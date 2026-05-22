Az olajkészletekkel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztetést adott ki.
Hiába rakétázik a forint árfolyama, csúnya feketeleves várja azokat, akik így fektetik be a pénzüket
Az április 12-i kormányváltást követően a forint látványos erősödésbe kezdett, az állampapírhozamok pedig jelentősen csökkentek. A fő kérdés most az, hogy ez a piaci eufória csupán átmeneti fellángolás-e. Vajon a magyar gazdaság kockázati megítélésének tartós javulását jelzi a gyenge makrogazdasági fundamentumok ellenére? Bár az exportőrök és a devizában megtakarítók aggódnak a hirtelen felértékelődés miatt, a régiós példák azt mutatják, hogy az ország versenyképessége stabil valuta mellett is megőrizhető - írja a Portfolion megjelent elemzésében Bod Péter Ákos.
Az áprilisi politikai fordulat a magyar devizával kapcsolatban egyértelműen pozitív piaci reakciókat váltott ki. A csökkenő hozamoknak köszönhetően olcsóbbá vált az államadósság finanszírozása, ami egy eladósodott ország számára hatalmas megkönnyebbülést jelent. A forint hirtelen felértékelődése azonban megosztja a gazdaság szereplőit. Míg az euróban vagy dollárban megtakarítók a vagyonuk forintértékének csökkenését tapasztalják, az exportőrök a nemzetközi versenyképességük romlása miatt aggódnak.
Kérdéses azonban, hogy meddig tarthat a kezdeti optimizmus, és a piac mikor szembesül a makacs gazdasági realitásokkal. A jelenlegi erősödés hátterében szinte kizárólag a politikai változás és az azt kísérő felfokozott várakozás áll.
- figyelmeztet Bod Péter Ákos.
Korábban csak a jegybanki vezetésváltás és a régiós szinten is kiugróan magas alapkamat tudta ellensúlyozni a gyenge fundamentumokat. Ide sorolható a harmadik éve tartó gazdasági stagnálás, a magas költségvetési hiány és az eseti állami beavatkozások sora. Bár az árfolyamban némi piaci korrekció már most is érzékelhető, jó esély van arra, hogy a kormányváltással tartósan és kedvezően változott meg a magyar gazdaság nemzetközi kockázati megítélése.
Ugyanakkor érdemes a helyén kezelni ezt a "bivalyerős" forintot. Bár az év eleji 384 forintos szinthez képest a mostani, 360 körüli euróárfolyam jelentős felértékelődést jelent, a korábbi évekhez viszonyítva inkább csak visszatértünk egy korábbi állapothoz. Erre jó példa a 2022-es év eleji 367 forintos szint.
- magyarázta a volt jegybankelnök.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hazai fizetőeszközt az elmúlt időszakban a feltörekvő piacokra jellemző rendkívüli kilengések jellemezték. A forint túlzott volatilitással, rendkívül érzékenyen reagált a geopolitikai sokkokra. Ezzel szemben a visegrádi versenytársak valutái nagyságrendekkel stabilabbak maradtak.
A cseh korona és a lengyel zloty árfolyama az elmúlt négy évben alig változott az euróhoz képest. Ezeknek az országoknak a gazdasága erősebb strukturális alapokkal és stabilabb költségvetéssel rendelkezik, ami kedvezőbb szuverén adósbesorolást is eredményezett számukra.
A legfőbb tanulság éppen az, hogy szomszédaink képesek voltak megőrizni gazdasági versenyképességüket egy stabil, esetenként enyhén erősödő valuta mellett is. Ez egyértelműen rácáfol azokra a hazai nézetekre, amelyek a forint folyamatos leértékelésében látták az export és a gazdasági siker kulcsát.
Durva korlátozást kaphatnak a nyakukba a banki ügyfelek: elképesztő vita alakult ki a háttérben erről a dologról
A bankszektor ellenállása miatt a digitális euróról szóló jogszabálytervezet elfogadása már három éve húzódik az Európai Parlamentben.
Két tiszás képviselő törvényjavaslata felfüggesztené a devizahiteles pereket a helyzet végleges rendezéséig, ám ez a lépés rövid távon épp a pereskedő adósoknak árthat.
A tervezet gyakorlatias megoldást kínál a már folyamatban lévő ingatlanárverésekre is.
Mindenki az erős forintnak örül, miközben a háttérben kegyetlen árat fizetnek érte a magyar vállalatok
Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.
Komoly változás jön a Revolutnál: bizonyos utalások után már díjat számolhatnak fel a magyar ügyfeleknek.
Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket
A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el.
A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
A Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt.
A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.
Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz
A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.
Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.
Itt az első fecske? Megemeli a lakáshitelek kamatát az egyik hazai nagybank: ennyivel nőnek a törlesztők
Május 4-től módosítja a piaci kamatozású lakáshitelek kamatát hazánk egyik legnagyobb bankja.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
Reagált Magyar Péter terveire a magyarországi nagybank: indulhat az euró bevezetése - ez lehet az első lépés!
A hiteles euróbevezetési tervek és az egyensúlyjavító gazdaságpolitika folyamatosan csökkentheti a magyar eszközök kockázati felárát.
Pénzeső hullhat a magyarokra, ha bevezetik az eurót: ez az a befektetés, ami hamarosan aranyat érhet
A korábbi slágertermék, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a pénzromlás drasztikus lassulásával elvesztette versenyképességét.
Július elsejével lejár a bankokra vonatkozó díjstop, így az OTP Bank is módosítja az árait.
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
Az elmúlt években a globális pénzügyi rendszer egyik legdinamikusabban növekvő, ugyanakkor legkevésbé átlátható szegmense a magánhitelezési alapok piaca lett.
Egyre többen rendezik tudatosan a házasságon belüli vagyonukat - derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleményéből.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít