A szakszervezet úgy látja, hogy a MÁV-START Zrt. továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a munkavállalókat.
Heteken belül elárverezheti az állam a debreceni MÁV-székházat: mire készülhetnek?
Bár a kormány korábban cáfolta a budapesti vasúti területek eladását, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még a választások előtt elárverezi a MÁV több mint négymilliárd forintot érő debreceni székházát. A történelmi épület licitje március végén zajlik. Így a szerződéskötésre napokkal a voksolás előtt sor kerülhet. Ezzel egy időben az állami vasúttársaság ott működő leányvállalatainak is ki kell költözniük az ingatlanból - a Telex.
Február közepén röppent fel a hír, hogy az állam még a választások előtt értékesítené a MÁV legértékesebb fővárosi ingatlanjait. Ezek közé tartoznak a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvar, valamint a Kelenföld körüli telkek. Bár az Építési és Közlekedési Minisztérium eleinte megerősítette a használaton kívüli területek eladási szándékát, kormánypárti politikusok később határozottan cáfolták a választások előtti tranzakciókat. A fővárosi telkek értékesítése egyelőre valóban lekerült a napirendről. Egy kiemelt vidéki ingatlan eladása azonban már meg is kezdődött.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még február végén hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni központját. A szélesebb nyilvánosság azonban csak a napokban, egy helyi ellenzéki képviselőjelölt figyelemfelhívása nyomán értesült a tranzakcióról. A város főutcáján álló, több mint 3300 négyzetméteres palota kikiáltási ára 4 milliárd 76 millió forint. A licit március 30. és április 1. között zajlik. Érvényes ajánlat esetén az új tulajdonossal már április első felében megköthetik a szerződést.
A tulajdonosváltás jelentős átalakulással jár az 1930-ban épült épület életében. A hivatalosan Bek–Degenfeld–Tisza-palotaként ismert ingatlant a második világháború óta használja a vasúttársaság. Sikeres árverés esetén a jelenlegi irodabérlőknek, köztük a különböző MÁV-leányvállalatoknak és más cégeknek is távozniuk kell. Az utcai üzlethelyiségeket bérlő vállalkozások, például egy bank és egy gyorsétterem egyelőre maradhatnak. Az új tulajdonos azonban később az ő bérleti szerződésüket is felmondhatja.
