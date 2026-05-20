Intercity vonat a pilótafülkéből
Drasztikus lépésre kényszerül a MÁV: már csak a külföldi bérlés mentheti meg a nyári szezont?

2026. május 20. 09:44

A magyar vasúton kritikus járműhiány alakult ki: szinte eltűntek a minőségi InterCity-kocsik, amelyeket évtizedes, elavult vagonokkal pótolnak. A helyzet kialakulásában egy kudarcba fulladt hazai járműgyártási projekt és a lelassult, központosított beszerzési rendszer is szerepet játszik. Emellett súlyos karbantartási válság is sújtja a vállalatot: a MÁV személyszállító kocsijainak negyede, valamint a modern motorvonatok több mint huszonöt százaléka javításra vagy alkatrészre vár - írta a G7.

Ma már ritkaságszámba megy Magyarországon az olyan InterCity-vonat, amelyet kizárólag megfelelő minőségű kocsikból állítanak ki. A hiányzó járműveket a MÁV jellemzően negyven-hatvan éves, selejtezésre érett vagonokkal kénytelen pótolni. Ezek a gyorsvonati vagy elővárosi kocsik ráadásul sem klímaberendezéssel, sem zárt rendszerű mellékhelyiséggel nem rendelkeznek.

A probléma gyökere a hazai vasúti járműgyártás felélesztésének kudarcára vezethető vissza. Az állam még 2014-ben megvásárolta a Dunakeszi Járműjavítót, amely később egy egyiptomi megrendelés teljesítésébe kezdett.

Mivel az üzem kapacitásait teljesen lekötötte az export, a hazai járművek, különösen az InterCity-kocsik karbantartása háttérbe szorult.

A vagyonelemek visszavásárlása és a beszállítók kártalanítása összesen 34 milliárd forintjába került az adófizetőknek. A karbantartási lemaradást a bürokrácia is tovább súlyosbította. A kézi vezérlés következtében a beszerzési folyamatok szétzilálódtak és lelassultak. Ennek eredményeként a vagonok javítása a hiányzó alkatrészek miatt rendre elakad.

Az április végi adatok siralmas képet mutatnak. A MÁV mintegy 1300 személyszállító és vezérlőkocsijának negyede, azaz 350 jármű várt javításra. Ebből több mint száz jó minőségű InterCity- és EuroCity-kocsi üzemképtelen, de a legújabb, hazai gyártású IC+ kocsik közül is tizenhatot le kellett állítani. Beszédes, hogy miközben a vagonok százával várnak alkatrészre, a kormány közbeszerzés nélkül rendelt meg tíz új IC+ kocsit a Magyar Vagon-csoporttól. Ez a lépés nemcsak elenyésző javulást hoz, hanem további kapacitásokat és forrásokat is elvon a már meglévő, leállított járművek javításától.

Hasonlóan kritikus a helyzet a korszerűbb motorvonatok esetében is, amelyek a MÁV teljes ülőhelykapacitásának harminchét százalékát adnák. Ezen járművek huszonhét százaléka azonban javításra várva áll. Míg a gyártó Stadler által karbantartott FLIRT motorvonatok kilencvenkét százaléka gond nélkül üzemel, a MÁV által szervizelt járműveknél hatalmasak a hiányosságok.

Az emeletes KISS motorvonatoknak minden ötödike javításra szorul, a dízelüzemű Desiro vonatoknak pedig mindössze a fele közlekedik. Több modern jármű évek óta csak alkatrészre, például vasúti kerékpárra vár. Ez a hiány is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt időszakban vasútvonalakat kellett bezárni.

Ha a meglévő, nagy értékű és klimatizált motorvonatokat sikerülne megjavítani, drasztikusan javulhatna a szolgáltatás minősége. Emellett ki lehetne váltani a régi, elavult járművek jelentős részét is. A nehézkes beszerzések és a hosszú szállítási idők miatt azonban a helyzet gyors megoldása irreális, a javulás hatásai leghamarabb csak jövőre lennének érezhetőek. Annak érdekében, hogy a vasúttársaság a nyári szezont egyáltalán teljesíteni tudja, a MÁV arra kényszerül, hogy az Osztrák Szövetségi Vasutaktól béreljen InterCity-kocsikat.
