Pénteken többnyire nyugodt, kora tavaszias idő alakul ki Magyarországon.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 13.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 13., péntek.
Névnap
Krisztián, Ajtony
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 392.07 Ft
CHF: 433.15 Ft
GBP: 454.35 Ft
USD: 341.02 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35500 Ft
MOL: 3922 Ft
RICHTER: 11810 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.14: Általában derült, vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb tájakon, nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.03.15: Napos idő várható, az ország keleti felén, kétharmadán változatlanul derült marad az égbolt, míg nyugatabbra kevés fátyol- és gomolyfelhő előfordulhat. Általában nem várható csapadék, de nyugaton néhol nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, +8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.13)
Akciók
-
