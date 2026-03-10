2026. március 10. kedd Ildikó
10 °C Budapest
Repüléstől félő nő
Utazás

Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság

Pénzcentrum
2026. március 10. 16:48

A United Airlines módosította fuvarozási feltételeit: mostantól jogot formál arra, hogy leszállítsa a gépről, sőt akár véglegesen is kitiltsa azokat az utasokat, akik fejhallgató nélkül, hangosan hallgatnak zenét vagy néznek videót a fedélzeten - közölte az euronews.

Az amerikai légitársaság múlt hónap végén frissítette fuvarozási szerződését. Az új szabályok szerint azokat az utasokat, akik hang- vagy videótartalmat játszanak le fejhallgató használata nélkül, a személyzet jogosult eltávolítani a járatról. A szerződés kimondja, hogy a légitársaság ideiglenes vagy akár végleges kitiltást is alkalmazhat a feltételeket megszegő utasokkal szemben.

A lépés hátterében az áll, hogy egyre több utas néz hangosan videókat a telefonján – legyen szó TikTok-görgetésről vagy zenehallgatásról. Egyesek szerint ezt az is erősíti, hogy a gyártók már nem mellékelnek fülhallgatót az új készülékekhez, mások a Covid utáni társadalmi normák lazulását okolják. A United közölte, hogy a fedélzeten ingyenesen kérhető fülhallgató, ezek azonban hagyományos, 3,5 milliméteres jackcsatlakozóval működnek, így a legtöbb modern okostelefonnal nem kompatibilisek.

A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol. Tavaly Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter videókampányt indított, amelyben arra biztatta az utazókat, hogy öltözzenek tisztelettudóan a repülőtereken. Idén februárban pedig a tampai nemzetközi repülőtér vált virális szenzációvá, amikor az X közösségimédia-felületen azt állította, hogy kitiltja a Crocs papucsokat és a pizsamát a terminálokból – utóbb kiderült, hogy mindez csak tréfának szánt bejegyzés volt.

Vannak ugyanakkor légitársaságok, amelyek valóban szigorúan szabályozzák az utasok öltözködését. A Spirit Airlines 2025 januárjában módosította fuvarozási szerződését: betiltotta a mezítlábas utazást, az átlátszó ruhadarabokat, valamint a nem megfelelően takaró öltözéket. A fapados légitársaság emellett figyelmeztetést adott ki a trágár, obszcén vagy sértő feliratú, mintázatú ruházat, illetve a hasonló tartalmú testfelületi ábrázolások – köztük a tetoválások – viselése ellen is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #légitársaság #repülőtér #szabályok #tiltás #repülőgép #utasok #repülőjárat #tiktok

