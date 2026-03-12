Dubaj gyakorlatilag kong az ürességtől: tömegek hagyták el a várost napok alatt

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni közös csapásai nyomán Dubaj, az Egyesült Arab Emírségek turisztikai és pénzügyi központja súlyos válságba került. Az iráni válaszcsapások jelentős része az Emírségeket érte. Ez tömeges menekülést indított el a turisták és a külföldi lakosok körében, miközben a város milliós vendégmunkás-népessége csapdába került.

Az iráni rakétatámadások több mint kétharmada az Emírségeket célozta. Elemzők szerint ennek oka részben a nyugati hatalmakkal fenntartott szoros katonai és hírszerzési kapcsolat, részben pedig Dubaj globális pénzügyi és turisztikai központként betöltött szerepe. Az 1700 iráni rakéta több mint kilencven százalékát a légvédelem elhárította. Egyes találatok azonban katonai bázisokat, ipari létesítményeket és magát a dubaji repülőteret is elérték, amivel megbénították a világ egyik legforgalmasabb légi csomópontját. Két adatközpont sérülése miatt átmenetileg lehetetlenné vált a digitális fizetés a lakosok számára, emellett találat érte a Dzsumejra Pálma mesterséges szigeten álló Fairmont szállodát is.

A lakosok telefonjára naponta érkeznek riasztások a lehetséges rakétafenyegetésekről. A konfliktus kezdete óta több tízezer turista és külföldi lakos hagyta el a várost. John Trudinger, egy dubaji brit iskola igazgatója elmondta, hogy száznál is több brit tanárának többsége "mélyen megrendült". Sokan elmentek, és nem is terveznek visszatérni. A gazdasági következmények rendkívül súlyosak lehetnek. A turizmus évi mintegy 30 milliárd dollárt termel Dubajnak, ráadásul a lakosság több mint kilencven százaléka külföldi, és itt található a világ egyik legnagyobb milliárdos-koncentrációja is. Más öböl menti emírségekkel ellentétben Dubaj nem rendelkezik jelentős olajkészletekkel. A Citibank és a Standard Chartered bankok biztonsági okokra hivatkozva már evakuálták dubaji alkalmazottaikat - írja a Guardian.

A dubaji vezetés igyekszik szigorúan ellenőrizni a nyilvánosságot. A rendőrség letartóztatással fenyegette meg azokat az influenszereket, akik a hivatalos közleményekkel ellentétes, vagy pánikot keltő tartalmakat osztanak meg. A hatóságok hivatalos üzenetei az égen hallatszó "nagy durranásokat" a "biztonság hangjaként" állítják be. A városban maradók szerint a hétköznapok szinte zavartalanul telnek, noha a strandok, a bevásárlóközpontok és az ötcsillagos szállodák kísértetiesen üresek.

A tömeges elvándorlás sajátos "járulékos veszteségét" jelentik a sorsukra hagyott háziállatok. TikTok- és Instagram-sztárok több száz macskát és kutyát hagytak egyszerűen menhelyeken, lámpaoszlopokhoz kötve vagy utcai dobozokban, amikor sietve elmenekültek az országból.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A legkiszolgáltatottabb helyzetben a milliós vendégmunkás-népesség van. A mintegy kétmillió indiai, hétszázezer nepáli és négyszázezer pakisztáni többsége nem engedheti meg magának a hazautazást. A konfliktus eddigi négy halálos áldozatából három dél-ázsiai munkás volt. Száleh Ahmed, egy 55 éves bangladesi sofőr a munkahelyén vesztette életét lezuhanó rakétatörmelékek miatt. Öccse, Zákir Huszein szerint a munkásokat nem tájékoztatták megfelelően a veszélyről. Sokan félnek megszólalni, mert attól tartanak, hogy bajba sodorhatják magukat. Huszein hozzátette, hogy bár a maradás fájdalmas számára, nincs más választása: "Dubaj az egyetlen hely, ahol pénzt tudunk keresni, a családjaink pedig ránk számítanak."