokaknál általános fáradékonyság, bágyadtság és koncentrációs zavar is előfordulhat.
A szelesebb vidékeken élők a fejfájás mellett fokozott ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. Bár a sok napsütés kifejezetten jó hatással lesz a hangulatunkra, a szervezet tehermentesítése érdekében kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás és az immunrendszer erősítése.
A melegedéssel párhuzamosan a pollenterhelés is egyre nő. Jelenleg a fenyő- és pázsitfűfélék virágpora okozhatja a legtöbb panaszt, ezek koncentrációja már a közepes és magas tartományban alakul. Emellett alacsonyabb mértékben számos más fa, például az eperfa, a tölgy, a platán és a nyír pollenje is jelen van a levegőben. Szintén kimutathatóak a különféle lágyszárú gyomnövények pollenjei, valamint a kültéri allergén gombák spórái is.
Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást.
Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje.
Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.
A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Komoly változást jelentett be a WizzAir: csúnyán pórul járhat, aki megszokásból indul a magyar repülőtérre
A magyar légitársaság azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból közlekedjenek.
A károsultak szerint már 170 millió forintnál is nagyobb lehet az utasok összesített kára.
Szokatlanul hűvös időszak után hirtelen beköszönt a kánikula Európában.
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.
A magyar vasúton kritikus járműhiány alakult ki: szinte eltűntek a minőségi InterCity-kocsik, amelyeket évtizedes, elavult vagonokkal pótolnak.
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak.
Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság
Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala
Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk
A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.
Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak
Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Málta elérte a növekedés határát: a mediterrán szigetország most először fékez, nem gyorsít.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
