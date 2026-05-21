2026. május 21. csütörtök Konstantin
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A nap ragyogóan ragyog a kék égen.
Utazás

Meglepetéseket tartogat a mai időjárás: hiába a nyárias meleg, lecsaphatnak a zivatarok is

Pénzcentrum
2026. május 21. 07:17

A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Ugyanakkor az ország egyes részein záporok, elszigetelt zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik.

A reggeli órákban még főként a Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek, azonban napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani - írja a Hungaromet. Az égen kevés gomolyfelhő lesz, ugyanakkor az ország középső harmadában időnként erőteljesebb felhőképződés indulhat meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezekből helyenként futó záporok alakulhatnak ki, egy-egy területen pedig zivatar sem kizárt. Bár országos csapadékra nem kell készülni, a változékonyabb idő rövid időre megzavarhatja a szabadtéri programokat.

Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz, a Dunántúlon és az ország keleti részén pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így összességében kellemesen meleg, már-már kora nyárias idő várható.

Az esti órákra a nappal képződött felhők fokozatosan feloszlanak, a csapadék megszűnik, és többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #napsütés #meleg #időjárás előrejelzés #széllökések #záporok #zivatarok #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:03
07:52
07:45
07:32
07:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
3 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
22 órája
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
5
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 06:28
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 05:31
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
Agrárszektor  |  2026. május 21. 07:01
Vaskos összeget utalhatnak sok magyarnak: ezen múlik, ki kaphat pénzt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm