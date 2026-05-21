Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 21.)

Utazás

Pénzcentrum
2026. május 21. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 21.

Névnap

Konstantin

Deviza árfolyam

EUR: 359.59 Ft
CHF: 393.16 Ft
GBP: 415.6 Ft
USD: 309.46 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 20.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 6, 12, 13, 23, 24, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 67 db
5-ös találat: 2419 db
4-es találat: 35483 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft
MOL: 3988 Ft
RICHTER: 12220 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.22: Napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehet. Délután 22, 27 fokra számíthatunk.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

2026.05.23: Napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nem valószínű. Az északias szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum 7 és 14, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
