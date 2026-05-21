Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.
Tovább terjeszkedik az Uber Magyarországon: két új vidéki nagyvárosban indul a szolgáltatás
Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.
Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után immár Pécsen és Kecskeméten is elérhetővé válik az Uber szolgáltatása. Az alkalmazás segítségével az utasok néhány érintéssel rendelhetnek fuvart, valós időben követhetik az útvonalat, és elektronikusan fizethetnek - derült ki a cég sajtóközleményéből.
A pécsi indulás mögött többek között az áll, hogy a város pezsgő egyetemi központként, valamint a régió kulturális és turisztikai központjaként egész évben jelentős mobilitási igényt generál. Kecskemét esetében pedig a dinamikusan fejlődő gazdasági környezet, az erős ipari jelenlét és a régiós szerepkör indokolta a terjeszkedést. Az Uber mindkét városban helyi partnerekkel együttműködésben indul el. Pécsen a Martin Busz Kft., Kecskeméten pedig a Taxi Plusz 2006 Kft. támogatja a szolgáltatás működését.
Az indulást mindkét városban kedvezményes hétvégi promóció kíséri. Pécsen a felhasználók a PECS2026 kód használatával 2026. május 21. és 24. között legfeljebb három alkalommal utazhatnak alkalmanként akár 6000 forint kedvezménnyel. Kecskeméten a KECSKEMET2026 kód biztosít hasonló kedvezményt 2026. május 28. és 31. között.
Az Uber a személyszállítás mellett más mobilitási és logisztikai szolgáltatások fejlesztésén is dolgozik Magyarországon. A vállalat nemrég Budapesten indította el az Uber Futár szolgáltatást, amely az alkalmazáson keresztül gyors és egyszerű csomagküldést tesz lehetővé a fővároson belül. Céljuk, hogy a jövőben minél több hazai településen jelen legyenek szolgáltatásaikkal és országos lefedettséget biztosíthassanak.
