Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

Pénzcentrum
2026. március 16. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 16., hétfő.

Névnap

Henrietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.86 Ft
CHF: 433.52 Ft
GBP: 454.13 Ft
USD: 342.86 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 12.
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 24, 25, 31, 33, 34

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 17 db
4-es találat: 828 db
3-as találat: 16918 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35510 Ft
MOL: 3846 Ft
RICHTER: 11880 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.17: Északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett részeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.03.18: Általában erősen felhős idő valószínű, majd északkelet, észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka nagyobb területen, napközben már csak kevés helyen (főleg délnyugaton, délen) lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.03.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

