Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 22.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. május 22., péntek.
Névnap
Júlia, Rita
Friss hírek
- Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
- Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
- Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
- Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
- Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
- Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Deviza árfolyam
EUR: 359.06 Ft
CHF: 393.06 Ft
GBP: 415.18 Ft
USD: 309.14 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 39900 Ft
MOL: 3922 Ft
RICHTER: 12030 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.23: Napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.05.24: Napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.21)
A Pénzcentrum 2026. május 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. május 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
