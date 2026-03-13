Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 13.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 13., péntek.

Névnap

Krisztián, Ajtony

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.07 Ft

CHF: 433.15 Ft

GBP: 454.35 Ft

USD: 341.02 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35500 Ft

MOL: 3922 Ft

RICHTER: 11810 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.14: Általában derült, vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb tájakon, nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.03.15: Napos idő várható, az ország keleti felén, kétharmadán változatlanul derült marad az égbolt, míg nyugatabbra kevés fátyol- és gomolyfelhő előfordulhat. Általában nem várható csapadék, de nyugaton néhol nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, +8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!