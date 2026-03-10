Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A United Airlines módosította fuvarozási feltételeit: mostantól jogot formál arra, hogy leszállítsa a gépről, sőt akár véglegesen is kitiltsa azokat az utasokat, akik fejhallgató nélkül, hangosan hallgatnak zenét vagy néznek videót a fedélzeten - közölte az euronews.
Az amerikai légitársaság múlt hónap végén frissítette fuvarozási szerződését. Az új szabályok szerint azokat az utasokat, akik hang- vagy videótartalmat játszanak le fejhallgató használata nélkül, a személyzet jogosult eltávolítani a járatról. A szerződés kimondja, hogy a légitársaság ideiglenes vagy akár végleges kitiltást is alkalmazhat a feltételeket megszegő utasokkal szemben.
A lépés hátterében az áll, hogy egyre több utas néz hangosan videókat a telefonján – legyen szó TikTok-görgetésről vagy zenehallgatásról. Egyesek szerint ezt az is erősíti, hogy a gyártók már nem mellékelnek fülhallgatót az új készülékekhez, mások a Covid utáni társadalmi normák lazulását okolják. A United közölte, hogy a fedélzeten ingyenesen kérhető fülhallgató, ezek azonban hagyományos, 3,5 milliméteres jackcsatlakozóval működnek, így a legtöbb modern okostelefonnal nem kompatibilisek.
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol. Tavaly Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter videókampányt indított, amelyben arra biztatta az utazókat, hogy öltözzenek tisztelettudóan a repülőtereken. Idén februárban pedig a tampai nemzetközi repülőtér vált virális szenzációvá, amikor az X közösségimédia-felületen azt állította, hogy kitiltja a Crocs papucsokat és a pizsamát a terminálokból – utóbb kiderült, hogy mindez csak tréfának szánt bejegyzés volt.
Vannak ugyanakkor légitársaságok, amelyek valóban szigorúan szabályozzák az utasok öltözködését. A Spirit Airlines 2025 januárjában módosította fuvarozási szerződését: betiltotta a mezítlábas utazást, az átlátszó ruhadarabokat, valamint a nem megfelelően takaró öltözéket. A fapados légitársaság emellett figyelmeztetést adott ki a trágár, obszcén vagy sértő feliratú, mintázatú ruházat, illetve a hasonló tartalmú testfelületi ábrázolások – köztük a tetoválások – viselése ellen is.
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt
Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat
A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
