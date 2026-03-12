2026. március 12. csütörtök Gergely
A fotó Budapesten készült
Utazás

Erre készülj március 15-én: óriási lezárások lesznek Budapesten, itt a térkép!

Pénzcentrum
2026. március 12. 14:03

A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a közlekedőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén - áll a Police.hu-n.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lezárják (a térképen piros színnel jelölve):

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

  • Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

• Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

 Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

  • Alkotmány utcát,
  • Garibaldi utcát,
  • Akadémia utcát,
  • Szalay utcát,
  • Balassi Bálint utcát,
  • Széchenyi rakpartot,
  • Honvéd utcát.
     

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

  • Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

  • Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

  • Szabadság híd,

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
  • Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
  • Kodály körönd,
  • Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,
  • Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
  • Kós Károly sétány,
  • Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
  • Hősök tere.

 
Címlapkép: Getty Images
