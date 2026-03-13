2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 13.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 13.)

Pénzcentrum
2026. március 13. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 13., péntek.

Névnap

Krisztián, Ajtony

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.07 Ft
CHF: 433.15 Ft
GBP: 454.35 Ft
USD: 341.02 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35500 Ft
MOL: 3922 Ft
RICHTER: 11810 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.14: Általában derült, vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb tájakon, nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.03.15: Napos idő várható, az ország keleti felén, kétharmadán változatlanul derült marad az égbolt, míg nyugatabbra kevés fátyol- és gomolyfelhő előfordulhat. Általában nem várható csapadék, de nyugaton néhol nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, +8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

