Hihetetlen, mi a világ negyedik legnagyobb illegális üzlete, brutális, mi pénzek mozognak benne

A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legfrissebb adásában az illegális állatkereskedelem világába nyerhetünk betekintést. A műsor egy sokakat meglepő ténnyel indít: a drogok, fegyverek és emberkereskedelem után ez a negyedik legjövedelmezőbb ág a csempészet világában. A beszélgetés apropóját egy januári eset adta, amikor egy férfi kismajmot próbált Olaszországba csempészni. A szakértők szerint bár az ilyen ügyek nem tömegesek, korántsem egyediek. A műsorban a szakemberek arról is beszélnek, hogyan zajlik a csempészet, milyen veszélyei vannak, és hogyan lehet legálisan egzotikus állatot tartani.

„Az aranyfejű oroszlánmajom ügye nem mindennapos, de sajnos nem is egyedi” – mondta Juhászné Prantner Etelka, a NAV pénzügyőre. Hozzátette, hogy rendszeresen találkoznak védett fajok illegális kereskedelmével. Ezek az esetek különösen súlyosak, mert veszélyeztetett állatokat érintenek.

Magyarország szerepe ezekben az ügyekben elsősorban tranzitországként értelmezhető. A szakember szerint „általában elmondható, hogy Magyarország főként tranzitországként szerepel ezekben az ügyekben”. Az országon áthaladó jelentős nemzetközi forgalom, különösen az autópályákon, kedvez az ilyen tevékenységeknek. Bár az uniós csatlakozás után megszűntek a klasszikus határellenőrzések, az ellenőrzések nem tűntek el, inkább átalakultak: mozgó egységek végzik őket közutakon, vasúton vagy akár vízi útvonalakon. Ez rugalmasabb, de egyben komplexebb ellenőrzési rendszert jelent.

Világszinten az állatcsempészet brutális méreteket ölt. Demeter Attila állatmentő szerint „az állatcsempészet a világon a negyedik legjövedelmezőbb illegális szakma”. A legkeresettebb állatok közé tartoznak a madarak, teknősök, hüllők és különféle tengeri élőlények. Ezeket gyakran embertelen körülmények között szállítják, mivel a csempészek számára a profit az elsődleges szempont. A gyors haszon érdekében az állatok jóléte teljesen háttérbe szorul. Ez nemcsak etikai, hanem természetvédelmi szempontból is súlyos következményekkel jár.

Az illegális állatszállítás nemcsak természetkárosítás, hanem komoly egészségügyi kockázat is. Dr. Ziszisz Árisz egzotikus szakállatorvos kiemelte, hogy ismeretlen az állatnak az előélete, ami miatt fertőzéseket is hordozhat. Sok esetben hiányoznak az alapvető dokumentumok, például az oltási könyvek.

A szakértők hangsúlyozzák: ezek az állatok nem ajándéktárgyak, hanem élőlények, amelyek védelme közös felelősség.

Az egzotikus állattartás ugyanakkor legálisan is lehetséges, szigorú szabályok mellett. A tendencia egyértelműen növekvő, egyre többen érdeklődnek különleges fajok iránt. Ugyanakkor sok állat tartása kizárólag állatkertek számára engedélyezett, míg másokhoz komoly feltételek szükségesek. Ilyenek például a szakirányú végzettség, többéves tapasztalat vagy a megfelelő biztonsági intézkedések. A szakértők szerint fontos különbséget tenni: az illegális állatkereskedelem nem egyenlő az egzotikus állattartással. A szabályok betartásával ugyanis ez utóbbi biztonságosan és jogszerűen is megvalósítható.