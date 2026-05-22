Hiába rakétázik a forint árfolyama, csúnya feketeleves várja azokat, akik így fektetik be a pénzüket

Az április 12-i kormányváltást követően a forint látványos erősödésbe kezdett, az állampapírhozamok pedig jelentősen csökkentek. A fő kérdés most az, hogy ez a piaci eufória csupán átmeneti fellángolás-e. Vajon a magyar gazdaság kockázati megítélésének tartós javulását jelzi a gyenge makrogazdasági fundamentumok ellenére? Bár az exportőrök és a devizában megtakarítók aggódnak a hirtelen felértékelődés miatt, a régiós példák azt mutatják, hogy az ország versenyképessége stabil valuta mellett is megőrizhető - írja a Portfolion megjelent elemzésében Bod Péter Ákos.

Az áprilisi politikai fordulat a magyar devizával kapcsolatban egyértelműen pozitív piaci reakciókat váltott ki. A csökkenő hozamoknak köszönhetően olcsóbbá vált az államadósság finanszírozása, ami egy eladósodott ország számára hatalmas megkönnyebbülést jelent. A forint hirtelen felértékelődése azonban megosztja a gazdaság szereplőit. Míg az euróban vagy dollárban megtakarítók a vagyonuk forintértékének csökkenését tapasztalják, az exportőrök a nemzetközi versenyképességük romlása miatt aggódnak.

Kérdéses azonban, hogy meddig tarthat a kezdeti optimizmus, és a piac mikor szembesül a makacs gazdasági realitásokkal. A jelenlegi erősödés hátterében szinte kizárólag a politikai változás és az azt kísérő felfokozott várakozás áll.

- figyelmeztet Bod Péter Ákos.

Korábban csak a jegybanki vezetésváltás és a régiós szinten is kiugróan magas alapkamat tudta ellensúlyozni a gyenge fundamentumokat. Ide sorolható a harmadik éve tartó gazdasági stagnálás, a magas költségvetési hiány és az eseti állami beavatkozások sora. Bár az árfolyamban némi piaci korrekció már most is érzékelhető, jó esély van arra, hogy a kormányváltással tartósan és kedvezően változott meg a magyar gazdaság nemzetközi kockázati megítélése.

Ugyanakkor érdemes a helyén kezelni ezt a "bivalyerős" forintot. Bár az év eleji 384 forintos szinthez képest a mostani, 360 körüli euróárfolyam jelentős felértékelődést jelent, a korábbi évekhez viszonyítva inkább csak visszatértünk egy korábbi állapothoz. Erre jó példa a 2022-es év eleji 367 forintos szint.

- magyarázta a volt jegybankelnök.

A hazai fizetőeszközt az elmúlt időszakban a feltörekvő piacokra jellemző rendkívüli kilengések jellemezték. A forint túlzott volatilitással, rendkívül érzékenyen reagált a geopolitikai sokkokra. Ezzel szemben a visegrádi versenytársak valutái nagyságrendekkel stabilabbak maradtak.

A cseh korona és a lengyel zloty árfolyama az elmúlt négy évben alig változott az euróhoz képest. Ezeknek az országoknak a gazdasága erősebb strukturális alapokkal és stabilabb költségvetéssel rendelkezik, ami kedvezőbb szuverén adósbesorolást is eredményezett számukra.

A legfőbb tanulság éppen az, hogy szomszédaink képesek voltak megőrizni gazdasági versenyképességüket egy stabil, esetenként enyhén erősödő valuta mellett is. Ez egyértelműen rácáfol azokra a hazai nézetekre, amelyek a forint folyamatos leértékelésében látták az export és a gazdasági siker kulcsát.