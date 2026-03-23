Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj

Egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év feletti ügyfeleknél a biztosítók érdemben vállalják az egészségügyi vagy életbiztosítási kockázatokat, mára viszont már látványosan bővült az idősek mozgástere. Ahogy egyre magasabb a várható élettartam, úgy egyre több termék érhető el nyugdíjasok számára, és ma már egyáltalán nem számít kivételesnek, ha valaki 70–75, sőt akár 80 évesen köti meg a biztosítását. A változás azonban korántsem teljes: miközben a kínálat bővült, a rendszer továbbra sem fedi le az időskor legnagyobb kockázatait. A Pénzcentrum biztosítási körképében megnéztük, milyen lehetőségei vannak ma az időseknek élet-, egészség-, valamint balesetbiztosítást kötni, és a lakásbiztosításokhoz tartozó balesetbiztosítások feltételeit is számba vesszük.

A számok mögött: Magyarország öregedő társadalma

Magyarországon egyre sürgetőbb kérdéssé válik az idősödő társadalom biztosítási védelme. Nem véletlen, hiszen ahogy az Európai Unió legtöbb országában, hazánkban is folyamatosan nő az idősek aránya a teljes népességen belül. A demográfiai szerkezet átalakulása mögött egyszerre áll a születésszám tartós csökkenése és a várható élettartam növekedése, ami együtt olyan helyzetet teremt, amelyre a pénzügyi és biztosítási rendszereknek is reagálniuk kell.

Magyarországon 2024-ben már közel 2 millió 65 év feletti ember élt, ami azt jelenti, hogy a társadalom egy jelentős része már ebbe a korcsoportba tartozik. Az egyik legfontosabb mutató, amely ezt a folyamatot jól szemlélteti, az öregedési index, amely a jövőbeni tendenciákat is előrevetíti. Megmutatja ugyanis, hogy a 14 éves és annál fiatalabb népességhez viszonyítva mekkora a 65 évesnél idősebbek aránya.

Ez az érték Magyarországon 2024-re 145 fölé emelkedett, miközben 2012-ben még 116 volt, húsz évvel ezelőtt pedig mindössze 97. Tehát ma már a 65 év felettiek száma közel másfélszer annyi, mint a gyermekkorú népesség, a folyamat pedig egyre inkább gyorsul.

Nemcsak az idősek száma emelkedett azonban, hanem a várható élettartamuk is. Magyarországon 2024-ben a születéskor várható átlagos élettartam 76,8 év volt, ami 0,1 évvel haladja meg az előző évi értéket.

A számok mögött azonban érezhető területi különbségek húzódnak meg, a legalacsonyabb (Kelet-Magyarországon 75 év) és a legmagasabb (Budapesten 78,9) érték között közel például 4 év eltérés volt. A nemek közötti különbségek is markánsak. Magyarországon 2024-ben a nők születéskor várható élettartama 79,9 év volt, ami az előző évhez képest nem változott, míg a férfiaké 73,4 évről 73,7 évre emelkedett.

Sokak fejében él az a tévhit, hogy egy bizonyos életkor felett már nem lehet vagy nem érdemes biztosítást kötni. A valóság azonban árnyaltabb: hét biztosító, az Allianz, az Alfa, a Groupama, az NN, a K&H, a Union és az Uniqa ajánlatait vizsgáltuk meg tüzetesebben szakértőikkel. Bár mindegyik cég kínál termékeket idősebb ügyfeleknek is, a belépési korlátok viszont termékenként és biztosítótól függően jelentősen eltérnek.

Változtak-e a belépési és lejárati korhatárok?

A biztosítótársaságok válaszaiból az derült ki, hogy a baleset és halál kockázatokra minden megkérdezett szolgáltatónál köthető szerződés 65 éves kor felett is, egészségbiztosítás azonban csak az Allianznál és az NN-nél érhető el, ezt előbbinél legkésőbb 70, utóbbinál bizonyos fedezetek esetén 65 évesen lehet utoljára megkötni. Az élet- és balesetbiztosítások belépési és lejárati korhatáránál már nagyobb a szórás és az is látható, hogy bár több biztosító reagált a demográfiai változásokra, sokan a nagyobb kockázat miatt inkább az alacsonyabb belépési korhatárok mellett maradnak.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy nemcsak a megkötéskori életkor az egyetlen, ami döntő lehet egy biztosítás kiválasztásakor, hanem az is, hogy a biztosítottnak maximum hány éves életkoráig szólhat a szerződés. Ez a lejárati korhatár, ami jellemzően 70-80 éves kor között változik a biztosítóknál.

Az Alfa Biztosító egyértelműen úgy látja, hogy az öregedő társadalom az életbiztosítási piac egyik legmeghatározóbb átalakulását hozza, ami egyszerre jelent növekvő kockázatot és üzleti lehetőséget. A társaságnál a belépési életkori sávok már most is viszonylag tágak, így az idősebb ügyfelek számára is nyitott a piac: egyes termékeik akár 80 éves korig is megköthetők. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a várható élettartam növekedése önmagában nem indokolja a korlátok további kitolását. Álláspontjuk szerint egy bizonyos életkor felett a kockázat olyan mértékben emelkedik, amely már a díjszabásban is markánsan megjelenik, így ez természetes korlátot képez a piac bővítésében. A cégnél az Alfa Vitál Max csomagnál a belépési korhatár 70 év, a lejárati 80, míg az Alfa Gondoskodásnál akár 80 éves korban is lehet még életbiztosítást kötni, ez élethosszig fizet. Balesetbiztosítás esetében alacsonyabb a korhatár, mint a nyugdíjküszöb, ezt legkésőbb 64 éves korban köthetjük meg, lejárati korhatára pedig 75 év.

Az Uniqa az elmúlt években emelte a személybiztosítások belépési életkori limitjeit, azonban nem fognak radikálisan változtatni a jövőben, nem várható további emelés a belépő korban. Az Uniqánál életbiztosítás 75 éves korig, balesetbiztosítás pedig 74 éves korig köthető, előbbi 80, utóbbi pedig 75 éves lejárati korhatárral operál.

A K&H még ennél is visszafogottabb stratégiát követ. Náluk az elmúlt években egyáltalán nem változtak a belépési életkori limitek, és a jelenlegi tervek szerint nem is készülnek módosításra. Jelenleg a szerződéskötéskor a be nem töltött 70. életév a feltétel élet- és balesetbiztosítás esetén is, a lejárat pedig a 75. életév.

Az Allianz hangsúlyozta, hogy életbiztosítási termékei széles korosztály számára elérhetők, azonban náluk sem történt az elmúlt években jelentős változás a belépési korhatárokban. A hangsúly inkább a termékstruktúrán van: például az Allianz Gondoskodás Most életbiztosítás teljes életre szóló fedezetet kínál, miközben a balesetbiztosítási elemek 85 éves korig maradnak érvényben. A biztosító kínálata, legyen szó befektetési egységekhez kötött életbiztosításokról, kockázati életbiztosításokról vagy nyugdíjbiztosításokról, jellemzően 70 éves belépési korlátig érhető el. Az Allianznál mind az élet, mind az egészségbiztosításnál 70 év a korhatár, előbbinél élethosszig tart a biztosítás, utóbbinál a maximális lejárati életkor pedig a 70. évet követő évforduló. Ugyan tisztán balesetekre kialakított csomagjuk nincs, lakásbiztosítás mellé köthetőek balesetre vonatkozó kiegészítő szolgáltatások.

A Groupama szerint az időskori pénzügyi felkészülésnek két alapvető pillére van: a biztosítás és a megtakarítás. Előbbi az előre nem látható, hirtelen bekövetkező eseményekre nyújt fedezetet, míg utóbbi azokra az élethelyzetekre készít fel, amelyek nagy valószínűséggel bekövetkeznek, és jelentős anyagi terhet rónak majd az ügyfélre. Ők sem módosították a belépési korhatáraikat, és például temetkezési biztosítást sem kínál a személybiztosítási portfóliójában, ezekre a helyzetekre hatékonyabb megoldásként ajánlják a hosszú távú megtakarításokat. A cég tájékoztatása szerint életbiztosítás jelenleg 70, balesetbiztosítás pedig 74 éves korig köthető, a lejárati életkorokat pedig 85, illetve 75 éves korban határozták meg.

