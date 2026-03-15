széles látószögű alacsony perspektíva nézet dinamikus motivált férfi sífutó sportoló férfi síelő versenyruha és a start szám síelés óriás szlalom pálya magasan az európai hegyekben napos téli napon tiszta kék ég és hely a szöve
Sport

Százzal hegynek le, vakon: hogy csinálják ezt a paralimpikonok?

Pénzcentrum
2026. március 15. 11:03

Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon. A páros a kezdeti lemaradások után, folyamatosan javuló teljesítménnyel állhatott dobogóra. Jó eséllyel várják a hátralévő versenyszámokat is - tudósított a The Guardian.

A 23 éves Neil Simpson veleszületett nystagmusban, azaz akaratlan szemtekerezgésben szenved, de ez sosem hátráltatta. Négyéves kora óta síel. Egyáltalán nem tartja félelmetesnek a lejtőkön az akár 100 km/h-s sebességgel való száguldást. Elmondása szerint egyszerűen csak élvezi a sportot.

Pályafutása során sokáig testvére, Andrew volt a látóvezetője. Vele a négy évvel ezelőtti pekingi játékokon aranyérmet nyertek. Miután testvére lábtörést szenvedett, Robert Poth vette át a szerepét. Az elmúlt három év a közös munka összecsiszolásáról szólt. Ennek kulcsa az alkalmazkodás és egy saját, precíz kommunikációs rendszer kialakítása volt.

A pályán Poth működik Simpson szemeként. Egy Bluetooth-fejhallgatón keresztül folyamatosan instrukciókkal látja el a terepviszonyokról és az irányváltoztatásokról. Eközben Simpson méri fel a kettejük közötti távolságot. Ő diktálja a tempót is, folyamatosan utasítva látóvezetőjét a gyorsításra vagy lassításra. A fő cél, hogy végig a lehető legszorosabban kövessék egymást.

A mostani paralimpia nehezen indult számukra. Lesiklásban és szuperóriás-műlesiklásban is épphogy lecsúsztak a dobogóról, és a negyedik helyen végeztek. Simpson azonban megőrizte a magabiztosságát. Miután kielemezték és kijavították a hibáikat, az alpesi összetett műlesiklás futamában nyújtott kiemelkedő idejükkel végül felértek a második helyre.

Az ezüstérem óriási lökést adott a párosnak a hátralévő műlesiklás és óriás-műlesiklás előtt. A brit csapat előzetes éremelvárásai meglehetősen visszafogottak voltak az idei játékokon. Ez részben annak is köszönhető, hogy a milánói-cortinai paralimpián rekordszámú sportoló vesz részt. A mezőny így erősebb, mint valaha. Olyan kiváló riválisokkal kell megküzdeniük, mint a hazai pályán versenyző olasz Giacomo Bertagnolli, vagy az eddig két aranyat is szerző osztrák Johannes Aigner.

A szoros mezőny azonban csak még jobb teljesítményre sarkallja a brit párost. Bár Poth elismerte, hogy az elmúlt napokban komoly feszültséget élt át, ez sokkal inkább a partnere iránt érzett felelősségből fakadt. Pontosan tudja ugyanis, hogy Simpson milyen kivételes képességű síelő. Úgy érzi, a megszerzett ezüstérem az a szint, amit a sportoló megérdemel.
