Komoly átrendeződés indult a nyaralópiacon: a háború tényleg mindent megváltoztat

A három nagy amerikai légitársaság – az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines – jelentősen átalakítja nemzetközi útvonalhálózatát. Ezt a folyamatot geopolitikai tényezők, a szabadidős utazások iránti kereslet változása, valamint a hosszú távú flottastratégiák egyaránt befolyásolják. Az OAG globális légiközlekedési adatszolgáltató friss elemzése bemutatja a vállalatok eltérő fejlesztési irányait.
A 2019-es nyári menetrendhez képest a Delta és a United enyhén növelte a kiszolgált országok számát. Ezzel szemben az American Airlines jelenleg kevesebb piacra repül, mint a világjárvány előtt. Ha az idei menetrendet a 2025-ös nyári tervekkel hasonlítjuk össze, az látszik, hogy a United három országból is kivonult, miközben a Delta és az American új célállomásokat vett fel a hálózatába. A United esetében Kuba továbbra is politikai kihívásokat tartogat. Svédország kiszolgálása pedig azóta vált kereskedelmileg nehezebbé, hogy a skandináv SAS légitársaság csatlakozott a SkyTeam légiszövetséghez.
Az American Airlines nemzetközi terjeszkedése elsősorban a Karib-térségre és Közép-Amerikára összpontosít. A vállalat 2019 óta tíz új karibi célállomással bővítette kínálatát. A Mexikóba és Costa Ricába tartó járatok sűrűsége 17, illetve 33 százalékkal emelkedett. A legjelentősebb növekedést a Dallas/Fort Worth-i bázison regisztrálták, ahol több mint 1500 új járatot állítottak menetrendbe. Idén nyáron az európai piacon is bővítést hajtanak végre. Philadelphiából sűrűbben repülnek több olasz, francia és dán útvonalon, emellett új nyári szezonális járatokat indítanak Csehországba és Magyarországra is.
A Delta Air Lines számára továbbra is Európa maradt a nemzetközi terjeszkedés fókuszában. A légitársaság naponta mintegy kilenc plusz járatot üzemeltet a 2019-es szinthez viszonyítva. Az Olaszországba tartó járatok száma több mint kétszeresére nőtt, miután megszűntek a korábbi Alitaliával kötött kereskedelmi megállapodások. Ezzel szemben a németországi járatsűrűség nagyjából 25 százalékkal csökkent a lassabb piaci kilábalás miatt. Idén nyáron a spanyolországi kapacitás 18 százalékkal bővül egy új, Boston és Madrid közötti járatnak köszönhetően. A Delta új célállomásai között megtalálható Málta egy szezonális járattal, valamint Szaúd-Arábia is, amely a Riyadh Airrel tervezett jövőbeni partnerséghez kapcsolódik.
A United Airlines hajtotta végre a legkiterjedtebb bővítést, egyszerre több nemzetközi régióban is erősítve jelenlétét. Az Európába irányuló járatsűrűsége 36 százalékkal nőtt, többek között a Glasgow-ba és Bariba indított új, szezonális járatoknak köszönhetően. Afrikában a johannesburgi útvonalat napi, a fokvárosit pedig heti hat járattal szolgálják ki. Lagosba és Accrába immár egész évben közlekednek a gépeik. Ausztrália esetében San Franciscóból és Los Angelesből összesen több mint 850 nyári járattal biztosítják Melbourne, Sydney és Brisbane elérhetőségét.
A United nemzetközi terjeszkedésének kulcseleme a Boeing 787-es flotta folyamatos bővülése, amely mára meghaladja a 80 darabot. A típus kiváló üzemeltetési hatékonysága gazdaságossá tette a kisebb keresletű, hosszú távú útvonalak fenntartását is. Ez lehetővé tette a belépést olyan piacokra, amelyek korábban kereskedelmi szempontból nem lettek volna kifizetődőek. Mindhárom légitársaság jelentős megrendelésállománnyal rendelkezik hosszú távú járatokra alkalmas repülőgépekből, ami szilárd alapot teremt a nemzetközi hálózatuk jövőbeli bővítéséhez.
