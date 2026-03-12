Elképesztő akció a legjobb hazai éttermekben: potom pénzért kóstolhatjuk meg a sztárséfek luxusmenüit

Mától március 29-ig mutatják be a hazai éttermek kiváló képviselői az Országos Étterem Hétre komponált többfogásos menüsoraikat, fix árakon. Az éttermek kínálatának legjavát reprezentáló ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.

Elindult a március 29-ig tartó tavaszi Országos Étterem Hét, amelyhez a foglalási időszakot is beleszámítva összesen 252 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Jó részük megtalálható a magyar gasztro kiadványok Top 100-as elitjében, 16 közülük nemzetközi Michelin-ajánlással is rendelkezik. Az elismert éttermek ezúttal se spórolják ki a menüsorokból se az ötletet, se az elsőrangú alapanyagokat, a menüsorok ára pedig nem emelkedett a tavalyihoz képest.

A rendezvényen a Top kategóriás vendéglátóhelyeken ez szervízdíjjal együtt 6.900 Ft, a Prémium kategóriásoknál 8.900 Ft, míg az Exkluzív besorolású éttermekben 10.900 Ft lesz a fix menüár. Ahogy azt már megszokták a népszerű rendezvény látogatói, a résztvevő éttermek egy része szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal áll az ínyencségekre nyitott vendégek rendelkezésére.

Idén először a Time Out Market Budapest is csatlakozott a DiningCity kezdeményezéséhez. A főváros legújabb gasztronómiai és kulturális központjában –a Blaha Lujza téren, a Corvin Palace épületében – olyan neves, Michelin-csillagos éttermek séfjeinek új koncepciói is megtalálhatóak, mint Rácz Jenő és Tiago Sabarigo. A Market az Országos Étterem Hétre különleges, elérhető árú fogásokkal készül, és a rendezvény időszaka alatt minden nap 11:30 és 23:30 között várja a látogatókat.

A speciális étrendet követők találnak a kínálatban vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogásokat, a nemzetközi konyhák közül pedig jelen lesznek a klasszikus magyar mellett az olasz, francia, libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek is.