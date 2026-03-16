Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

Névnap

Henrietta

Deviza árfolyam

EUR: 391.86 Ft

CHF: 433.52 Ft

GBP: 454.13 Ft

USD: 342.86 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 12.

A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 24, 25, 31, 33, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 17 db

4-es találat: 828 db

3-as találat: 16918 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35510 Ft

MOL: 3846 Ft

RICHTER: 11880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.17: Északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett részeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.

2026.03.18: Általában erősen felhős idő valószínű, majd északkelet, észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka nagyobb területen, napközben már csak kevés helyen (főleg délnyugaton, délen) lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.03.16)

