Budapest, 2024. december 16.Az elsõ új, Kijevbõl Lembergen, Munkácson és Debrecenen át Budapestre közlekedõ nemzetközi gyorsvonat vezetõjét, Szécsi Pétert (b) fogadja Négrádi Tamás, a MÁV vezérigazgatói tanácsadója a vonat megérkezé
Utazás

Ha ez így megy tovább, tényleg összeomolhat a MÁV: rengeteg dolgozónak tartoznak brutális pénzekkel

Pénzcentrum
2026. március 15. 07:08

Több mint ezer mozdonyvezető perelte be a MÁV-START-ot a ki nem adott pihenőidők után járó bérpótlék miatt, a vita összértéke pedig elérheti a négymilliárd forintot. A szakszervezet szerint a vasúttársaság még a jogerős bírósági ítéletek ellenére sem fizet - írja a Telex.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a MÁV jogerős bírósági ítéletek sorát hagyja figyelmen kívül. A dolgozók több mint ezer pert indítottak az elmaradt pihenőidők miatt.

Az érdekképviselet úgy véli, hogy a mintegy négymilliárd forintos kifizetetlen bérpótlék körüli vita már a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyezteti.

A mozdonyvezetők országszerte azért fordultak bírósághoz, hogy hozzájussanak a ki nem adott pihenőidejük után járó pénzükhöz. A szakszervezet úgy látja, hogy a MÁV-START Zrt. továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a munkavállalókat. Ráadásul a bíróság által már megítélt összegeket sem hajlandóak kifizetni.

A konfliktus jogi alapját egy 2020-as alkotmánybírósági határozat teremtette meg. Ez egyértelműsítette, hogy a napi és a heti pihenőidő két önálló jogcím, így nem adhatók ki egyidejűleg. Ezt az értelmezést 2023 tavaszán az Európai Unió Bírósága is megerősítette egy kifejezetten a MÁV-START-ot érintő ügyben.

A testület kimondta, hogy a heti huszonnégy órás minimális pihenőidőn felül külön is jár a tizenegy órás napi pihenő. Ezt közvetlenül a munkavégzés után kell biztosítani. Amennyiben ez elmarad, az rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, amiért bérpótlék jár. Ezt az álláspontot a Kúria 2024-es és 2025-ös döntései szintén megerősítették.

Az állami vasúttársaság azzal védekezik, hogy az uniós rendelkezések szigorú alkalmazásával a munkavállalók összességében rosszabbul járnának. Saját bevallásuk szerint éppen ezért próbálják megóvni a dolgozóikat, akár a bírósági ítéletekkel szemben is.

Bár a jogi eljárások évek óta húzódnak, a szakszervezet tájékoztatása alapján a jég már megtört. Az első jogerősen megítélt bérpótlék összege nemrégiben megérkezett az egyik érintett mozdonyvezető számlájára.

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 14.
Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
2
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
3
3 napja
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
5
2 hete
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 06:04
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 20:45
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
Agrárszektor  |  2026. március 15. 06:03
Durva, ami Magyarországon zajlik: már ennyit kell fizetni a földekért itthon