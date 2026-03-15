Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
Nagy bajban lehet rengeteg angol csapat: lassan minden befektető elmenekül, ez az oka
Az angol labdarúgás alsóbb osztályaiban egyre súlyosabb pénzügyi válság bontakozik ki. Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi, különösen amerikai befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet - jelentette a The Guardian.
Brad Galinson, a negyedosztályú Gillingham amerikai tulajdonosa szerint az angol alsóbb ligákat tömörítő EFL szinte minden klubja mindössze egy hétnyire van attól, hogy a Sheffield Wednesdayhez hasonló sorsra jusson. Galinson 2022 óta mintegy 7 millió fontos kamatmentes kölcsönt nyújtott a klubnak, amely azóta 13 millió fontos veszteséget halmozott fel.
A harmadosztályban idén már csak két klub működik 3,5 millió font alatti bérkerettel, szemben a két évvel ezelőtti tizenhárommal. Eközben több csapat költségvetése is meghaladja a 10 millió fontot. A 24 csapatos osztály mediánvesztesége a legutóbbi szezonban 5,2 millió font volt.
Gyakorlatilag minden EFL-klub fizetésképtelen
– fogalmazott Galinson. Állítása szerint, ha bármelyik tulajdonos úgy dönt, hogy kiszáll, az azonnali csődeljáráshoz vezet. Ez komoly fenyegetést jelent a helyi közösségek számára létfontosságú egyesületekre nézve. Tizennyolc harmadosztályú klub ezért egy 4,7 millió fontos fizetési sapka, valamint luxusadó bevezetését javasolta. Az EFL vezetése azonban egyelőre elutasította a tervet. Galinson jelenleg a negyedosztályban dolgozik egy hasonló szabályozás kialakításán.
A túlfűtött piacot jól mutatja, hogy a Premier League klubjainak túlnyomó többsége valamilyen formában külföldi tulajdonban van. Ez alól csupán a Brighton, a Brentford és a Tottenham jelent kivételt. Az amerikai befektetők az EFL-klubok több mint harmadánál is jelen vannak. Köztük van Tom Brady egykori NFL-irányító a Birminghamnél, valamint Snoop Dogg rapper a Swansea-nél. A csődeljárás alatt álló Sheffield Wednesday megvételére pedig egy David Storch vezette amerikai konzorcium lépett elő kiemelt ajánlattevőként.
Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a megfontoltabb befektetők elfordulnak az angol piacról. A UNA Sports Group elnöke, David Rader elmondta, hogy alaposan megvizsgálták a Premier League és a másodosztály kínálatát. Végül azonban egy brit ligákon kívüli, Bajnokok Ligájában szereplő klub mellett döntöttek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A brit klubok kilencven százaléka negatív cash flow-val működik, amit fenntarthatatlannak tartunk
– mondta Rader. Hozzátette, hogy az okos befektetők a Premier League csillogása helyett egyre inkább a nyereséges, stabil európai klubok felé fordulnak.
Az angol élvonal vonzereje ennek ellenére töretlen. Míg a kontinens többi ligájában csökkennek a televíziós közvetítési jogokból származó bevételek, a Premier League továbbra is messze a legjövedelmezőbb bajnokság. A független labdarúgás-szabályozó hatóság egy jövőre megjelenő, átfogó jelentés részeként vizsgálja felül a kiesőknek járó kompenzációs kifizetéseket.
Az EFL-klubok licencelését pedig a 2027–2028-as szezontól tervezik bevezetni. Galinson ugyanakkor óva int attól, hogy a Premier League-től az alsóbb osztályokba áramló szolidaritási kifizetéseket megemeljék. Szerinte ugyanis a klubok a többletet azonnal a fizetésekre költenék, ami csak tovább mélyítené a válságot.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.