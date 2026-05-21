Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 21.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 21.

Névnap

Konstantin

Deviza árfolyam

EUR: 359.59 Ft

CHF: 393.16 Ft

GBP: 415.6 Ft

USD: 309.46 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 20.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 6, 12, 13, 23, 24, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 67 db

5-ös találat: 2419 db

4-es találat: 35483 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft

MOL: 3988 Ft

RICHTER: 12220 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.22: Napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehet. Délután 22, 27 fokra számíthatunk.

2026.05.23: Napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nem valószínű. Az északias szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum 7 és 14, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.21)

Akciók