Az NN Biztosító folyamatosan figyeli a várható élettartam alakulását és a fogyasztói igények változását, és ennek megfelelően alakítja a termékeit. Ennek eredményeként az elmúlt években nemcsak a maximális belépési, hanem a kilépési életkorokat is megemelték egyes konstrukcióknál. Fix tartamos életbiztosításuk 65/70 éves korig köthető, itt 75 év a lejárati életkor, az egész életre szóló biztosításra pedig 75 éves korig lehet szerződni. Balesetbiztosítás esetén fedezettől függően akár 65/70 éves korban is lehet szerződni, ezeknél 70/80 a lejárati korhatár. Egészségbiztosításnál már szigorúbbak a feltételek, ezt (fedezettől függően) legkésőbb 65 éves korban lehet megkötni és a lejárati korhatár is 70 évben maximálódik.

Továbbra is kiskapu lehet a lakásbiztosítás mellé köthető balesetbiztosítás

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a lakásbiztosításokba belefoglalt, vagy kiegészítésként köthető baleseti kockázatokra van-e valamilyen életkori korlát, vagy sem. Hiszen sok esetben a lakásbiztosításoknál nincs életkori korlát, így sokszor balesetek esetén akkor is fizetnek, ha a biztosított elmúlt 80, vagy akár 90 éves is.

A válaszok alapján nem tökéletes kiskapu a lakásbiztosítás részeként ez a kockázat, de egyes társaságoknál van rá lehetőség, hogy a szépkorúak se maradjanak biztosítás nélkül, mert nincs életkori megkötés.

Az Alfa Biztosító lakásbiztosításához kapcsolható baleseti kiegészítője korhatár nélkül köthető. Ennél is fontosabb azonban, hogy a szolgáltatási összegek nem csökkennek az életkor előrehaladtával, ami eltér a jellemző piaci gyakorlattól, ahol az idősebb ügyfelek gyakran alacsonyabb térítésekre számíthatnak. A fedezetek között megtalálható a baleseti halál, a baleseti eredetű rokkantság, a baleseti műtét, az égési sérülések és a csonttörés is. Egy egységre vetítve a biztosítási összegek konkrétan meghatározottak, azonban mivel akár kilenc egység is választható, a kifizetések összege ennek megfelelően többszörözhető, így például baleseti rokkantság akár 1,27 millió forint kilencszerese, azaz közel 11,4 millió forint is kifizetésre kerülhet.

A Uniqa korlátozottabb, de még mindig viszonylag nyitott megoldást kínál. A HomeGuard lakásbiztosításhoz kapcsolódó balesetbiztosítási fedezet 80 éves korig érhető el, ami az önálló balesetbiztosításokhoz képest magas belépési korhatárnak számít. A fedezet típusa a választott csomagtól függ és alapvetően baleseti sérülésekre és halálesetekre nyújt védelmet.

A K&H modellje ennél szigorúbb belépési feltételeket alkalmaz. A lakásbiztosításhoz köthető balesetbiztosítási kiegészítő kizárólag azok számára érhető el, akik a szerződéskötéskor még nem töltötték be a 70. életévüket. A szolgáltatási kör azonban egészen széles, és a fedezet nemcsak az otthon falain belül bekövetkező balesetekre terjed ki. A térítések között szerepel a maradandó egészségkárosodás, a műtéti költségek, a csonttörés vagy csontrepedés, a hosszabb kórházi ellátást igénylő sérülések, valamint a súlyos balesetből eredő haláleset is.

