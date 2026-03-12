A hatósági ár kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes.
Elképesztő akció a legjobb hazai éttermekben: potom pénzért kóstolhatjuk meg a sztárséfek luxusmenüit
Mától március 29-ig mutatják be a hazai éttermek kiváló képviselői az Országos Étterem Hétre komponált többfogásos menüsoraikat, fix árakon. Az éttermek kínálatának legjavát reprezentáló ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.
Elindult a március 29-ig tartó tavaszi Országos Étterem Hét, amelyhez a foglalási időszakot is beleszámítva összesen 252 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Jó részük megtalálható a magyar gasztro kiadványok Top 100-as elitjében, 16 közülük nemzetközi Michelin-ajánlással is rendelkezik. Az elismert éttermek ezúttal se spórolják ki a menüsorokból se az ötletet, se az elsőrangú alapanyagokat, a menüsorok ára pedig nem emelkedett a tavalyihoz képest.
A rendezvényen a Top kategóriás vendéglátóhelyeken ez szervízdíjjal együtt 6.900 Ft, a Prémium kategóriásoknál 8.900 Ft, míg az Exkluzív besorolású éttermekben 10.900 Ft lesz a fix menüár. Ahogy azt már megszokták a népszerű rendezvény látogatói, a résztvevő éttermek egy része szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal áll az ínyencségekre nyitott vendégek rendelkezésére.
Idén először a Time Out Market Budapest is csatlakozott a DiningCity kezdeményezéséhez. A főváros legújabb gasztronómiai és kulturális központjában –a Blaha Lujza téren, a Corvin Palace épületében – olyan neves, Michelin-csillagos éttermek séfjeinek új koncepciói is megtalálhatóak, mint Rácz Jenő és Tiago Sabarigo. A Market az Országos Étterem Hétre különleges, elérhető árú fogásokkal készül, és a rendezvény időszaka alatt minden nap 11:30 és 23:30 között várja a látogatókat.
A speciális étrendet követők találnak a kínálatban vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogásokat, a nemzetközi konyhák közül pedig jelen lesznek a klasszikus magyar mellett az olasz, francia, libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek is.
Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést
Eladósorba került a budai vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, a Remiz Étterem és Kávézó: a több mint három évtizede működő éttermet 395 millió forintos irányáron hirdették...
Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt.
Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Teljesen felborult a rend Magyarországon: sosem volt még ilyen meleg idén, mint ezen a magyar településen
Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.
Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll, és ebből már többet el is adott.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
