Ázsia, Indonézia, Bali, érett férfi olvasás közben pihenés a kanapén, amely a sós vizes medence sátrában áll, a környezetbarát, sátras luxus Glamping üdülőhelyen.
Utazás

Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért

Pénzcentrum
2026. május 21. 19:02

A globális turizmusban a luxusszegmens soha nem látott ütemben erősödik: a UNWTO és az American Express Travel friss jelentései szerint a tehetős utazók egyre inkább a teljes elszigeteltséget, a privát élményeket és a „once‑in‑a‑lifetime” úti célokat keresik. A világ legexkluzívabb szállásai ma már nem csupán fényűzést, hanem hozzáférést kínálnak olyan helyekhez, ahová csak nagyon kevesen juthatnak el. Összegyűjtöttük azt a tíz luxushelyszínt, ahol a pénz valóban nem akadály — és ahol az árak is ezt tükrözik.

A globális turizmusban a luxusszegmens az elmúlt három évben látványosan felértékelődött. A UNWTO Global Tourism Outlook Reportja szerint a magas költésű utazók aránya gyorsabban nő, mint bármely más piaci szegmensé, és a „transformational travel” vagyis az élményalapú, személyre szabott, exkluzív utazás vált a legkeresettebb kategóriává. A jelentés kiemeli, hogy a tehetős utazók 74%-a ma már olyan úti célokat keres, amelyek egyszerre kínálnak elszigeteltséget, természetközeli élményt és magas szintű szolgáltatást.

A luxus ma már nem csillogást jelent, hanem hozzáférést: olyan helyekhez, ahová csak nagyon kevesen juthatnak el. A privát szigetek, a fenntartható lodge‑ok, a teljes elszigeteltséget kínáló villák és a személyre szabott szolgáltatások iránti kereslet soha nem volt ilyen erős. Az alábbiakban tíz olyan úti cél következik, ahol a luxus nem kategória, hanem alapállapot és ahol az árak is ezt tükrözik.

A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték.

Íme tíz olyan úti cél, ahol a luxus nem kategória, hanem alapállapot.

Pikaia Lodge – Galápagos-szigetek, Ecuador

A Galápagos-szigetekre utazni önmagában is kiváltság, de a Pikaia Lodge még ebből is kiemelkedik. A Santa Cruz sziget vulkanikus fennsíkján álló, ultramodern, fenntartható lodge úgy lett megtervezve, hogy a vendég egyszerre érezze magát a természet részeként és egy sci-fi film díszletében. A kráter peremére épített étteremből a Csendes-óceánra nyílik kilátás, a kertben pedig óriásteknősök sétálnak át teljes természetességgel. Superior Pool Suite egy hétre: 29 115 USD (10 480 000 Ft).

Villa North – North Island, Seychelle-szigetek

A világ egyik legexkluzívabb privát szigete, ahol mindössze 11 villa található, és minden egyes vendégnek saját partszakasza van. A Villa North a sziget koronája: 8000 négyzetméteres, több szintes fa teraszokkal, saját medencével, tűzrakóhellyel, és olyan kilátással, amit még a Seychelle-szigeteken is nehéz felülmúlni. Ár: 15 000 USD/éj (5 400 000 Ft/éj).

 
Post Ranch Inn – Big Sur, Kalifornia

Big Sur drámai sziklái fölött lebeg a Post Ranch Inn, amelyet sokan a világ legromantikusabb szállásának tartanak. A Post House lakosztály padlótól plafonig érő üvegfalai úgy engedik be az óceánt, mintha a hullámok a szoba részei lennének. Privát jacuzzi, kandalló, teljes csend — ez az a hely, ahová a hollywoodi elit menekül, ha eltűnne a világ elől. Ár: 6 325 USD/éj (2 280 000 Ft/éj).

Wilderness Bisate Lodge – Rwanda

A Bisate Lodge hat, tradicionális rwandai palotákra emlékeztető villája a vulkánok oldalába simul. A teraszokról ködbe burkolózó hegycsúcsok látszanak, a vendégek pedig részt vehetnek a gorillák élőhelyének helyreállításában. A gorillatrekking a világ egyik legkülönlegesebb élménye — és itt tényleg karnyújtásnyira van. Ár: 2 569 USD/fő/éj (925 000 Ft/fő/éj).

Tierra Patagonia – Chile

A Tierra Patagonia olyan, mintha egy üvegbe zárt tájképet néznél: a hatalmas panorámaablakok a Torres del Paine hegyvonulataira nyílnak. A lodge egyszerre minimalista és meleg, a nap végén pedig a vendégek a kandalló mellett pihennek, miközben a szél végigsöpör a pampán. Ár: 2 500 USD/éj (900 000 Ft/éj).

 Hilltop Villas – Laucala Island, Fidzsi

A világ egyik legdrágább privát szigete, ahol minden villa saját medencével, saját séffel, saját sofőrrel és saját partszakasszal rendelkezik. A Hilltop Villas a sziget legmagasabb pontján áll, ahonnan 360 fokos panoráma nyílik a türkiz lagúnákra. Ár: kérésre, jellemzően több millió forint/éj.

Penthouse – Four Seasons George V, Párizs

A párizsi luxus csúcsa: a penthouse teraszáról zavartalanul látszik az Eiffel-torony, a lakosztály belsejében pedig márvány, selyem és kézzel készült bútorok váltják egymást. A fürdőszoba önmagában is egy műalkotás, a város pedig szó szerint a lábad előtt hever. Ár: kérésre, több millió forint/éj.


Necker Island – Brit Virgin-szigetek

Richard Branson saját szigete, ahol a vendégek ugyanazokat a vízi sportokat, programokat és szolgáltatásokat kapják, mint a világ vezetői, akik gyakran itt pihennek. A sziget teljes bérlése akár 70 főnek is helyet ad — és ilyenkor tényleg a tiéd az egész világ. Ár: 151 510 USD/éj (54 540 000 Ft/éj).


Chalet Zermatt Peak – Svájc

A svájci Alpok egyik legfényűzőbb síchaletje, privát séffel, saját masszőrrel, wellnessrészleggel és olyan kilátással, ami miatt még a síelést is elfelejted. A vendégek minden nap személyre szabott menüt kapnak, a ház pedig úgy van kialakítva, hogy a hegyek minden szögből látszódjanak. Ár: 87 000–121 000 USD/hét (31–44 millió Ft/hét).