Az Allianz lakásbiztosítási kínálata többféle balesetbiztosítási kiegészítőt is tartalmaz, amelyek akár az egész család számára, világszerte nyújthatnak fedezetet, kortól függetlenül. A biztosító egyik fontos terméke az Otthonom lakásbiztosításhoz kapcsolható baleseti kiegészítő, amely többféle konstrukcióban érhető el, beleértve a kifejezetten baleseti halálra szóló fedezeteket is. A választható kiegészítő biztosítások maximális biztosítási összege 2 millió forint, amelyből a biztosító a fedezetenként meghatározott százalékos arányban teljesít szolgáltatást.

A Groupama esetében szintén találunk olyan lehetőségeket, amelyek idősebb korban is elérhetők. A lakásbiztosításhoz kapcsolódó balesetbiztosítási fedezetek között több olyan elem van, amelynél nincs felső életkori határ, ide tartozik például a baleseti halálra, rokkantságra, égési sérülésekre vagy akár díjvisszatérítésre szóló biztosítás, amelyek esetében a maximális biztosítási összeg elérheti a 2 millió forintot biztosítottanként. Emellett külön fedezetként jelenik meg a csonttörés (legfeljebb 50 ezer forintos térítéssel) és a baleseti kórházi ápolás (maximum 100 ezer forintig). Kiemelték azonban, hogy vannak korhatárhoz kötött kiegészítők is. A műtéti térítés például csak 65 éves korig érhető el, míg a temetkezési fedezet 75 éves korig köthető, 65–75 év között pedig már csak 50 százalékos térítéssel. Ezeknél a termékeknél a választható biztosítási összegek a szerződéskötéskor meghatározott maximumértékek, amelyek később értékkövetéssel növekedhetnek.

Az NN Biztosító nem emelt ki konkrét, lakásbiztosításhoz kapcsolt balesetbiztosítási megoldásokat.

Mire igényelnek leggyakrabban térítést az idős ügyfelek?

A biztosítók tapasztalata szerint a 65 év feletti ügyfelektől érkező kárbejelentések nagy része három eseménytípusra koncentrálódik: csonttörés (leginkább combnyaktörés), baleseti műtét és haláleseti kifizetés.

Ez nem meglepő: az OECD adatai szerint az esések számítanak az egyik leggyakoribb halálos baleseti oknak a 65 éven felüliek körében, a combnyaktörések után pedig hosszú, kórházi felépülési időszak várható.

Az Alfa Biztosító épp ezért külön terméket kínál az életvégi helyzetek kezelésére: az Alfa Gondoskodás életbiztosítás célja kifejezetten a temetési költségek fedezése. A konstrukció egyik sajátossága, hogy végstádiumú betegség esetén már a biztosított életében hozzáférhető a haláleseti összeg jelentős része, ami komoly pénzügyi segítséget jelenthet a család számára. A biztosítás 50 és 80 éves kor között köthető, élethosszig tartó védelmet nyújt, és 90 éves kor után már nem jár díjfizetési kötelezettséggel. A kifizetett összeg ráadásul mentes az örökösödési illeték és a kamatadó alól, valamint végrehajtás alá sem vonható.

Az Allianz hangsúlyozta, hogy idősebb ügyfelek esetében kiemelt szerepet kap a kórházi napi térítés, amely minden, betegség vagy baleset miatt szükségessé váló kórházi tartózkodás esetén napi összegű támogatást nyújt. Emellett fontos elem konstrukcióikban a műtéti térítés, amely a beavatkozás jellegétől függően biztosít egyszeri kifizetést. A baleseti eredetű csonttörésnél egyszeri térítéssel segítik a felépülést.

A többi biztosítónál nincsenek kifejezetten egy adott korcsoportra szabott fedezetek, a szolgáltatások minden ügyfél számára azonos feltételekkel érhetők el.

Az ápolási biztosítás még hiányzik a piacról

Idős korban talán az egyik legnagyobb kockázat, hogy az ügyfél tartós gondozásra szorul, legyen szó otthoni ápolásról, nappali ellátásról vagy idősotthoni elhelyezésről. A jelenlegi biztosítási termékek elsősorban rövid távú, konkrét eseményekre (balesetekre, műtétekre) kínálnak megoldást, a hosszabb távú, folyamatos gondozási szükségletek kezelése ma még kívül esik a hazai biztosítási rendszeren.

