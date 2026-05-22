Hatalmas bejelentést tett a gigacég: óriásit ugrottak a részvények, döbbenetes jövő várhat a vállalatra

A Lenovo részvényei pénteken közel 20 százalékot ugrottak, miután a vállalat rekorderedményeket közölt. A mesterséges intelligenciához köthető bevételei 84 százalékkal nőttek az utolsó negyedévben, és már a teljes árbevétel harmadát teszik ki, közölte a CNBC.

A hongkongi székhelyű kínai multinacionális cég a márciusban zárult negyedik negyedévben 21,6 milliárd dolláros csoportszintű árbevételt ért el. Ez 27 százalékos éves növekedést jelent, ami az elmúlt öt év legmagasabb üteme. A nettó nyereség csaknem hatszorosára, 521 millió dollárra emelkedett, az egész éves eredmények pedig történelmi csúcsot döntöttek.

A növekedés motorja egyértelműen a mesterséges intelligencia volt. Az MI-hez köthető bevételek a negyedévben 84 százalékkal nőttek, és már a teljes árbevétel több mint egyharmadát adták. Ezek a bevételek magukban foglalják a neurális feldolgozóegységgel (NPU) felszerelt személyi számítógépeket és okostelefonokat, a GPU-alapú szervereket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat is.

Jang Jüan-csing elnök-vezérigazgató közleményében azt a célt fogalmazta meg, hogy a Lenovo két éven belül 100 milliárd dolláros árbevételű vállalattá váljon. Ennek a növekedési tervnek a középpontjában a mesterséges intelligencia áll. A cég jelenlegi piaci kapitalizációja mintegy 24 milliárd dollár.

A Lenovo úgynevezett "hibrid MI-stratégiája" a személyi eszközökbe épített MI-megoldásokat és a vállalati MI-üzletágat egyaránt lefedi. Utóbbi keretében a vállalat adatalapú elemzéseket és üzleti megoldásokat nyújt ügyfelei számára. A cég emellett megőrizte világelsőségét a PC-piacon, ahol a globális piaci részesedése a negyedik negyedévben elérte a 24,4 százalékot.