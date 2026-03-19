Sárga busz mozgássérülteknek kialakított bejárati ajtóval a Berlin Mitte-i buszmegállóban a városközpontban. Utca Németországban Európában.
Utazás

Brutális bónusszal vadászik melósokat a Volánbusz: 750 ezret kaphat, aki munkába áll

Pénzcentrum
2026. március 19. 12:31

A MÁV–Volán csoport 750 ezer forintos belépési bónusszal próbál új buszvezetőket toborozni, miközben a szakszervezetek szerint évek óta tart a sofőrhiány és az állomány elöregedése. A hiány több térségben járatkimaradásokhoz és menetrendi nehézségekhez vezetett, a probléma pedig nem egyedi: Európa-szerte hasonló munkaerőhiánnyal küzdenek a közlekedési szolgáltatók.

A MÁV–Volán csoport új toborzókampánya látványos üzenettel próbálja megszólítani a munkaerőpiacot: aki most buszvezetőként csatlakozik, 750 ezer forintos belépési bónuszt kap az egyéb juttatásokon felül.

A hirdetés első ránézésre egy kedvező ajánlatnak tűnik, valójában azonban sokkal mélyebb problémára mutat rá. A buszvezető-hiány évek óta jelen van Magyarországon, de mostanra olyan mértéket öltött, hogy ilyen figyelemfelkeltő hirdetésekre van szükség. 

A Volán-szakszervezetek hosszú ideje figyelmeztetnek arra, hogy a buszvezetői állomány elöregedett, a fiatalok pedig alig érkeznek a pályára. A sofőrhiány országosan több ezer főre tehető, és a helyzet régiónként nagyon eltérő. A nagyvárosok környékén a fluktuáció magas, vidéken pedig sok telephelyen már a menetrend tartása is nehézségekbe ütközik.

A hirdetésben szereplő ajánlat részletesen meghatározza, milyen feltételekkel várják az új buszvezetőket. A 2026. március 1. után felvett dolgozók egyszeri, bruttó 750 ezer forintos belépési bónuszt kapnak, amelyet a próbaidő lejárta után, legkorábban a szeptemberi bérrel együtt fizet ki a munkáltató. A juttatási csomag része az évi nettó 400 ezer forintos SZÉP-kártya keret, az év végi bruttó 350 ezer forintos lojalitási juttatás, valamint egészség- és nyugdíjpénztári támogatás. A vállalat stabil munkahelyet és kiszámítható jövedelmet ígér, továbbá olyan plusz juttatásokat, mint az üzemanyag-megtakarítás díjazása vagy a kedvezményes országbérlet. A dolgozók számára ingyenes belföldi utazási lehetőség is jár, egy év munkaviszony után pedig több európai országban is kedvezményeket vehetnek igénybe, amelyek a családtagokra is kiterjednek. A csomag része az ingyenes egészségügyi szűrőprogram és az egyenruha biztosítása is.

A járatkimaradások és a ritkítások egyre gyakoribbak, ami nemcsak kényelmetlenséget okoz, hanem bizonyos térségekben a mobilitást is korlátozza. A probléma nem magyar sajátosság: Európa-szerte sofőrhiány van, Németországban például több tízezer buszvezető hiányzik, és a nyugat-európai bérek elszívó hatása a magyar munkaerőpiacot is érinti.

Permanens toborzás a BKK-nál: kevés a buszsofőr, 730 ezer forint a fizetés, végzettség nem kell
EZ IS ÉRDEKELHET
A közösségi közlekedés jövője azon múlik, hogy lesz-e, aki buszt vezessen. A belépési bónusz egy jelzés: a rendszer feszül, és ha nem történik érdemi változás, a következő években még súlyosabb problémákkal kell szembenézni.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:08
11:34
11:02
10:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
2026. március 20.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
2026. március 20.
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 21. szombat
Benedek
12. hét
Március 21.
A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja
Március 21.
A költészet világnapja
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Március 21.
Az erdők világnapja
Március 21.
A planetáris tudat világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
1 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
3 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
1 hete
Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 10:05
Előbújt a hazai erdők ínycsiklandó luxusgombája: 18-20 ezer kilója, mégis viszik, mint a cukrot
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 09:02
Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 17 ezer magyar, te is köztük vagy?
Agrárszektor  |  2026. március 21. 12:02
Tonnaszámra viszik a határon túlra a magyar halat: beindult a biznisz