Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén a nyaralók védelme érdekében támogatta az utazásszervezők által ajánlott utazási ajánlatcsomagok egyértelműbb meghatározását szolgáló új szabályokat - tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön.
A kikapcsolódást szolgáló utazásokra vonatkozó európai bizottsági javaslatot az EP 537 szavazattal, 2 ellenében és 24 tartózkodás mellett fogadta el. Az új szabályok egyértelműsítik annak megállapítását, hogy mely utazási szolgáltatások kombinációi minősülnek ajánlatcsomagnak. Ezt elsősorban az határozza meg, hogy mikor és hogyan foglalják le.
Egy olyan online vásárlás esetében például, ahol az összekapcsolt foglalási folyamatok lehetővé teszik a különböző kereskedők által kínált szolgáltatások kombinációját, akkor minősülnek utazási csomagnak, ha az első kereskedő továbbítja az utazó személyes adatait a többi kereskedőnek, és az összes szolgáltatásra vonatkozó szerződést 24 órán belül megkötik. Ha az utazásszervező felajánlja az ügyfélnek, hogy további szolgáltatásokat foglaljon, akkor az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy ezek csomagot képeznek-e a korábban lefoglalt szolgáltatásokkal.
A frissített irányelv szabályokat vezet be a fel nem használt utazások esetén a szolgáltatók által biztosított utalványok használatára. A fogyasztóknak joguk lesz elutasítani az utalványt, és helyette 14 napon belül visszatérítést kérni. Az utalványok legfeljebb 12 hónapig érvényesek. A cégek nem korlátozhatják az utalványok birtokosai által igénybe vett utazási szolgáltatások körét.
A jelenleg érvényes szabályok értelmében az ügyfelek lemondási díj vagy büntetés nélkül lemondhatják utazási terveiket, ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények vetődnek fel az úti célnál. Ez a lehetőség az új szabályozással kiterjed azokra az elháríthatatlan és rendkívüli eseményekre is, amelyek az indulási helyen történnek, vagy pedig jelentősen befolyásolhatják az utazást. Eseti alapon kell meghatározni, hogy a körülmények kellően súlyosak-e ahhoz, hogy indokolják az ingyenes lemondást. A hivatalos utazási ajánlások iránymutatásként szolgálhatnak erre vonatkozóan.
Az utazási szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén az utazásszervezőknek 7 napon belül vissza kell igazolniuk a panasz kézhezvételét, és 60 napon belül indokolással ellátott választ kell adniuk a benyújtónak. Ha az utazás szervezője csődbe megy, 6 hónapon belül, indokolt esetben 9 hónapon belül vissza kell téríteniük a törölt szolgáltatások árát az utazóknak a fizetésképtelenségi garanciából. Az utazás lemondására vonatkozó 14 napos visszatérítési határidő változatlan marad.
