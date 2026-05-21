Meglepetéseket tartogat a mai időjárás: hiába a nyárias meleg, lecsaphatnak a zivatarok is

A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Ugyanakkor az ország egyes részein záporok, elszigetelt zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik.

A reggeli órákban még főként a Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek, azonban napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani - írja a Hungaromet. Az égen kevés gomolyfelhő lesz, ugyanakkor az ország középső harmadában időnként erőteljesebb felhőképződés indulhat meg.

Ezekből helyenként futó záporok alakulhatnak ki, egy-egy területen pedig zivatar sem kizárt. Bár országos csapadékra nem kell készülni, a változékonyabb idő rövid időre megzavarhatja a szabadtéri programokat.

Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz, a Dunántúlon és az ország keleti részén pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így összességében kellemesen meleg, már-már kora nyárias idő várható.

Az esti órákra a nappal képződött felhők fokozatosan feloszlanak, a csapadék megszűnik, és többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken.