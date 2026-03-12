A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.
Erre készülj március 15-én: óriási lezárások lesznek Budapesten, itt a térkép!
A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a közlekedőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén - áll a Police.hu-n.
Lezárják (a térképen piros színnel jelölve):
Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
- Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,
Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
• Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,
- Alkotmány utcát,
- Garibaldi utcát,
- Akadémia utcát,
- Szalay utcát,
- Balassi Bálint utcát,
- Széchenyi rakpartot,
- Honvéd utcát.
Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,
- Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,
- Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,
Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,
- Szabadság híd,
Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
- Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
- Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
- Kodály körönd,
- Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,
- Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
- Kós Károly sétány,
- Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
- Hősök tere.
