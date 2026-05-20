Lisszabon, Portugália - 2023. szeptember 11: Wizz Air Airbus A321-271NX típusú utasszállító repülőgép felszállás után a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, felhős égbolton.
Komoly változást jelentett be a WizzAir: csúnyán pórul járhat, aki megszokásból indul a magyar repülőtérre

2026. május 20. 20:15

A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt a Wizz Air több intézkedést is bevezetett, amely kihatással van a járatok menetrendjére is.

A legfontosabb változás a légiközlekedésben, hogy május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az 1-es terminálra érkezik, május 30-án 17 órától május 31-e nap végéig minden londoni járat az 1-es terminálról indul - közölte a Wizz Air.

A magyar légitársaság azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból közlekedjenek, hanem ezen a hétvégén ellenőrizzék, hogy a járatuk melyik terminálról indul. Ezt az információt a digitális beszállókártyán is megtalálják, emellett a Wizz Air az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken keresztül is értesíti a változásról.

A Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transzferbuszt biztosít a két terminál között. Vasárnap minden check-in pultnál el lehet majd végezni bármelyik londoni Wizz Air-járatra az utasfelvételt, de a légitársaság azt javasolja, hogy az utasok két órával a járat indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.

A Wizz Air azt is kéri az utasoktól, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom, valamint esetleges közúti korlátozások miatt szánjanak a szokásosnál több időt a repülőtérre való kijutásra, és készüljenek arra is, hogy a belvárosba jutás is több időt vehet igénybe.

Az 1-es terminál parkolója ezen a hétvégén nem használható, a járművek csak az utazók ki- és beszállásának idejére állhatnak majd meg.
#utazás #közlekedés #Budapest #Wizz Air #repülőtér #liszt ferenc repülőtér #utasok #repülőjárat #légiforgalom #bajnokok ligája

