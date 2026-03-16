Északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben már a délelőtt folyamán megvastagszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is...
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 16., hétfő.
Névnap
Henrietta
Friss hírek
- Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
- Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
- Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
- Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
- Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
- Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
Deviza árfolyam
EUR: 391.86 Ft
CHF: 433.52 Ft
GBP: 454.13 Ft
USD: 342.86 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 12.
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 24, 25, 31, 33, 34
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 17 db
4-es találat: 828 db
3-as találat: 16918 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35510 Ft
MOL: 3846 Ft
RICHTER: 11880 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.17: Északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett részeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.
2026.03.18: Általában erősen felhős idő valószínű, majd északkelet, észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka nagyobb területen, napközben már csak kevés helyen (főleg délnyugaton, délen) lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.03.16)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