Nemzetközi szinten azonban ezekre a kockázatokra már évtizedek óta léteznek működő modellek.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az úgynevezett long-term care biztosítások komoly piacot képviselnek, sőt egyes országokban, például Japánban kötelező rendszerként működnek.

Az OECD becslése szerint az idősek közel egynegyede élete során valamilyen formában hosszú távú gondozásra szorul, és ez az arány 2050-ig további mintegy 30 százalékkal növekedhet. Eközben a gondozási költségek is nagyon magasak, az idősek bevételének akár 70 százaléka is lehet.

Az Alfa Biztosító szerint míg fiatalabb korban a család anyagi védelme vagy egy hitel fedezése a motiváló erő, időskorban inkább az egészségügyi kockázatokra, a gondozásra és a nyugdíjbiztonságra fókuszálnak az ügyfelek és a jövőben szükség lehet új konstrukciók bevezetésére, a long-term care segítésére.

A Uniqa hangsúlyozta, hogy a magyar piacon ezek a termékek még nem terjedtek el, és a kereslet is nehezen mérhető. Ez arra utal, hogy nemcsak kínálati, hanem részben keresleti oldalon is bizonytalanság tapasztalható. A K&H és az NN hasonló következtetésre jutott, de kiemelték, hogy a piaci szereplők folyamatosan vizsgálják, hogyan tudnának reagálni a demográfiai változásokra.

Az Allianz egy nagyobb, rendszerszintű problémára hívta fel a figyelmet. Ahogy az időskorhoz kapcsolódó ellátási igények világszerte növekednek, a nyugdíjrendszerek és a szociális ellátórendszerek nem tudnak ezzel az ütemmel lépést tartani.

Amikor a piac kellően érett lesz ahhoz, hogy ezeket a kockázatokat a helyén kezelje, jönni fognak az innovatív biztosítási megoldások. Első körben ez nem termékfejlesztési, sokkal inkább edukációs kérdés.

– mondta a Groupama szakértője. Az emberek ugyanis hajlamosak alulértékelni a személyes kockázatokat, és inkább a vagyontárgyak védelmére koncentrálnak, így a long-term care bevezetése előtt szemléletformálásra lenne szükség. Ők egyelőre inkább a tartós megtakarítást ajánlják megoldásként.

Mikor milyen biztosítást tudunk kötni?

Az időskori biztosítás kiválasztásakor kulcsfontosságú, hogy az ügyfél pontosan meghatározza, milyen kockázatra keres megoldást, mert a piacon elérhető termékek eltérő élethelyzetekre adnak választ. Az életkor előrehaladtával a lehetőségek fokozatosan szűkülnek, ami még inkább felértékeli az időzítés szerepét.

Hatvan és 65 éves kor között még szinte minden biztosítási típus elérhető, ráadásul kedvező feltételekkel, alacsonyabb díjakkal és kevesebb kizárással. A 66–75 éves korosztály számára már beszűkül a kínálat: az egészségbiztosítások jellemzően megszűnnek, ezek már csak az Allianznál és az NN-nél köthetőek. Az élet- és balesetbiztosítások között marad még választási lehetőség. Ebben az időszakban életbiztosítást ajánl még az Alfa (Vitál Max csomag), a K&H, az Allianz, a Groupama és az NN is, balesetbiztosítást azonban csak az NN (fedezettől függően), a Groupama, a K&H és az Uniqa.

A 75–80 év feletti korosztály esetében már csak néhány termék marad nyitva, elsősorban egyszerűbb, kiegészítő jellegű biztosítások, gyakran speciálisabb formában, például temetési célú vagy lakásbiztosításhoz kapcsolt konstrukciókban. Ebben a korban megköthető még például az Alfa Gondoskodás, az Uniqa és a Groupama életbiztosítása, valamint az NN egész életre szóló életbiztosítása is.