2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal hölgyek, akik együtt élvezik a szórakozást. Étteremben esznek és beszélgetnek
Szórakozás

Elképesztő akció a legjobb hazai éttermekben: potom pénzért kóstolhatjuk meg a sztárséfek luxusmenüit

Pénzcentrum
2026. március 12. 12:03

Mától március 29-ig mutatják be a hazai éttermek kiváló képviselői az Országos Étterem Hétre komponált többfogásos menüsoraikat, fix árakon. Az éttermek kínálatának legjavát reprezentáló ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.

Elindult a március 29-ig tartó tavaszi Országos Étterem Hét, amelyhez a foglalási időszakot is beleszámítva összesen 252 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Jó részük megtalálható a magyar gasztro kiadványok Top 100-as elitjében, 16 közülük nemzetközi Michelin-ajánlással is rendelkezik. Az elismert éttermek ezúttal se spórolják ki a menüsorokból se az ötletet, se az elsőrangú alapanyagokat, a menüsorok ára pedig nem emelkedett a tavalyihoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendezvényen a Top kategóriás vendéglátóhelyeken ez szervízdíjjal együtt 6.900 Ft, a Prémium kategóriásoknál 8.900 Ft, míg az Exkluzív besorolású éttermekben 10.900 Ft lesz a fix menüár. Ahogy azt már megszokták a népszerű rendezvény látogatói, a résztvevő éttermek egy része szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal áll az ínyencségekre nyitott vendégek rendelkezésére.

Idén először a Time Out Market Budapest is csatlakozott a DiningCity kezdeményezéséhez. A főváros legújabb gasztronómiai és kulturális központjában –a Blaha Lujza téren, a Corvin Palace épületében – olyan neves, Michelin-csillagos éttermek séfjeinek új koncepciói is megtalálhatóak, mint Rácz Jenő és Tiago Sabarigo. A Market az Országos Étterem Hétre különleges, elérhető árú fogásokkal készül, és a rendezvény időszaka alatt minden nap 11:30 és 23:30 között várja a látogatókat.

A speciális étrendet követők találnak a kínálatban vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogásokat, a nemzetközi konyhák közül pedig jelen lesznek a klasszikus magyar mellett az olasz, francia, libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 

 
Címlapkép: Getty Images
#étterem #Budapest #vendéglátás #magyarország #gasztronómia #gasztro #programok #szórakozás #program #éttermek #vendéglátóhelyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:44
12:32
12:16
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 12.
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
2026. március 12.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
5 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 10:06
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Agrárszektor  |  2026. március 12. 12:33
Átalakulás indult a mezőgéppiacon: a nagyobbak felvásárolják a kisebbeket