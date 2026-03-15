2026. március 15. vasárnap Kristóf
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Sport

Nagy bajban lehet rengeteg angol csapat: lassan minden befektető elmenekül, ez az oka

Pénzcentrum
2026. március 15. 12:04

Az angol labdarúgás alsóbb osztályaiban egyre súlyosabb pénzügyi válság bontakozik ki. Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi, különösen amerikai befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet - jelentette a The Guardian.

Brad Galinson, a negyedosztályú Gillingham amerikai tulajdonosa szerint az angol alsóbb ligákat tömörítő EFL szinte minden klubja mindössze egy hétnyire van attól, hogy a Sheffield Wednesdayhez hasonló sorsra jusson. Galinson 2022 óta mintegy 7 millió fontos kamatmentes kölcsönt nyújtott a klubnak, amely azóta 13 millió fontos veszteséget halmozott fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A harmadosztályban idén már csak két klub működik 3,5 millió font alatti bérkerettel, szemben a két évvel ezelőtti tizenhárommal. Eközben több csapat költségvetése is meghaladja a 10 millió fontot. A 24 csapatos osztály mediánvesztesége a legutóbbi szezonban 5,2 millió font volt.

Gyakorlatilag minden EFL-klub fizetésképtelen

– fogalmazott Galinson. Állítása szerint, ha bármelyik tulajdonos úgy dönt, hogy kiszáll, az azonnali csődeljáráshoz vezet. Ez komoly fenyegetést jelent a helyi közösségek számára létfontosságú egyesületekre nézve. Tizennyolc harmadosztályú klub ezért egy 4,7 millió fontos fizetési sapka, valamint luxusadó bevezetését javasolta. Az EFL vezetése azonban egyelőre elutasította a tervet. Galinson jelenleg a negyedosztályban dolgozik egy hasonló szabályozás kialakításán.

Anglia  |  2025-2026
Football League Two
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Bromley
70
2.
Milton Keynes Dons
68
3.
Cambridge United
65
4.
Notts County
64
5.
Swindon Town
63
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

A túlfűtött piacot jól mutatja, hogy a Premier League klubjainak túlnyomó többsége valamilyen formában külföldi tulajdonban van. Ez alól csupán a Brighton, a Brentford és a Tottenham jelent kivételt. Az amerikai befektetők az EFL-klubok több mint harmadánál is jelen vannak. Köztük van Tom Brady egykori NFL-irányító a Birminghamnél, valamint Snoop Dogg rapper a Swansea-nél. A csődeljárás alatt álló Sheffield Wednesday megvételére pedig egy David Storch vezette amerikai konzorcium lépett elő kiemelt ajánlattevőként.

Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a megfontoltabb befektetők elfordulnak az angol piacról. A UNA Sports Group elnöke, David Rader elmondta, hogy alaposan megvizsgálták a Premier League és a másodosztály kínálatát. Végül azonban egy brit ligákon kívüli, Bajnokok Ligájában szereplő klub mellett döntöttek.

A brit klubok kilencven százaléka negatív cash flow-val működik, amit fenntarthatatlannak tartunk

– mondta Rader. Hozzátette, hogy az okos befektetők a Premier League csillogása helyett egyre inkább a nyereséges, stabil európai klubok felé fordulnak.

Az angol élvonal vonzereje ennek ellenére töretlen. Míg a kontinens többi ligájában csökkennek a televíziós közvetítési jogokból származó bevételek, a Premier League továbbra is messze a legjövedelmezőbb bajnokság. A független labdarúgás-szabályozó hatóság egy jövőre megjelenő, átfogó jelentés részeként vizsgálja felül a kiesőknek járó kompenzációs kifizetéseket.

Az EFL-klubok licencelését pedig a 2027–2028-as szezontól tervezik bevezetni. Galinson ugyanakkor óva int attól, hogy a Premier League-től az alsóbb osztályokba áramló szolidaritási kifizetéseket megemeljék. Szerinte ugyanis a klubok a többletet azonnal a fizetésekre költenék, ami csak tovább mélyítené a válságot.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #csőd #sport #válság #anglia #labdarúgás #klub #befektetők #premier league #sportgazdaság #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyószámlahitel
Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel. A folyószámlánkon elérhető egyenleget növeli, amit akkor érdemes igénybe venni, ha váratlan kiadásunk merülne fel. Ezen biztonsági keret terhére vásárolhatunk, indíthatunk átutalást, vehetünk fel készpénzt is, vagy akár csoportos beszedési megbízásainkat is kiegyenlíthetjük. A számla mellé külön kell igényelni, jellemzően a számlára érkező havi rendszeres jövedelem jóváírás kétszereséig. A felhasznált keret után a bankok magas kamatot számítanak fel. Minden, a számlánkra érkező jóváírás csökkenti a tartozásunkat, így a hitelkeret újra felhasználhatóvá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
