Váratlan fordulat: luxusra cserélte a tanyasi létet Laár András - ez áll a rejtélyes költözés hátterében

Búcsút intett a vidéki tanyavilágnak Laár András, és egy luxuslakosztályba költözött. A KFT zenekar frontembere az életmódváltást a közelgő színházi szezonnal és egy új, egyelőre titokban tartott címszereppel indokolta.

Évekig a reflektorfénytől távol, a természet közelségében és csendjében keresett feltöltődést a népszerű zenész-humorista. A vidéki életet azonban most egy lényegesen kényelmesebb környezetre cserélte. Ennek hátterében nem pusztán a pihenés vágya, hanem komoly szakmai tervek állnak.

Laár András a Borsnak elmondta, hogy nagyon jól indult számukra az idei év. A téli időszakot nyugodt körülmények között tudták tölteni, jelenleg pedig a Panoráma Teátrum színészlakosztályában élnek. A költözés szorosan összefügg a közelgő új színházi évaddal, amelyben komoly feladatok várnak rá.

Bár a korábbi "hippilakot" és a tanyasi létet maguk mögött hagyták, az új környezet megteremti számára a megfelelő fizikai kényelmet. Ez a nyugalom elengedhetetlen a feszített tempójú munkához és az új projektekhez.

Konkrét terveiről egyelőre csak sejtelmesen nyilatkozott, de azt elárulta, hogy egy fontos kihívás áll előtte: "A tervek, projektek miatt kicsit hátrahagytuk a tanyasi létet... rám pedig vár egy címszerep, de erről máskor!"