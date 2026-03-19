Egyre nagyobb a szakadék a munkáltatók elvárásai és a diákok valós igényei között a hazai munkaerőpiacon.
Brutális bónusszal vadászik melósokat a Volánbusz: 750 ezret kaphat, aki munkába áll
A MÁV–Volán csoport 750 ezer forintos belépési bónusszal próbál új buszvezetőket toborozni, miközben a szakszervezetek szerint évek óta tart a sofőrhiány és az állomány elöregedése. A hiány több térségben járatkimaradásokhoz és menetrendi nehézségekhez vezetett, a probléma pedig nem egyedi: Európa-szerte hasonló munkaerőhiánnyal küzdenek a közlekedési szolgáltatók.
A MÁV–Volán csoport új toborzókampánya látványos üzenettel próbálja megszólítani a munkaerőpiacot: aki most buszvezetőként csatlakozik, 750 ezer forintos belépési bónuszt kap az egyéb juttatásokon felül.
A hirdetés első ránézésre egy kedvező ajánlatnak tűnik, valójában azonban sokkal mélyebb problémára mutat rá. A buszvezető-hiány évek óta jelen van Magyarországon, de mostanra olyan mértéket öltött, hogy ilyen figyelemfelkeltő hirdetésekre van szükség.
A Volán-szakszervezetek hosszú ideje figyelmeztetnek arra, hogy a buszvezetői állomány elöregedett, a fiatalok pedig alig érkeznek a pályára. A sofőrhiány országosan több ezer főre tehető, és a helyzet régiónként nagyon eltérő. A nagyvárosok környékén a fluktuáció magas, vidéken pedig sok telephelyen már a menetrend tartása is nehézségekbe ütközik.
A hirdetésben szereplő ajánlat részletesen meghatározza, milyen feltételekkel várják az új buszvezetőket. A 2026. március 1. után felvett dolgozók egyszeri, bruttó 750 ezer forintos belépési bónuszt kapnak, amelyet a próbaidő lejárta után, legkorábban a szeptemberi bérrel együtt fizet ki a munkáltató. A juttatási csomag része az évi nettó 400 ezer forintos SZÉP-kártya keret, az év végi bruttó 350 ezer forintos lojalitási juttatás, valamint egészség- és nyugdíjpénztári támogatás. A vállalat stabil munkahelyet és kiszámítható jövedelmet ígér, továbbá olyan plusz juttatásokat, mint az üzemanyag-megtakarítás díjazása vagy a kedvezményes országbérlet. A dolgozók számára ingyenes belföldi utazási lehetőség is jár, egy év munkaviszony után pedig több európai országban is kedvezményeket vehetnek igénybe, amelyek a családtagokra is kiterjednek. A csomag része az ingyenes egészségügyi szűrőprogram és az egyenruha biztosítása is.
A járatkimaradások és a ritkítások egyre gyakoribbak, ami nemcsak kényelmetlenséget okoz, hanem bizonyos térségekben a mobilitást is korlátozza. A probléma nem magyar sajátosság: Európa-szerte sofőrhiány van, Németországban például több tízezer buszvezető hiányzik, és a nyugat-európai bérek elszívó hatása a magyar munkaerőpiacot is érinti.
A közösségi közlekedés jövője azon múlik, hogy lesz-e, aki buszt vezessen. A belépési bónusz egy jelzés: a rendszer feszül, és ha nem történik érdemi változás, a következő években még súlyosabb problémákkal kell szembenézni.
