Permanens toborzás a BKK-nál: kevés a buszsofőr, 730 ezer forint a fizetés, végzettség nem kell

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) folyamatosan keres autóbusz- és trolibuszvezetőket, ami arra a ganyúra ad okot, hogy nincs elegendő járművezető az állományban. A jelentkezéshez nincsenek megfogalmazva szigorú előírások. A szükséges feltételek között szerepel, hogy a jelentkező legalább 20. életévet be kell tölteni, alapfokú végzettséggel kell rendelkezni, valamint szükséges az érvényes „TR” kategóriás vezetői engedély, a megfelelő egészségügyi alkalmasság, valamint a PÁV II. vizsga megléte. Előnyt jelent, ha valakinek van „C” vagy „D” kategóriás jogosítványa, illetve műszaki szakirányú szakmunkás végzettsége. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezek mellett a munkakör ellátásához szükséges a jó konfliktuskezelő és kommunikációs készség, valamint az önálló munkavégző képesség. Az autóbuszvezetők alapbére bruttó 2 965 forint óránként, amely a Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékokkal együtt eléri a bruttó 3 675 forintos órabért is. Így egy heti 40 órás munka esetén a bruttó fizetés 147 ezer forint körül alakul, ami havonta hozzávetőlegesen bruttó 640 ezer forintot jelent. A nettó kereset természetesen az egyéni adózási helyzettől függ, de nagyjából 430 és 460 ezer forint között mozoghat. A BKK emellett különféle egyéb juttatásokat is biztosít, többek között cafeteria-juttatást, valamint ingyenes utazást a munkavállalók, házastársuk és iskolás gyermekeik számára a BKK járatain. Továbbá 1 250 forintos adminisztrációs díj ellenében vállalati országbérlet is igényelhető, amely érvényes a VOLÁNBUSZ, a MÁV-START, a GySEV és a MÁV-HÉV kijelölt járataira. Azok számára, akik vidékről érkeznek, kedvezményes munkásszállási lehetőséget is biztosítanak. EZ IS ÉRDEKELHET Döbbenet: van olyan része az országnak, ahol már bruttó 1 millió forint az átlagbér Nem újdonság, hogy Magyarországon a legtöbbet a fővárosban lehet keresni, azonban a bruttó átlagbér eddig csak súrolta, most viszont meg is haladta a milliós határt. Tanulókat is várnak, kell az utánpótlás A BKK nemcsak tapasztalt járművezetőket keres, hanem tanuló autóbusz- és trolibuszvezetőket is vár. A tanulók képzésük alatt is bejelentett foglalkoztatásban részesülnek, 7 órás munkaviszonyban bruttó 2 320 forintos órabérrel (ami 25 év és az alatt a nettó bért is jelenti). Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A képzés hossza attól függ, hogy a jelentkező milyen jogosítvánnyal rendelkezik. „B” kategóriás engedély esetén 6-7 hónapos, „C” kategóriás jogosítvánnyal 5-6 hónapos tanulási időszakra lehet számítani. A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők „D” kategóriás jogosítványt és GKI igazolványt szereznek, amellyel azonnal beállhatnak járművezetőként dolgozni. A képzési időszak alatt a tanulók tanulmányi szerződést kötnek, amely alapján a tanfolyam moduljaihoz kapcsolódóan összesen bruttó 800 ezer forint sikerdíjat is kaphatnak. A BKK által kínált fizetések összevethetők az országos átlagkeresetekkel. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 695 100 forint volt, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 478 ezer forint körül alakult. Ehhez képest a BKK járművezetőinek bruttó fizetése 640-730 ezer forint között mozog, ami nagyjából megfelel a nemzetgazdasági átlagnak.

