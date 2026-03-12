Erre készülj március 15-én: óriási lezárások lesznek Budapesten, itt a térkép!

A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a közlekedőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén - áll a Police.hu-n.

Lezárják (a térképen piros színnel jelölve):

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

• Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utcát,

Garibaldi utcát,

Akadémia utcát,

Szalay utcát,

Balassi Bálint utcát,

Széchenyi rakpartot,

Honvéd utcát.



Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

Szabadság híd,

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,