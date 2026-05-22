Vadiúj traffipaxok vadásznak mostantól a szabálytalan sofőrökre: jobb résen lenni, ennek könnyen fájdalmas csekk lehet a vége

Szigorúbb fellépéssel, a sebességmérő kamerák számának növelésével és a 30 km/órás zónák kiterjesztésével érné el a városvezetés, hogy 2050-re teljesen megszűnjenek a halálos közúti balesetek Budapesten. Bár a halálos balesetek száma tavaly történelmi mélypontra csökkent a fővárosban, a rendőrség és a közlekedési szakemberek szerint további infrastrukturális és szemléletbeli változásokra van szükség a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

A témában rendezett fővárosi konferencián Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta: semmilyen gazdasági vagy társadalmi érdek nem előzheti meg az emberi élet védelmét. Ha sikerül elérni a 2050-re kitűzött célt, miszerint senki ne veszítse életét a budapesti utakon, ezer ember életét menthetik meg. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség. A várost elsősorban élettérként kell kezelni.

A túlélési esélyeket alapvetően meghatározza a járművek sebessége. A főpolgármester példaként említette, hogy míg 30 km/órás tempónál egy elütött gyalogosnak 90 százalékos esélye van a túlélésre, nagyobb sebességnél ez az arány drasztikusan romlik. Éppen ezért szigorúbb büntetéseket sürgetett a kirívó szabálytalanságokat elkövető gyorshajtókkal szemben. Emellett elengedhetetlennek nevezte a jelenleg 57 forgalmi sávot figyelő kamerarendszer bővítését, valamint a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztését.

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról számolt be, hogy a halálos balesetek száma 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

A modern statisztikák történetében soha nem volt még ilyen alacsony ez az érték a fővárosban.

Tavaly 22 halálos, 636 súlyos és 2157 könnyű sérüléssel járó közúti balesetet regisztráltak. A javuló tendenciák alapján a halálos áldozatok nélküli közlekedés, a Vision Zero elérése reális célkitűzés.

A rendőrfőkapitány ugyanakkor felhívta a figyelmet az új típusú veszélyforrásokra is. Az elektromos rollerekkel okozott balesetek száma ugrásszerűen megnőtt, aminek kezelése a következő időszak kiemelt feladata lesz. A legnagyobb kockázatot továbbra is az illegális gyorsulási versenyek jelentik. Terdik Tamás is megerősítette a kamerahálózat bővítésének szükségességét. Kiemelte, hogy bár a jelenlegi eszközök egy év alatt 250 ezer sebességtúllépést rögzítettek, a valóságban ennek a többszöröse történik az utakon.

A forgalomcsillapítás fontosságát Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese is kiemelte. Hozzátette, hogy tavaly a 2022-es adatokhoz viszonyítva a felére esett vissza a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A közlekedésbiztonsági stratégia részeként folyamatosan bővítik a forgalomcsillapított övezeteket. Ezek területe a 2023-as 130 négyzetkilométerről mára 139,5 négyzetkilométerre nőtt. Ebben a folyamatban eddig a VI. és a VIII. kerület volt a legaktívabb. A BKK célja, hogy 2030-ra ez a terület elérje a 220 négyzetkilométert, és a fővárosi úthálózat 61 százalékán 30 km/óra legyen a megengedett legnagyobb sebesség.